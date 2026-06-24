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Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona

6
5

Valencia Basket

Estadio: Palau Blaugrana
1º cuarto
Miercoles,24.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/0
2/4
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
1/1
2/5
0/1

Jugadores Del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
3
1+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Will Clyburn
0
0+0
0
Tornike Shengelia
3
1+0
0
Jan Vesely
0
1+0
1
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
2
0+0
1
Kameron Taylor
0
0+1
0
Braxton Key
0
0+0
0
Neal Sako
3
1+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Brancou Badio
0
1+0
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Valencia Basket

1º Cuarto
02'47'
6 - 5
1
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'25'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'18'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
02'09'
3 - 5
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
01'42'
0 - 5
-5
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'42'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
01'42'
0 - 4
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
01'28'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'05'
0 - 2
-2
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Jean Montero
1º Cuarto
00'46'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
00'31'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
00'19'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kevin Punter
1:67
3
0/0
1/1
0/0
0
1
1+0
0
0
0
0
5
Tomas Satoransky
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Will Clyburn
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
1
0
0
Tornike Shengelia
1:67
3
0/0
1/1
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
4
Jan Vesely
1:67
0
0/0
0/0
0/0
1
0
1+0
1
0
0
0
1
Juani Marcos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Darío Brizuela
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nicolás Laprovittola
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Myles Cale
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Joel Parra
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Willy Hernangomez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
6
0/0
2/4
0/0
1
1
3
1
0
1
0
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Jean Montero
1:67
2
1/2
0/0
0/0
0
0
0+0
1
1
0
0
1
Kameron Taylor
1:67
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+1
0
0
0
0
1
Braxton Key
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Neal Sako
1:67
3
1/1
0/0
1/1
0
1
1+0
0
0
0
0
5
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brancou Badio
1:60
0
0/2
0/0
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
-2
Álvaro Cárdenas
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jaime Pradilla
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nate Reuvers
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
5
2/5
0/1
1/1
1
1
2
1
1
0
0
 

Ranking Del FC Barcelona - Valencia Basket

Puntos
Kevin Punter
3
Tornike Shengelia
3
Neal Sako
3
Jean Montero
2
Jan Vesely
0
Will Clyburn
0
Matt Costello
0
 
Valoración
Kevin Punter
5
Neal Sako
5
Tornike Shengelia
4
Kameron Taylor
1
Jean Montero
1
Jan Vesely
1
Juani Marcos
0
Rebotes Defensivos
Kameron Taylor
1
Kevin Punter
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
Josep Puerto
0
Álvaro Cárdenas
0
 
Rebotes Ofensivos
Kevin Punter
1
Tornike Shengelia
1
Jan Vesely
1
Brancou Badio
1
Neal Sako
1
Braxton Key
0
Matt Costello
0
Faltas cometidas
Brancou Badio
1
Jan Vesely
1
Kevin Punter
0
Kameron Taylor
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
 
Asistencias
Jean Montero
1
Jan Vesely
1
Kameron Taylor
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
Josep Puerto
0

Evolución Del FC Barcelona - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Valencia Basket

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
0/0
2/4
0/0
 
T2
T3
TL
2/5
0/1
1/1
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
3
1+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Will Clyburn
0
0+0
0
Tornike Shengelia
3
1+0
0
Jan Vesely
0
1+0
1
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
2
0+0
1
Kameron Taylor
0
0+1
0
Braxton Key
0
0+0
0
Neal Sako
3
1+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Brancou Badio
0
1+0
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0