El Rally Princesa de Asturias apunta hacia Europa

El Rally Blendio Princesa de Asturias-Ciudad de Oviedo se acerca Europa. La 63.ª edición de la prueba asturiana, que se disputará del 10 al 12 de septiembre, será examinada este año por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para comprobar si reúne las condiciones necesarias para formar parte del Campeonato de Europa de Vehículos Históricos en la modalidad de tierra. El objetivo es que el Princesa pueda volver a formar parte del Campeonato de Europa. "Hay que hacer los deberes, tenemos que hacer un gran rally", advirtió Manuel Aviñón, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de FIA.

La aspiración europea llega en una edición marcada por una renovación del recorrido. Más del 36% del itinerario será completamente inédito y todas las especiales presentan modificaciones. La prueba contará con dos etapas sobre tierra, cinco secciones y diez tramos cronometrados, con más de 130 kilómetros contra el reloj. Será, además, la séptima de las nueve citas del Supercampeonato de España de Rallys de 2026, en un momento decisivo de la temporada.

El programa comenzará el martes 8 de septiembre con un test en la zona de Luarca, concejo de Valdés, integrado en el propio rally. El miércoles estará dedicado a la preparación de pilotos y copilotos, que deberán realizar dos cursos obligatorios: uno de prevención de primeros auxilios, y otro de prevención de incendios. Las verificaciones se desarrollarán el jueves en Ribera y ese mismo día tendrá lugar la salida protocolaria en la calle Uría de Oviedo. El viernes por la mañana llegará la elección de puestos en Posada de Llanera y, a partir del mediodía, la competición se trasladará a Luarca.

El occidente asturiano volverá a tener un papel destacado. Los dos tramos de la zona de Luarca han sido modificados para facilitar el seguimiento de la prueba por parte de los aficionados. La organización ha diseñado los recorridos de manera que el público pueda contemplar las cuatro pasadas de ambos tramos sin necesidad de cambiar de ubicación, con espacios de aparcamiento y zonas consideradas seguras. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, destacó durante la presentación que entre el 45% y el 46% de los kilómetros del rally se disputarán en el municipio, lo que supone "una responsabilidad muy grande" para el concejo.

El sábado concentrará otros tres tramos: uno en Llanera, el nuevo "Cordal de Peón" y el "Acuartelamiento Cabo Noval". La jornada concluirá con la entrega de premios, prevista en La Losa de Oviedo en torno a las ocho de la tarde.

La edición mantiene así la apuesta por la tierra iniciada en los últimos años y busca consolidar una prueba que cuenta con más de seis décadas de historia. Los organizadores reivindican la evolución del rally sin perder su identidad y destacan que la competición nació en 1964 y alcanza este año su 63.ª edición.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, incidió durante la presentación en esa combinación de tradición y renovación. Definió el rally como "mucho más que una competición automovilística", una cita deportiva que también contribuye a la promoción de Oviedo y Asturias y que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad y de la región. El presidente del Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA), Julián Moreno, puso el foco en el trabajo que hay detrás de la prueba y definió el rally como "un proyecto de todos los asturianos". La organización afronta ahora el reto de demostrar que esa experiencia acumulada durante décadas puede servir también para dar el salto de nuevo al escenario europeo.

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La 63.ª edición tendrá, por tanto, una presión añadida: la evaluación de la FIA además de experimentar con nuevos tramos, en un evento marcado por la seguridad de público y corredores. El resultado de ambos determinará si el Princesa de Asturias puede convertir en realidad su aspiración de regresar al Campeonato de Europa.