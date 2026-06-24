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FC Barcelona - Valencia Basket
Partido: FC Barcelona - Valencia Basket
FC Barcelona
6
5
Valencia Basket
Estadio: Palau Blaugrana
1º cuarto
Miercoles,24.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/0
2/4
Parciales
1
2
3
4
%Acierto
T2
T3
TL
1/1
2/5
0/1
Jugadores
Narración
Estadísticas
Ranking
Evolución
Tiros a canasta
Jugadores Del FC Barcelona - Valencia Basket
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
3
1+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Will Clyburn
0
0+0
0
Tornike Shengelia
3
1+0
0
Jan Vesely
0
1+0
1
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
2
0+0
1
Kameron Taylor
0
0+1
0
Braxton Key
0
0+0
0
Neal Sako
3
1+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Brancou Badio
0
1+0
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0
Narración Del FC Barcelona - Valencia Basket
1º Cuarto
02'47'
6 - 5
1
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'25'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'18'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
02'09'
3 - 5
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
01'42'
0 - 5
-5
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'42'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
01'42'
0 - 4
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
01'28'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'05'
0 - 2
-2
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Jean Montero
1º Cuarto
00'46'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
00'31'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
00'19'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido
Estadísticas del FC Barcelona - Valencia Basket
FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kevin Punter
1:67
3
0/0
1/1
0/0
0
1
1+0
0
0
0
0
5
Tomas Satoransky
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Will Clyburn
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
1
0
0
Tornike Shengelia
1:67
3
0/0
1/1
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
4
Jan Vesely
1:67
0
0/0
0/0
0/0
1
0
1+0
1
0
0
0
1
Juani Marcos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Darío Brizuela
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nicolás Laprovittola
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Myles Cale
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Joel Parra
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Willy Hernangomez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
6
0/0
2/4
0/0
1
1
3
1
0
1
0
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Jean Montero
1:67
2
1/2
0/0
0/0
0
0
0+0
1
1
0
0
1
Kameron Taylor
1:67
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+1
0
0
0
0
1
Braxton Key
1:67
0
0/0
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Neal Sako
1:67
3
1/1
0/0
1/1
0
1
1+0
0
0
0
0
5
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brancou Badio
1:60
0
0/2
0/0
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
-2
Álvaro Cárdenas
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jaime Pradilla
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nate Reuvers
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
5
2/5
0/1
1/1
1
1
2
1
1
0
0
Ranking Del FC Barcelona - Valencia Basket
Puntos
Kevin Punter
3
Tornike Shengelia
3
Neal Sako
3
Jean Montero
2
Jan Vesely
0
Will Clyburn
0
Matt Costello
0
Valoración
Kevin Punter
5
Neal Sako
5
Tornike Shengelia
4
Kameron Taylor
1
Jean Montero
1
Jan Vesely
1
Juani Marcos
0
Rebotes Defensivos
Kameron Taylor
1
Kevin Punter
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
Josep Puerto
0
Álvaro Cárdenas
0
Rebotes Ofensivos
Kevin Punter
1
Tornike Shengelia
1
Jan Vesely
1
Brancou Badio
1
Neal Sako
1
Braxton Key
0
Matt Costello
0
Faltas cometidas
Brancou Badio
1
Jan Vesely
1
Kevin Punter
0
Kameron Taylor
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
Asistencias
Jean Montero
1
Jan Vesely
1
Kameron Taylor
0
Matt Costello
0
Jaime Pradilla
0
Omari Moore
0
Josep Puerto
0
Evolución Del FC Barcelona - Valencia Basket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
01'
FC Barcelona
Valencia Basket
0
0
(0)
02'
FC Barcelona
Valencia Basket
3
5
(-2)
Tiros a canasta Del FC Barcelona - Valencia Basket
FC Barcelona
Valencia Basket
T2
T3
TL
0/0
2/4
0/0
T2
T3
TL
2/5
0/1
1/1
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
"
Inicio del partido
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Will Clyburn
Barça
"
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Jean Montero
Valencia Basket
"
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Will Clyburn
Barça
"
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Jean Montero
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
2
Resultado
0 - 2
Jean Montero
Valencia Basket
"
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
0 - 2
Tomas Satoransky
Barça
"
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
2
Resultado
0 - 4
Neal Sako
Valencia Basket
"
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
0 - 4
Jan Vesely
Barça
"
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
1
Resultado
0 - 5
Neal Sako
Valencia Basket
"
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
3
Resultado
3 - 5
Kevin Punter
Barça
"
Triple de Kevin Punter [Barça]
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
-
Resultado
3 - 5
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
-
Resultado
3 - 5
Braxton Key
Valencia Basket
"
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
-
Resultado
3 - 5
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
3
Resultado
6 - 5
Tornike Shengelia
Barça
"
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
3
1+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Will Clyburn
0
0+0
0
Tornike Shengelia
3
1+0
0
Jan Vesely
0
1+0
1
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
2
0+0
1
Kameron Taylor
0
0+1
0
Braxton Key
0
0+0
0
Neal Sako
3
1+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Brancou Badio
0
1+0
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0