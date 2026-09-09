Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Fútbol

El Barcelona prolonga en la Champions su festival goleador

El equipo de Flick brilla en su estreno ante el Feyenoord con dos goles de Raphinha y los de Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus (5-1)

Champions League: FC Barcelona - Feyenoord, en imágenes

Champions League: FC Barcelona - Feyenoord, en imágenes

Ver galería

Champions League: FC Barcelona - Feyenoord, en imágenes / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El Barcelona debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1) merced a los tantos de Raphael Dias 'Raphinha', por partida doble, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus en el Spotify Camp Nou.

Raphinha estrenó el marcador a los tres minutos en una acción individual dentro del área, Adeyemi firmó el 2-0 en disparo lejano a los 22 minutos y pudo ampliar distancias Joao Cancelo en un remate que pegó en el palo.

Noticias relacionadas

Tras el descanso, Raphinha marcó el 3-0 a pase de Pedro González 'Pedri' en el 57, el colegiado anuló un gol del visitante Nacho Ferri a instancias del VAR en el 59, Lamine Yamal anotó de falta directa en el 77, Steijn firmó el tanto del honor visitante en el 82 y Gabriel Jesus redondeó la goleada en el 85.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
  5. No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  7. Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

El Dindurra, vendido por 2,1 millones, mantendrá su uso como cafetería

El Dindurra, vendido por 2,1 millones, mantendrá su uso como cafetería

Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

Los asturianos de Alicante celebran el Día de Asturias y premian a la Fundación Cajastur

El clásico de la hostelería de Oviedo que pasa el relevo: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

El clásico de la hostelería de Oviedo que pasa el relevo: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Antonio Lera pasa relevo en la Bellota después de toda una vida dedicado a la hostelería: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Antonio Lera pasa relevo en la Bellota después de toda una vida dedicado a la hostelería: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

Duro aceptará la oferta del Principado de 10,65 millones por el taller de Barros: "está acorde al valor de los activos y de los intereses de los accionistas"

Duro aceptará la oferta del Principado de 10,65 millones por el taller de Barros: "está acorde al valor de los activos y de los intereses de los accionistas"

Champions League | Liverpool – Atlético de Madrid, en directo

Champions League | Liverpool – Atlético de Madrid, en directo

La fabada mantiene el trono asturiano pese a perder siete puntos estadísticos en un año

La fabada mantiene el trono asturiano pese a perder siete puntos estadísticos en un año

Oviedo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio con una jornada en la Escandalera

Oviedo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio con una jornada en la Escandalera
Tracking Pixel Contents