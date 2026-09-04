Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Ferrari arranca al frente en Monza; Alonso y Sainz sufren

Charles Leclerc ha liderado el doblete de Ferrari en los Libres 1 del GP de Italia F1, que ha arrancado este viernes en el Autódromo de Monza. La pista más rápida del Mundial supone un duro escollo para Sainz (16º) y Alonso (21º)

Charles Leclerc ha empezado al frente ante los tifosi en Monza

Charles Leclerc ha empezado al frente ante los tifosi en Monza / @F1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Charles Leclerc ha liderado el doblete de Ferrari en los Libres 1 del GP de Italia por delante de Lewis Hamilton, a 0.173. La primera sesión de ensayos ha sido poco representativa, ya que los pilotos de la Scudería que no han llegado a montar neumáticos blandos. Con todo, han sido tres décimas más rápidos que el tercero, George Russell, que iba con blandos en su Mercedes.

Max Verstappen ha cedido su asiento al rookie Iwasa y el mejor Red Bull en pista ha sido el de Liam Lawson, cuarto clasificado a cuatro décimas del tiempo de Leclerc. El neozelandés sustituye por segunda vez consecutiva a Isack Hadjar, que ya causó baja en Zandvoort por una lesión de muñeca y aún no se ha recuperado.

El líder del Mundial Kimi Antonelli, que este domingo saldrá al fondo de la parrilla ante su afición tras confirmarse los cambios en su unidad de potencia de Mercedes, ha empezado quinto en este FP1, seguido por Lando Norris, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto.

Los españoles tampoco han llegado a rodar con blandos en esta primera toma de contacto con el asfalto de Monza, que estaba a 53º en un gran premio que la FIA ha declarado de extremo riesgo por calor. Carlos Sainz ha finalizado decimosexto con Williams (1'24''827 con medios), mientras que Fernando Alonso, con el mismo compuesto, se ha situado decimoctavo (1'25''780 ) , pero su mejor vuelta se ha eliminado por exceder los límites de la pista y el asturiano ha terminado penúltimo (21º).

Noticias relacionadas

La tanda inaugural se ha visto interrumpida durante unos minutos con bandera roja para retirar el Cadillac de Colton Herta. uno de los cuatro rookies que han participado hoy en estos libres y que apenas ha podido exprimir su oportunidad al volante del coche de Checo Pérez, al sufrir una avería.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
  5. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  6. Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
  7. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Avilés se moviliza contra el cáncer con una cena solidaria para reforzar la atención a pacientes y la investigación

Avilés se moviliza contra el cáncer con una cena solidaria para reforzar la atención a pacientes y la investigación

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

El Proyecto Pigargo alcanza un nuevo hito con el nacimiento de tres pollos, fruto de las liberaciones iniciadas en 2021 en Asturias

El Proyecto Pigargo alcanza un nuevo hito con el nacimiento de tres pollos, fruto de las liberaciones iniciadas en 2021 en Asturias

Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós

Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós

Asturias mira a sus retos pendientes con una llamada al diálogo y al consenso: "Tendremos que trabajar juntos"

Asturias mira a sus retos pendientes con una llamada al diálogo y al consenso: "Tendremos que trabajar juntos"

La DGT aclara si las motos pueden adelantar a los coches por el arcén derecho: esto es lo que dice la nueva norma

La DGT aclara si las motos pueden adelantar a los coches por el arcén derecho: esto es lo que dice la nueva norma

El Mosconia convierte a Grado en capital del fútbol base con el Memorial Carlinos, que reúne a más de 80 equipos de Alevín Fútbol 7, Infantil y Cadete

El Mosconia convierte a Grado en capital del fútbol base con el Memorial Carlinos, que reúne a más de 80 equipos de Alevín Fútbol 7, Infantil y Cadete

Atención conductores: así se debe adelantar a un ciclista según el nuevo reglamento de circulación de la DGT

Atención conductores: así se debe adelantar a un ciclista según el nuevo reglamento de circulación de la DGT
Tracking Pixel Contents