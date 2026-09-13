Un gol de Adrián Niño en el tramo final da el empate al Málaga en Balaídos

Un gol en el minuto 87 de Adrián Niño, que debutó este domingo en el curso 2026-27 tras superar una lesión, permitió al Málaga sumar un punto de oro frente al Celta en Balaídos, donde el equipo gallego, pese a adelantarse y disfrutar de ocasiones para sentenciar el encuentro, sigue sin ganar.

El Málaga empezó mandando, pero apenas fue capaz de desarbolar el sistema defensivo del Celta, en el que el uruguayo Sebastián Cáceres formó de inicio junto al intocable Marcos Alonso y el joven Yoel Lago.

Las pizarras de Claudio Giráldez y Juan Francisco Funes marcaron el primer tiempo, de mucho toque en corto y poca profundidad en ambos lados del campo. Había demasiado miedo a fallar para evitar que el rival se adelantase en el marcador.

El Málaga, gris en ataque, empezó a perder el control del juego y eso animó al Celta. El primer disparo a puerta llegó tras una galopada de Javi Rueda que remató Ferran Jutglà. Poco después, por el otro costado, Sergio Carreira arrancó hasta plantarse solo ante Alfonso Herrero, que evitó el gol con una meritoria parada.

El delantero del Celta de Vigo, Ferran Jutglà (2i) marca su tanto ante el Málaga. / Salvador Sas / EFE

Sin Carlos Dotor, baja de última hora por un virus estomacal, el Málaga tenía menos manejo en la medular. Enlatado el juego por las tácticas, solo una genialidad de Ferran Jutglà, con un disparo desde la frontal, desniveló el partido antes del descanso.

Funes movió ficha en el intermedio. Ramón sustituyó a Einar Galilea para reforzar el centro del campo. Su equipo necesitaba tener nuevamente el balón para generar más peligro.

Al Celta tampoco le importó, por momentos, meterse en bloque bajo para buscar el contraataque. Así creó una inmejorable oportunidad para aumentar su renta, pero Jutglà se empachó de balón y no finalizó la jugada.

Al Málaga le faltaban ideas y su entrenador continuó moviendo el banquillo en busca de soluciones porque Williot Swedberg, tras un error de Izan Merino, y Jutglà amenazaron con sellar el triunfo celeste.

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En la recta final, el equipo andaluz se volcó y Martínez probó con un tiro lejano a Radu, que mandó el balón a córner. De poco sirvió. Tras el saque de esquina, Adrián Niño sacó a relucir los graves problemas del Celta para defender su área en las acciones a balón parado y dio un punto de oro al Málaga, al que casi se lo quita Aspas, que había entrado tras el empate, con un sutil remate que se marchó rozando una escuadra.