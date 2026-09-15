Fútbol
La UEFA designa al Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions de 2029
La final europea será el primer gran acontecimiento que albergará el Estadi totalmente completado
El Comité Ejecutivo de la UEFA ha designado este martes que el Spotify Camp Nou acoja la final de la Champions de 2029. Será el primer gran acontecimiento del Estadi totalmente reformado. Será también la tercera vez que Barcelona organice la final de la máxima competición continental.
El Camp Nou competía con Wembley, pero ya se sabía que partía con ventaja. La candidatura del campo del Barça contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español. El estadio azulgrana estará terminado, según los plazos previstos, para inicios de 2028 como máximo. Su alta capacidad, de casi 105.000 espectadores, ha resultado muy atractivo para la UEFA.
En el campo del Barça ya se han celebrado las finales de la Copa de Europa de 1989, con el 4-0 del Milan al Steaua Bucarest, y de 1999, con la agónica victoria del Manchester United sobre el Bayern Múnich con dos goles en el tiempo añadido que dieron la vuelta al marcador a favor de los ingleses (2-1). Una de las finales más increíbles de la historia.
El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tesalónica (Grecia), decidió también que la final del año anterior, la de 2028, se celebre en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), al igual que en 2025. Resolvió a la vez las sedes del encuentro decisivo en categoría femenina: en 2028 se jugará en Lyon (Francia) y en 2029, en Cardiff (Gales). San Mamés, que aspiraba a volver a convocar a las finalistas de la Champions femenina, se ha quedado sin premio.
Fuente: El Periódico
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