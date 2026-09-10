Teverga premia a los ganadores del campeonato de Asturias de cronoescalada
La exigente competición acabó con la mítica final de la subida a Marabio; una auténtica prueba para todos los ciclistas participantes en las diferentes categorías
L. L.
Teverga fue el pasado lunes el escenario del Campeonato de Asturias de Cronoescalada, una de las citas más exigentes del calendario ciclista asturiano, que reunió a corredores de diferentes categorías en busca del título autonómico.
La competición, organizada por el Club Ciclista Puerta de Asturias, comenzó a las 17.00 horas y contó con una participación limitada a 200 corredores. La prueba estuvo reservada a ciclistas pertenecientes a la provincia de Asturias y volvió a poner a prueba la capacidad de los participantes en una disciplina marcada por el esfuerzo individual y la dureza de la ascensión.
El campeonato contó con representación en numerosas categorías, desde Cadete y Cadete Femenino hasta Junior, Junior Femenino, Élite, Élite Femenino y Sub-23 Femenino, además de las diferentes categorías Máster, tanto masculinas como femeninas.
Las categorías base tuvieron un especial protagonismo. Entre los cadetes, la victoria masculina fue para Manuel García Fernández, del Sidra Menéndez Las Mestas, que se impuso en una categoría en la que Jorge Pérez Pérez, de Quesos La Peral, terminó segundo, mientras que Olai Rodríguez Álvarez, del Cares Deva, completó el podio.
En Cadetes Femenino, el triunfo correspondió a Estela Fernández Alonso, del Viella Guttrans. Lucía Piedra Ron, del Enchufe Solar, consiguió la segunda posición y Aurora Mesa García, también del Viella Guttrans, finalizó tercera.
La categoría Junior tuvo como vencedor a Diego Rodríguez López, del Sidra Menéndez Las Mestas, que se llevó la primera posición por delante de Jorge Álvarez Sánchez, segundo, y Carlos Bouza Fernández, del MMR Academy, que ocupó el tercer puesto.
La presencia de corredores cadetes y juniors volvió a poner de manifiesto el protagonismo de las categorías de formación en el ciclismo asturiano, en una prueba marcada por la exigencia de la cronoescalada y que convirtió a Teverga en el centro del ciclismo regional durante la jornada.
Ganadores
Élite
Mario Junquera San Milán de Unicaja Gijón
Sub- 23
Bruno García (Perseus)
Máster 30
Pablo García Hendez Txipis C.C.
Máster 40
Pablo San José Herrero Centro Bit Valles del Oso
Máster 50
Mario Gutiérrez Cotelo CC Guia Color
Máster 60
Juan Huerdo Iglesias - Casa Suncia
Cadetes Fem.
Estela Pdez Alonso Viella Guttrans
Cadetes
Manuel García Fernández Sidra Menendez Las Mestas
Junior
Diego Rguez López - Sidra Menéndez Las Mestas
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