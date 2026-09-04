TENIS
Kyrgios vuelve a competir: el tenista acepta una suspensión de un mes tras consumir cocaína
El tenista australiano acepta realizar un programa de tratamiento y, un mes después de su suspensión el 4 de agosto, ya puede volver a competir
Marc Marín
Nick Kyrgios vuelve a ser noticia un día más, pero esta vez porque se ha librado de una dura sanción tras su positivo en cocaína en un control antidopaje durante el Abierto de Mallorca el 22 de junio. ¡El tenista australiano ya puede volver a jugar al tenis!
Kyrgios aceptó este mismo viernes una suspensión de un mes que fue comunicada provisionalmente el pasado 4 de agosto tras haber dado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Un castigo que ya le permite, desde este jueves 3 de septiembre, volver a competir al más alto nivel.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis así lo asegura en un comunicado hecho público en las últimas horas en el que repasa los hechos: "Kyrgios, de 31 años, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual, el mejor de su carrera, en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un evento del ATP Tour en Mallorca, España, en junio de 2026".
El consumo se produjo "fuera de competición"
"La cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026", expone el texto de la ITIA.
Cabe recordar que, según las informaciones publicadas, el propio Kyrgios había argumentado que el consumo de cocaína "había ocurrido de forma social durante una noche de fiesta antes de que tuviera que jugar en Mallorca", concretamente en una discoteca de Magaluf el 20 de junio.
Una explicación que cuadraba con los informes de los especialistas consultados por la ITIA, al analizar que la cantidad de sustancia encontrada en su cuerpo encajaba con el posible consumo durante una fiesta dos días antes de disputar su primer partido ante Adam Walton, siempre fuera de la competición.
Dicho comunicado explica que, según las normas de la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, la suspensión por defecto en este tipo de infracciones es de tres meses, "que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a realizar un programa de tratamiento aprobado por la ITIA".
Y ahí radica la clave para Kyrgios. El tenista ha tomado la decisión de aceptar la sanción e inscribirse en un programa de tratamiento. Por lo tanto, puede volver a competir al darse por finalizada su suspensión de un mes, siempre y cuando finalice el programa. "El dinero del premio (6.570 euros) y los puntos del ranking obtenidos en el evento de Mallorca serán retirados", concluye la ITIA.
Fuente: Sport
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