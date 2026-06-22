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Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona

22
30

Valencia Basket

Estadio: Palau Blaugrana
2º cuarto
Lunes,22.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
5/6
4/11
3/11
 
Parciales
1
2
3
4
17
5
15
15
 
%Acierto
T2
T3
TL
4/4
7/14
4/10

Jugadores Del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Tornike Shengelia
7
4+1
2
Jan Vesely
2
0+0
0
Will Clyburn
2
2+0
0
Nicolás Laprovittola
3
1+0
0
Kevin Punter
2
0+0
1
Darío Brizuela
2
1+0
0
Joel Parra
0
1+0
0
Tomas Satoransky
3
0+0
0
Myles Cale
1
0+0
0
Juan Núñez
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jaime Pradilla
7
2+0
0
Jean Montero
7
2+0
2
Neal Sako
2
0+2
1
Sergio de Larrea
8
1+0
1
Omari Moore
0
0+0
0
Kameron Taylor
2
1+0
0
Brancou Badio
0
1+0
1
Álvaro Cárdenas
0
1+0
1
Matt Costello
0
0+0
0
Braxton Key
4
4+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Valencia Basket

2º Cuarto
05'01'
3ª Falta personal en ataque de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
04'44'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
04'21'
22 - 30
-8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
04'03'
22 - 27
-5
Bandeja de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
03'50'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
2º Cuarto
03'42'
20 - 27
-7
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
03'19'
17 - 27
-10
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
2º Cuarto
02'59'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
02'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'36'
17 - 24
-7
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'34'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Darío Brizuela
2º Cuarto
02'31'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Darío Brizuela
2º Cuarto
02'15'
17 - 22
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'15'
17 - 21
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'15'
2ª Falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'04'
Primera falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
02'01'
Neal Sako [Valencia Basket] corta el pase a Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
01'44'
17 - 20
-3
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
01'38'
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
01'31'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Jean Montero
2º Cuarto
01'25'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
01'04'
17 - 17
0
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'04'
17 - 16
1
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'04'
2ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'59'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'46'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
2º Cuarto
00'20'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'57'
Joel Parra [Barça] falla la bandeja
1º Cuarto
09'52'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
1º Cuarto
09'32'
17 - 15
2
Myles Cale [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'32'
Myles Cale [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'32'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Myles Cale cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'28'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
09'13'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
1º Cuarto
08'56'
16 - 15
1
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'46'
16 - 13
3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'46'
15 - 13
2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'46'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
1º Cuarto
08'27'
14 - 13
1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'09'
14 - 11
3
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
07'49'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
07'40'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
1º Cuarto
07'32'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
07'27'
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
07'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el gancho
1º Cuarto
07'03'
11 - 11
0
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
06'45'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'32'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
06'21'
9 - 11
-2
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
06'11'
9 - 9
0
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Kevin Punter
1º Cuarto
05'49'
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Jaime Pradilla
1º Cuarto
05'35'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
05'17'
6 - 9
-3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'01'
6 - 6
0
Canasta de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
04'55'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
04'54'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
1º Cuarto
04'37'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'21'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
04'19'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
04'12'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'01'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
1º Cuarto
03'48'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
03'36'
4 - 6
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'36'
3 - 6
-3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'36'
2ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'24'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
03'08'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
02'47'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
02'23'
2 - 6
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'07'
2 - 4
-2
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'57'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
01'46'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
01'33'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
01'14'
0 - 4
-4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'09'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
1º Cuarto
00'48'
0 - 2
-2
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
00'35'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
00'32'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'17'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'14'
1ª Falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
00'13'
Rebote ofensivo de Neal Sako [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Tornike Shengelia
7:01
7
0/1
1/2
4/4
1
3
4+1
2
0
0
1
13
Jan Vesely
6:66
2
1/3
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
1
0
1
Will Clyburn
6:52
2
1/1
0/3
0/0
0
1
2+0
0
0
0
0
2
Nicolás Laprovittola
6:02
3
0/0
1/4
0/0
0
2
1+0
0
1
0
0
2
Kevin Punter
5:09
2
1/2
0/0
0/0
1
0
0+0
1
1
0
0
0
Darío Brizuela
3:49
2
1/3
0/1
0/0
0
0
1+0
0
1
2
0
2
Joel Parra
3:49
0
0/1
0/0
0/0
2
0
1+0
0
0
1
0
-1
Tomas Satoransky
2:56
3
0/0
1/1
0/0
0
0
0+0
0
1
0
0
2
Myles Cale
2:06
1
0/0
0/0
1/2
2
1
0+0
0
0
0
0
-1
Juan Núñez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Willy Hernangomez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
22
4/11
3/11
5/6
6
7
9
3
5
4
1
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Jaime Pradilla
6:63
7
2/3
1/2
0/0
0
0
2+0
0
1
0
0
6
Jean Montero
5:93
7
1/3
1/2
2/2
0
1
2+0
2
1
1
1
8
Neal Sako
4:70
2
1/2
0/0
0/0
3
1
0+2
1
0
1
0
3
Sergio de Larrea
4:55
8
1/1
2/3
0/0
0
0
1+0
1
1
0
0
8
Omari Moore
4:13
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Kameron Taylor
4:45
2
1/2
0/2
0/0
2
1
1+0
0
0
0
0
-1
Brancou Badio
4:03
0
0/0
0/1
0/0
1
0
1+0
1
2
1
0
-1
Álvaro Cárdenas
2:65
0
0/1
0/0
0/0
0
1
1+0
1
0
0
0
2
Matt Costello
2:22
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Braxton Key
1:95
4
1/2
0/0
2/2
0
2
4+0
0
0
0
0
10
Nate Reuvers
1:66
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
1
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
30
7/14
4/10
4/4
7
6
12
6
6
4
1
 

Ranking Del FC Barcelona - Valencia Basket

Puntos
Sergio de Larrea
8
Tornike Shengelia
7
Jean Montero
7
Jaime Pradilla
7
Braxton Key
4
Nicolás Laprovittola
3
Tomas Satoransky
3
 
Valoración
Tornike Shengelia
13
Braxton Key
10
Jean Montero
8
Sergio de Larrea
8
Jaime Pradilla
6
Neal Sako
3
Nicolás Laprovittola
2
Rebotes Defensivos
Neal Sako
2
Tornike Shengelia
1
Jean Montero
0
Nate Reuvers
0
Braxton Key
0
Matt Costello
0
Álvaro Cárdenas
0
 
Rebotes Ofensivos
Tornike Shengelia
4
Braxton Key
4
Jean Montero
2
Jaime Pradilla
2
Will Clyburn
2
Sergio de Larrea
1
Joel Parra
1
Faltas cometidas
Neal Sako
3
Joel Parra
2
Myles Cale
2
Kameron Taylor
2
Tornike Shengelia
1
Nate Reuvers
1
Kevin Punter
1
 
Asistencias
Tornike Shengelia
2
Jean Montero
2
Kevin Punter
1
Álvaro Cárdenas
1
Brancou Badio
1
Sergio de Larrea
1
Neal Sako
1

Evolución Del FC Barcelona - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Valencia Basket

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
4/11
3/11
5/6
 
T2
T3
TL
7/14
4/10
4/4
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Tornike Shengelia
7
4+1
2
Jan Vesely
2
0+0
0
Will Clyburn
2
2+0
0
Nicolás Laprovittola
3
1+0
0
Kevin Punter
2
0+0
1
Darío Brizuela
2
1+0
0
Joel Parra
0
1+0
0
Tomas Satoransky
3
0+0
0
Myles Cale
1
0+0
0
Juan Núñez
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jaime Pradilla
7
2+0
0
Jean Montero
7
2+0
2
Neal Sako
2
0+2
1
Sergio de Larrea
8
1+0
1
Omari Moore
0
0+0
0
Kameron Taylor
2
1+0
0
Brancou Badio
0
1+0
1
Álvaro Cárdenas
0
1+0
1
Matt Costello
0
0+0
0
Braxton Key
4
4+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0