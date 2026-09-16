Fútbol
Messi efectúa la compra del Eldense
El astro argentino ha adquirido el 100% de las acciones del club. La operación solo queda pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes
Álex Alba
Leo Messi ha dado este martes el paso definitivo para convertirse en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense. El futbolista argentino ha formalizado la adquisición del 100 % de las acciones de la entidad azulgrana, aunque la operación todavía queda pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).
La compra supone la ejecución del principio de acuerdo alcanzado la pasada semana entre los representantes de Messi y la hasta ahora propietaria del club, la empresaria colombiana Carolina Holguín. La auditoría de las cuentas del Eldense, conocida como due diligence, continúa en paralelo y podría prolongarse durante varias semanas.
La operación había quedado momentáneamente bajo la lupa después de que el anterior propietario, Pascual Pérez, solicitara el embargo de las acciones del club por una deuda que situaba en torno al millón de euros. Sin embargo, Holguín aseguró entonces que esta reclamación no ponía en riesgo la venta.
La dirigente colombiana defendió que las acciones del Eldense estaban abonadas y que la disputa planteada por Pérez se refería a la propiedad del club. Además, sostuvo que contaba con capacidad económica suficiente para responder ante cualquier cantidad que pudiera establecer posteriormente un juez.
Con ese frente judicial sin impedir la operación, los representantes de Messi han completado la adquisición de la totalidad del paquete accionarial. El siguiente paso será que el CSD dé su aprobación formal al cambio de propiedad, mientras continúa el análisis económico y financiero de la entidad del Vinalopó.
La llegada de Messi a la propiedad del Eldense coincide, además, con un momento positivo en el terreno deportivo. El conjunto azulgrana consiguió el pasado domingo su primera victoria de la temporada en LaLiga Hypermotion al imponerse por 0-1 al Sporting de Gijón en El Molinón.
El triunfo también tuvo repercusión en las redes sociales: Messi interactuó con la publicación del Eldense sobre el partido y dejó un 'me gusta' en la cuenta oficial del club.
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Fuente: Sport
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