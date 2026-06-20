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Valencia Basket - FC Barcelona
Partido: Valencia Basket - FC Barcelona
Valencia Basket
4
0
FC Barcelona
Estadio: Roig Arena
1º cuarto
Sábado,20.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
2/2
1/4
0/1
Parciales
1
2
3
4
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/4
0/0
Jugadores
Narración
Estadísticas
Ranking
Evolución
Tiros a canasta
Jugadores Del Valencia Basket - FC Barcelona
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
2
0+0
0
Jean Montero
0
1+0
0
Kameron Taylor
0
0+0
0
Braxton Key
2
2+1
0
Neal Sako
0
0+1
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
0
0+0
0
Will Clyburn
0
1+0
0
Tornike Shengelia
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Jan Vesely
0
0+0
0
Narración Del Valencia Basket - FC Barcelona
1º Cuarto
02'24'
4 - 0
4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'24'
3 - 0
3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'24'
2ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'08'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
01'53'
Campo atrás de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'51'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
1º Cuarto
01'38'
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
01'36'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta
1º Cuarto
01'27'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jean Montero.
1º Cuarto
01'16'
Youssoupha Fall [Barça] corta el pase a Braxton Key
1º Cuarto
01'13'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
1º Cuarto
01'03'
Juani Marcos [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'51'
2 - 0
2
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
00'43'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'17'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido
Estadísticas del Valencia Basket - FC Barcelona
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
1:44
2
0/1
0/1
2/2
0
1
0+0
0
0
0
0
1
Jean Montero
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
1
0
0
0
Kameron Taylor
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Braxton Key
1:44
2
1/3
0/0
0/0
0
0
2+1
0
1
0
0
2
Neal Sako
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
1
0+1
0
0
0
0
2
Álvaro Cárdenas
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jaime Pradilla
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
4
1/4
0/1
2/2
0
2
3
0
2
0
0
FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kevin Punter
1:44
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Will Clyburn
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
1
Tornike Shengelia
1:44
0
0/2
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-2
Youssoupha Fall
1:44
0
0/0
0/0
0/0
2
0
0+0
0
0
1
0
-1
Tomas Satoransky
4:6
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juani Marcos
9:8
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Darío Brizuela
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nicolás Laprovittola
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Myles Cale
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Joel Parra
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Willy Hernangomez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jan Vesely
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
0
0/4
0/0
0/0
2
0
1
0
0
1
0
Ranking Del Valencia Basket - FC Barcelona
Puntos
Brancou Badio
2
Braxton Key
2
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
Valoración
Braxton Key
2
Neal Sako
2
Brancou Badio
1
Will Clyburn
1
Jean Montero
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Rebotes Defensivos
Braxton Key
1
Neal Sako
1
Brancou Badio
0
Tornike Shengelia
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Rebotes Ofensivos
Braxton Key
2
Will Clyburn
1
Jean Montero
1
Brancou Badio
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Faltas cometidas
Youssoupha Fall
2
Brancou Badio
0
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
Asistencias
Brancou Badio
0
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
Darío Brizuela
0
Evolución Del Valencia Basket - FC Barcelona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
1
2
3
4
5
6
01'
Valencia Basket
FC Barcelona
2
0
(2)
02'
Valencia Basket
FC Barcelona
2
0
(2)
Tiros a canasta Del Valencia Basket - FC Barcelona
Valencia Basket
FC Barcelona
T2
T3
TL
1/4
0/1
2/2
T2
T3
TL
0/4
0/0
0/0
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
"
Inicio del partido
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
-
Resultado
0 - 0
Kevin Punter
Barça
"
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
cuarto
1
minuto
00 '
puntos
2
Resultado
2 - 0
Braxton Key
Valencia Basket
"
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Juani Marcos
Barça
"
Juani Marcos [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Braxton Key.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Youssoupha Fall
Barça
"
Youssoupha Fall [Barça] corta el pase a Braxton Key
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Tornike Shengelia
Barça
"
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jean Montero.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Braxton Key
Valencia Basket
"
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Youssoupha Fall
Barça
"
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Braxton Key
Valencia Basket
"
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
cuarto
1
minuto
01 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Jean Montero
Valencia Basket
"
Campo atrás de Jean Montero [Valencia Basket]
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Tornike Shengelia
Barça
"
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera.
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
-
Resultado
2 - 0
Youssoupha Fall
Barça
"
2ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
1
Resultado
3 - 0
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
cuarto
1
minuto
02 '
puntos
1
Resultado
4 - 0
Brancou Badio
Valencia Basket
"
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
2
0+0
0
Jean Montero
0
1+0
0
Kameron Taylor
0
0+0
0
Braxton Key
2
2+1
0
Neal Sako
0
0+1
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
0
0+0
0
Will Clyburn
0
1+0
0
Tornike Shengelia
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Jan Vesely
0
0+0
0