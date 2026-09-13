Rybakina destrona a Sabalenka

La kazaja Elena Rybakina conquistó este sábado el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, destronando a la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que también arrebata el número uno del mundo.

Rybakina derrotó a Sabalenka, doble campeona en Nueva York (2024 y 2025), por 6-4, 5-7 y 6-2 en 2 horas y 21 minutos. Es el segundo 'grande' que Rybakina le gana este año a Sabalenka después del Abierto de Australia.

Rybakina ha ganado cinco de las siete finales que ha jugado contra Sabalenka, pese a que la bielorrusa tiene un balance favorable de 10-8 en el total de enfrentamientos.

Sabalenka cede a la presión

Con el número uno del mundo perdido desde media semana, Sabalenka tenía algo que demostrar en la final de este sábado. La bielorrusa, que se confesó "desesperada" por ganar, quería derrotar a la nueva número uno y extender su reinado en Nueva York.

Pero en seguida se vio que esa presión le iba a pasar factura. Rybakina salió a la pista mucho más concentrada, brillando en el estilo de juego que comparten, de saque potente y puntos cortos.

Sabalenka empezó a defender puntos de 'break' desde muy pronto en el partido, jugándosela con los segundos saques y acumulando errores. El 'break' -el único del set- cayó en el quinto juego, con Rybakina consolidando para el 4-2.

Por su lado, la moscovita, nacionalizada kazaja, tenía problemas en esa primer set el primer saque (27 % dentro), pero ganó el 88 % de los que entraron y el 68% al segundo, inexpugnable.

Ese primer set terminó 6-4, con Sabalenka muy nerviosa y mentalmente fuera del partido.

La urgencia se fue apoderando de Sabalenka a medida que el segundo set avanzaba sin que Rybakina aflojase en el saque. La oportunidad de oro le llegó restando con 5-4 a favor y 15-40, dos bolas de set (sus primeras oportunidades de 'break') para igualar la final.

Rybakina las salvó las dos y el juego, pero Sabalenka, en su mejor momento de la final, convirtió la tercera bola de set que tuvo minutos después para el 7-5, evitando un peligroso 'tie-break' y llevando la final a una tercera manga.

Después del segundo set, Rybakina se tomó un momento en vestuarios y al volver reaccionó mejor al escenario que se acababa de abrir. Rompió el servicio de Sabalenka en el tercer juego, que consolidó al saque para el 3-1.

La kazaja no dio opción a su rival y volvió a romperle el servicio para el 5-2. Al saque, con Sabalenka entregada y con un 'ace', Rybakina se coronó en Nueva York.

Rybakina terminó el partido con 36 golpes ganadores y 24 errores no forzados, por 32 ganadores y 35 errores Sabalenka. Además, Rybakina ganó el 71% de puntos al saque y 39% al resto, que le dieron hasta doce oportunidades de 'break'.

El Abierto de Estados Unidos es el título número 14 de la carrera de Rybakina, tercer 'grande' (solo le falta Roland Garros) y el tercero de 2026 después de Australia y Stuttgart.

Sabalenka, por su lado, completa una temporada decepcionante pese a haber ganado también tres títulos en Brisbane, Indian Wells y Miami. La bielorrusa ha perdido el número uno después de 99 semanas, las finales en Australia y Nueva York y ha caído prematuramente en Roland Garros y Wimbledon.

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Este 2026 ha sido el año en el que Rybakina ha destronado a Sabalenka.