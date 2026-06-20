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Partido: Valencia Basket - FC Barcelona

Valencia Basket

4
0

FC Barcelona

Estadio: Roig Arena
1º cuarto
Sábado,20.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
2/2
1/4
0/1
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/4
0/0

Jugadores Del Valencia Basket - FC Barcelona

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
2
0+0
0
Jean Montero
0
1+0
0
Kameron Taylor
0
0+0
0
Braxton Key
2
2+1
0
Neal Sako
0
0+1
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
 
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
0
0+0
0
Will Clyburn
0
1+0
0
Tornike Shengelia
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Jan Vesely
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - FC Barcelona

1º Cuarto
02'24'
4 - 0
4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'24'
3 - 0
3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'24'
2ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'08'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
01'53'
Campo atrás de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'51'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
1º Cuarto
01'38'
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
01'36'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta
1º Cuarto
01'27'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jean Montero.
1º Cuarto
01'16'
Youssoupha Fall [Barça] corta el pase a Braxton Key
1º Cuarto
01'13'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
1º Cuarto
01'03'
Juani Marcos [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'51'
2 - 0
2
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
00'43'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'17'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - FC Barcelona

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
1:44
2
0/1
0/1
2/2
0
1
0+0
0
0
0
0
1
Jean Montero
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
1
0
0
0
Kameron Taylor
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Braxton Key
1:44
2
1/3
0/0
0/0
0
0
2+1
0
1
0
0
2
Neal Sako
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
1
0+1
0
0
0
0
2
Álvaro Cárdenas
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jaime Pradilla
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
4
1/4
0/1
2/2
0
2
3
0
2
0
0
 
FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kevin Punter
1:44
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Will Clyburn
1:44
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
1
Tornike Shengelia
1:44
0
0/2
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-2
Youssoupha Fall
1:44
0
0/0
0/0
0/0
2
0
0+0
0
0
1
0
-1
Tomas Satoransky
4:6
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juani Marcos
9:8
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Darío Brizuela
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nicolás Laprovittola
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Myles Cale
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Joel Parra
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Willy Hernangomez
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jan Vesely
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
0
0/4
0/0
0/0
2
0
1
0
0
1
0
 

Ranking Del Valencia Basket - FC Barcelona

Puntos
Brancou Badio
2
Braxton Key
2
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
 
Valoración
Braxton Key
2
Neal Sako
2
Brancou Badio
1
Will Clyburn
1
Jean Montero
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Rebotes Defensivos
Braxton Key
1
Neal Sako
1
Brancou Badio
0
Tornike Shengelia
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
 
Rebotes Ofensivos
Braxton Key
2
Will Clyburn
1
Jean Montero
1
Brancou Badio
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Faltas cometidas
Youssoupha Fall
2
Brancou Badio
0
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
 
Asistencias
Brancou Badio
0
Will Clyburn
0
Willy Hernangomez
0
Joel Parra
0
Myles Cale
0
Nicolás Laprovittola
0
Darío Brizuela
0

Evolución Del Valencia Basket - FC Barcelona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 1 2 3 4 5 6

Tiros a canasta Del Valencia Basket - FC Barcelona

 
 
Valencia Basket
 
 
 
FC Barcelona
T2
T3
TL
1/4
0/1
2/2
 
T2
T3
TL
0/4
0/0
0/0
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
2
0+0
0
Jean Montero
0
1+0
0
Kameron Taylor
0
0+0
0
Braxton Key
2
2+1
0
Neal Sako
0
0+1
0
Álvaro Cárdenas
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
 
FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
0
0+0
0
Will Clyburn
0
1+0
0
Tornike Shengelia
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
Tomas Satoransky
0
0+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Nicolás Laprovittola
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
0+0
0
Jan Vesely
0
0+0
0