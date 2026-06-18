Partido: Valencia Basket - FC Barcelona

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Youssoupha Fall. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Juani Marcos Barça " Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Youssoupha Fall Barça " Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 0 - 2 Tornike Shengelia Barça " Canasta de Tornike Shengelia [Barça] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 3 - 2 Brancou Badio Valencia Basket " Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Brancou Badio Valencia Basket " Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Neal Sako Valencia Basket " 1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Youssoupha Fall Barça " Youssoupha Fall [Barça] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Youssoupha Fall Barça " Youssoupha Fall [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Youssoupha Fall. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 3 - 2 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 3 - 2 Youssoupha Fall Barça " 1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Kameron Taylor en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 3 - 2 Will Clyburn Barça " 1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 4 - 2 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 5 - 2 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 2 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Braxton Key cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 2 Juani Marcos Barça " Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Kameron Taylor cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 6 - 2 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 2 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Will Clyburn cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 2 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 8 - 2 Matt Costello Valencia Basket " Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 8 - 4 Jan Vesely Barça " Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Juani Marcos cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 10 - 4 Matt Costello Valencia Basket " Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 10 - 4 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Juani Marcos cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 12 - 4 Braxton Key Valencia Basket " Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 12 - 4 Barça " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 12 - 4 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] falla el triple cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 15 - 4 Sergio de Larrea Valencia Basket " Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 15 - 6 Will Clyburn Barça " Bandeja de Will Clyburn [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 6 Kameron Taylor Valencia Basket " 1ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 6 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] falla el tiro libre adicional, Kameron Taylor coge el rebote cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 17 - 6 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 17 - 9 Darío Brizuela Barça " Triple de Darío Brizuela [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 17 - 9 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 17 - 9 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 17 - 9 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Nicolás Laprovittola cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 17 - 9 Darío Brizuela Barça " Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Sergio de Larrea cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 9 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 9 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 9 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Joel Parra cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 9 Álvaro Cárdenas Valencia Basket " 1ª Falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 17 - 10 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 10 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 10 Álvaro Cárdenas Valencia Basket " Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 10 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 10 Myles Cale Barça " Myles Cale [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 19 - 10 Matt Costello Valencia Basket " Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 19 - 13 Darío Brizuela Barça " Triple de Darío Brizuela [Barça] con asistencia de Myles Cale cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 21 - 13 Álvaro Cárdenas Valencia Basket " Canasta de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 21 - 13 Myles Cale Barça " Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 23 - 13 Brancou Badio Valencia Basket " Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 23 - 13 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 23 - 13 Joel Parra Barça " Joel Parra [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 25 - 13 Omari Moore Valencia Basket " Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 25 - 13 Willy Hernangomez Barça " Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta por un tapón de Yankuba Sima cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 25 - 13 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 25 - 13 Yankuba Sima Valencia Basket " Yankuba Sima [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jean Montero cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 25 - 13 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 25 - 13 " Fin del primer cuarto