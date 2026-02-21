Partido: FC Barcelona - Baskonia

1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
21 - 16
5
Bandeja de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'48'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'24'
21 - 14
7
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'12'
21 - 11
10
Bandeja de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
09'01'
Primera falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
08'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
08'24'
19 - 11
8
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Markus Howard
1º Cuarto
08'17'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Rafa Villar.
1º Cuarto
08'11'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Markus Howard
1º Cuarto
08'03'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
07'39'
El balón sale fuera tras un mal pase de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'33'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
07'27'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
1º Cuarto
07'11'
19 - 10
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
07'11'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'11'
19 - 9
10
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
06'50'
19 - 7
12
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'42'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
06'22'
16 - 7
9
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
06'12'
Primera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
05'54'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
05'31'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
05'15'
13 - 7
6
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'15'
13 - 6
7
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'15'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Eugene Omoruyi
1º Cuarto
04'53'
13 - 5
8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'53'
12 - 5
7
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'53'
1ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'50'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
04'35'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
04'33'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
04'10'
Tornike Shengelia [Barça] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'50'
9 - 5
4
Triple de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'31'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
03'07'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Trent Forrest
1º Cuarto
03'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'58'
9 - 2
7
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
02'51'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'33'
7 - 2
5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
1º Cuarto
02'30'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
02'02'
4 - 2
2
Mate de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
1º Cuarto
01'56'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] corta el pase a Darío Brizuela
1º Cuarto
01'51'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'37'
4 - 0
4
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'35'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
1º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'53'
2 - 0
2
Canasta de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
00'39'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
00'28'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
00'14'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido