Partido: Valencia Basket - FC Barcelona

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Braxton Key Valencia Basket " Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Juani Marcos Barça " Juani Marcos [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Braxton Key. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Youssoupha Fall Barça " Youssoupha Fall [Barça] corta el pase a Braxton Key cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jean Montero. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Youssoupha Fall Barça " 1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Jean Montero Valencia Basket " Campo atrás de Jean Montero [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 0 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 0 Youssoupha Fall Barça " 2ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 3 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 4 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre