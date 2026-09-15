James Rodríguez anuncia su retirada de la selección colombiana

El centrocampista James Rodríguez anunció este martes su retirada de la selección colombiana, con la que fue el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014, ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta del combinado nacional y es el segundo máximo artillero.

"Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección de Colombia", expresó el jugador, de 35 años, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

El futbolista disputó 131 partidos con la camiseta tricolor y anotó 31 goles, el último de ellos el 10 de septiembre de 2024 en el triunfo 2-1 sobre Argentina en la octava jornada de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

"Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros", expresó.

El mejor momento lo vivió en el Mundial de Brasil 2014, del que fue goleador con seis anotaciones y que catapultó su carrera, pues tras ese verano fue traspasado del Mónaco al Real Madrid.

"Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores", añadió el volante.

James es consciente de que "vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños" y le deseó lo mejor a la selección colombiana.

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"Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias selección de Colombia y gracias Colombia", concluyó el centrocampista.