Un pinchazo despeja el duelo del Rally Princesa de Asturia: Suárez "Cohete" lidera y Ruiloba se hunde en la general

Un pinchazo de Diego Ruiloba en el peor momento puede allanar a José Antonio Suárez "Cohete" la victoria en el rally Princesa y, de paso, acercar al praviano a un nuevo título del Supercampeonato de España de rallies. Esto fue lo que deparó la primera etapa del Rally Blendio Princesa de Asturias, que hoy concluirá con la disputa de la segunda y última jornada.

Sergi Pérez, ayer, GR Yaris Rally2. | L. M. REYES

El praviano José Antonio Suárez "Cohete" acabó ayer líder del rally, competición que disputa con el Fabia RS Rally2 del equipo Skoda España, que sobre el terreno dirige Javier García Arenas. Por su parte, Diego Ruiloba, también praviano y gran rival de Cohete en la lucha de los dos pilotos por hacerse con el Supercampeoanto de España, acabó quinta al pinchar en la tercera cronometrada de ayer y perder más de dos minutos y medio.

El Clio de Tomás Linares. | L. M. REYES

La competición, que discurrió por el occidente de Asturias y sobre dos tramos cronometrados de unos 15 kilómetros exigentes, comenzó con un empate a tiempos al final de la especial cronometrada denominada Jardín de la Fonte Baxa. En Valle del Esva, Suárez "Cohete" se llevó el mejor crono por 0,8 segundos sobre su paisano Ruiloba.

Diego Ruiloba y Ángel Vela, atacando con el Lancia Ypsilon HF. | RFEDA

Ambos declaron haberse sentido cómodos sobre los tramos disputados, pero reconocían en petit comité haber sufrido leves problemas mecánicos y de neumáticos. Jorge Cagiao, con el Lancia Ypsilon HF del equipo Recalvi Team, dejó la carrera por un problema técnico en su coche, y el resto de contendientes de nivel no lograban estar cerca de los asturianos, que volverían a enfrentarse por segunda vez sobre estas mismas dos cronometradas.

Pepe López, con el i20N Rally2 del equipo Hyundai, estaba a más de 17 segundos después de haber marcado el mejor crono en la tercera cronometrada de la jornada. Con los GR Yaris, Sergi Pérez estaba a más de 30 segundos y, a más de 53, estaba Iván Ares.

El rally, cuyo primer tramo finalizaron 40 equipos de los 50 inscritos, parecía cosa de los dos pravianos. Sin embargo, un pinchazo de Ruiloba en el tercer tramo cronometrado, en el que perdía más de dos minutos y medio, puede decantar casi en su totalidad el campeonato en favor de su paisano José Antonio Suárez "Cohete". El piloto praviano de Lancia no se amilanaba y contraatacaba fuerte en la cuarta crono del día, marcando un nuevo scratch y terminando quinto en la general, aunque a más de dos minutos de su vecino y líder de la competición.

La jornada de ayer comenzó con la celebración del tramo de calificación y el shakedown, que se disputó en las inmediaciones de Llanera y donde Suárez "Cohete" se hacía con el mejor crono, seguido de Ruiloba, que se quedaba a más de dos segundos, siendo tercero López (Hyundai), que paraba el crono un poco más elevado que el del piloto del Lancia.

En Llanera, los participantes eligieron el orden de salida. Suárez "Cohete", Ruiloba y López eligieron salir muy atrás, dejando que los primeros en pasar por los tramos, los más lentos del tramo de calificación, fuesen limpiando las pistas de tierra a su paso por ellos.

Los aficionados se contaron por cientos, siguiendo la competición desde los lugares más elevados, se mantenían al tanto de lo que sucedía en el tramo por los cronos intermedios de la web.

Pronto quedó claro que Ruiloba había salido al ataque al comprobar que en el primer intermedio era el más rápido del grupo. Según avanzaba el tramo y llegaban los tiempos intermedios, Suárez remontaba, llegando al final de la crono de 15 kilómetros y empatando el tiempo marcado por Ruiloba (12 minutos y 59 segundos).

En la segunda crono, con algo menos de longitud, ciertos problemas afectaron al rendimiento de Ruiloba, que cedía así 0,8 segundos a Cohete. Tercer tramo, repetición del primero, pinchazo de Ruiloba y scratch para López.

Y en el tramo que cerraba la etapa de ayer, Ruiloba atacaba y se llevaba el mejor tiempo, pero el pinchazo le hundió en la general hasta la quinta plaza.

Hoy, con la disputa de la segunda etapa, que consta de tres tramos de velocidad que se repiten en dos ocasiones, unos intentarán remontar (Ruiloba) y otros (Suárez y López) mantener sus posiciones.

Una gran parte del recorrido de la segunda etapa es en el centro de Asturias y es nuevo. Las cronometradas de hoy, que se repiten en dos ocasiones, llevan por nombre Llanera, Cordal de Peón y Acuartelamiento Cabo Noval.

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Esta segunda etapa comienza hoy a las 9 horas con salida desde la zona de asistencia de La Florida y finalizará a las 20.30 en la plaza de los Ferroviarios de Oviedo, instante en el que se realizará la entrega de premios y trofeos a los ganadores de cada categoría, general absoluta, 2RM y las monomarcas de Renault, Dacia y Kobe. n