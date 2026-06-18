Partido: Valencia Basket - FC Barcelona

1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'58'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta
1º Cuarto
09'57'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jean Montero
1º Cuarto
09'49'
Darío Brizuela [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
09'43'
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta por un tapón de Yankuba Sima
1º Cuarto
09'17'
25 - 13
12
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
09'00'
Joel Parra [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
09'00'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple
1º Cuarto
08'33'
23 - 13
10
Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'25'
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
08'05'
21 - 13
8
Canasta de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'50'
19 - 13
6
Triple de Darío Brizuela [Barça] con asistencia de Myles Cale
1º Cuarto
07'38'
19 - 10
9
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
07'31'
Myles Cale [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
07'21'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
07'02'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
06'51'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
1º Cuarto
06'51'
17 - 10
7
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'51'
1ª Falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'35'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Joel Parra
1º Cuarto
06'18'
Jan Vesely [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
06'17'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja
1º Cuarto
05'59'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'53'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
05'36'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
05'35'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
04'56'
17 - 9
8
Triple de Darío Brizuela [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
04'34'
17 - 6
11
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'26'
Will Clyburn [Barça] falla el tiro libre adicional, Kameron Taylor coge el rebote
1º Cuarto
04'26'
1ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'26'
15 - 6
9
Bandeja de Will Clyburn [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor
1º Cuarto
04'10'
15 - 4
11
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
1º Cuarto
04'02'
Will Clyburn [Barça] falla el triple
1º Cuarto
03'46'
Tiempo muerto
1º Cuarto
03'46'
12 - 4
8
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
03'28'
Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Juani Marcos
1º Cuarto
03'17'
10 - 4
6
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
03'12'
8 - 4
4
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Juani Marcos
1º Cuarto
03'06'
8 - 2
6
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
02'55'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
1º Cuarto
02'43'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Will Clyburn
1º Cuarto
02'43'
6 - 2
4
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'43'
Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
02'38'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
1º Cuarto
02'21'
5 - 2
3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'21'
4 - 2
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'21'
1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'03'
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Kameron Taylor en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
02'01'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
01'35'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Youssoupha Fall.
1º Cuarto
01'27'
Youssoupha Fall [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kameron Taylor
1º Cuarto
01'27'
Youssoupha Fall [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
01'27'
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'24'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
1º Cuarto
01'08'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
01'04'
3 - 2
1
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
00'58'
0 - 2
-2
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
1º Cuarto
00'55'
Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'50'
Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
1º Cuarto
00'28'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Youssoupha Fall.
1º Cuarto
00'15'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido