Marc Márquez sentencia su sexta victoria esprint en la primera curva

El catalán Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sentenciado su sexta victoria en una carrera esprint de la temporada al vencer la del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que fraguó con su adelantamiento en la primera curva del circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Márquez suma la vigésima primera victoria en las carreras cortas del campeonato del mundo, lo que le permite recortar en cinco puntos la ventaja respecto al líder del campeonato, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó tercero por detrás de su compañero de equipo italiano, Marco Bezzecchi.

Una vez más, como ya sucediera en Motorland Aragón, Marc Márquez sorprendió a Marco Bezzecchi en la salida, superándolo en la frenada de la primera curva, a sabiendas de que le iba a costar algo más calentar el neumático intermedio que había elegido para el tren trasero de su Ducati.

Bezzecchi, en esa vuelta inicial, intentó pegarse a Márquez para superarlo lo más rápidamente posible, pero el nueve veces campeón del mundo supo cerrar todos los huecos a la perfección.

El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que salía desde la tercera posición en la primera línea, se vio sorprendido en esa vuelta inicial por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), como también poco después por Jorge Martín (Aprilia RS-GP), el campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Por delante, Marc Márquez no se dejó sorprender y mantuvo el liderato de la carrera, mientras que, por detrás, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) se fue por los suelos cuando intentaba hacer un interior al brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que no corrió la misma suerte por muy poco.

A ritmo de vuelta rápida, Marc Márquez fue consolidando poco a poco su liderato y ya en el cuarto giro contaba con una ventaja de más de ocho décimas de segundo sobre Marco Bezzecchi, que llevaba pegado al rebufo de su moto tanto a Fabio di Giannantonio como a Jorge Martín y ya con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) -salía noveno-, en la quinta posición.

En el trío perseguidor fue Jorge Martín el primero en tomar la iniciativa para superar a Fabio di Giannantonio por el interior de la curva y buscar la estela de su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

A partir de ese momento, séptima vuelta de las 13 que debían completar todos los pilotos en esta carrera esprint dio la impresión de que Marc Márquez comenzaba a controlar el ritmo respecto a sus rivales para no cometer errores como el pasado año, cuando se fue por los suelos en la carrera corta.

En la novena vuelta Marco Bezzecchi consiguió arañar cuatro décimas a la ventaja de Marc Márquez, una más en el siguiente giro, con lo que el italiano se iba acercando poco a poco al español, al que tenía en medio segundo a tres vueltas del final.

Marc Márquez supo mantener a raya a un Marco Bezzecchi que lo intentó pero que no pudo enjugar la ventaja inicial del español, quien además se permitió el lujo de marcar la vuelta rápida de carrera a dos vueltas del final, para conseguir su sexto triunfo de la temporada en una esprint.

Tras Marc Márquez se subieron al podio de la esprint los pilotos oficiales de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

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La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio por delante de un Alex Márquez que supo defender el quinto puesto de los ataques de Pedro Acosta, con Raúl Fernández séptimo, superando a Fermín Aldeguer, Luca Marini y Johann Zarco.