El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

El Athletic Club derrotó al Atlético de Madrid por 3-0 con goles de Nico Williams y Robert Navarro, nada más comenzar la segunda parte, y de Oihan Sancet en el 90 que premiaron el arrojo del equipo de Edin Terzic frente a un rival que se vio atropellado y sin apenas capacidad de respuesta.

Tras una primera mitad nivelada y de alto ritmo por parte de ambos equipos, a pesar del bochorno reinante, el Athletic liquidó el partido en un arranque de la segunda parte espectacular. Treinta segundos después del pitido inicial Nico cabeceaba un centro de su hermano Iñaki para poner el 1-0 y dos minutos después Navarro, tras recibir un buen balón filtrado de Iñaki y recortar a Grimaldo, marcaba el segundo. En el 90 Sancet marcaba el 3-0 definitivo a pase de Gerenabarrena.

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Julián Álvarez, que entró al campo a falta de media hora, tuvo la mejor ocasión colchonera en un disparo desde la frontal que desvió en una gran intervención Unai Simón.