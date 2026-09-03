US OPEN
Remontada autoritaria de Alcaraz para dar otro paso en su regreso
El murciano remonta a Faria y pone rumbo a la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu
Tras un regreso que sorprendió a todos por la facilidad en el que lo saldó, Carlos Alcaraz tuvo que dar otro salto más de nivel para superar a Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2) para obtener el acceso a la tercera ronda del US Open. Sin encontrar todavía el ritmo habitual y la fluidez de bola a la que nos tenía acostumbrados antes de la lesión, algo más que normal a estas alturas, el murciano tiró de carácter para lograr una reacción fulminante y acabar con las intenciones del portugués, que sorprendió en el primer set.
Supo tirar de carácter Alcaraz cuando el partido más lo necesitaba y acabó firmando puntos con su sello habitual de dejadas y globos, algo que no se vio en su debut y que hace ver que poco a poco empieza a sentirse mejor en pista.
Empezó con más ritmo el murciano que en el primer día ante Safiullin, aunque el buen hacer de Faria contrarrestó los intentos iniciales del murciano y consiguió hacerse fuerte desde la potencia de sus golpes, sobre todo en el saque y la derecha. Aguantó bien el portugués las primeras embestidas de Alcaraz y tras pasarlo mal con el saque supo aprovechar algunos errores del español para romper su servicio y con ello, el set.
Se apuntó el break y jugó sus mejores turnos al servicio ante un Alcaraz que parecía haber perdido un poco de energía en pista.
8-0
Se ponía cuesta arriba el partido y todavía más con las dos opciones de rotura en contra para Alcaraz en el juego inicial del segundo set, pero con carácter y minimizando riesgos no solo consiguió revertir el turno de saque, sino que empezó a hacer caer los juegos de su lado de uno en uno. Faria puso un poco de su parte empezando a fallar mucho más, sobre todo con el saque, con el que acabó cometiendo más de diez dobles faltas.
Lo aprovechó bien Alcaraz y cambió la inercia del partido consiguiendo poner un rosco en el segundo set y la ventaja inicial en el tercero, que pese a que la pudo contrarrestar Faria frenando la sangría de juegos, la volvió a tomar acto seguido el murciano para no dejarla ya escapar más.
Al portugués se le agotaron las fuerzas y ni el paso por vestuarios le valió para frenar la efervescencia de un Alcaraz que no bajó ya más el ritmo y a placer completó una remontada que lo lleva hasta la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu que llega a la cita tras superar a los australianos Walton y Duckworth en las rondas anteriores sin haberse dejado un solo set en el camino.
En cuanto a números, son ya 16 las victorias que acumula consecutivamente Alcaraz entre el pasado US Open, el Open de Australia de este mismo año y la presente edición del Grand Slam neoyorquino, en el que espera defender la corona y conseguir lo que nunca nadie ha podido hacer desde Federer en 2008.
Para ello, otro paso de gigante ya está hecho. Remontada al bolsillo y otra ronda más.
Fuente: Sport
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina