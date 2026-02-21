Síguenos en redes sociales:

Partido: FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona

21
16

Baskonia

Estadio: Roig Arena
Descanso
Sábado,21.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
2/2
5/11
3/10
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
4/5
3/7
2/4

Jugadores Del FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Nicolás Laprovittola
3
0+1
1
Kevin Punter
3
1+0
0
Willy Hernangomez
2
0+0
0
Joel Parra
0
0+0
0
Myles Cale
0
0+0
0
Will Clyburn
9
2+1
0
Tornike Shengelia
2
1+0
1
Jan Vesely
2
1+2
0
Darío Brizuela
0
1+0
0
Tomas Satoransky
0
0+1
1
Juani Marcos
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Baskonia
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Markus Howard
1
0+0
0
Mamadi Diakite
5
3+0
0
Timothe Luwawu-Cabarrot
2
1+0
0
Rodions Kurucs
0
0+0
0
Rafa Villar
0
1+0
0
Trent Forrest
0
0+0
1
Eugene Omoruyi
2
0+0
1
Gytis Radzevicius
3
1+0
1
Clément Frisch
0
0+0
0
Matteo Spagnolo
3
0+0
0
Stefan Joksimovic
0
0+0
0
Juom Bol
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Baskonia

1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
21 - 16
5
Bandeja de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'48'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'24'
21 - 14
7
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'12'
21 - 11
10
Bandeja de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
09'01'
Primera falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
08'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
08'24'
19 - 11
8
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Markus Howard
1º Cuarto
08'17'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Rafa Villar.
1º Cuarto
08'11'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Markus Howard
1º Cuarto
08'03'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
07'39'
El balón sale fuera tras un mal pase de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'33'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
07'27'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
1º Cuarto
07'11'
19 - 10
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
07'11'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'11'
19 - 9
10
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
06'50'
19 - 7
12
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'42'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
06'22'
16 - 7
9
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
06'12'
Primera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
05'54'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
05'31'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
05'15'
13 - 7
6
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'15'
13 - 6
7
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'15'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Eugene Omoruyi
1º Cuarto
04'53'
13 - 5
8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'53'
12 - 5
7
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'53'
1ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'50'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
04'35'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
04'33'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
04'10'
Tornike Shengelia [Barça] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'50'
9 - 5
4
Triple de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'31'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
03'07'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Trent Forrest
1º Cuarto
03'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'58'
9 - 2
7
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
02'51'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'33'
7 - 2
5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
1º Cuarto
02'30'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
02'02'
4 - 2
2
Mate de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
1º Cuarto
01'56'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] corta el pase a Darío Brizuela
1º Cuarto
01'51'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'37'
4 - 0
4
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'35'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
1º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'53'
2 - 0
2
Canasta de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
00'39'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
00'28'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
00'14'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Nicolás Laprovittola
3:70
3
0/1
1/4
0/0
0
0
0+1
1
0
1
0
2
Kevin Punter
2:68
3
0/0
1/2
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
3
Willy Hernangomez
1:68
2
1/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
2
Joel Parra
1:46
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Myles Cale
5:8
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Will Clyburn
5:41
9
3/4
1/1
0/0
0
2
2+1
0
0
2
0
15
Tornike Shengelia
4:53
2
1/2
0/1
0/0
1
0
1+0
1
0
0
0
1
Jan Vesely
4:31
2
0/1
0/0
2/2
1
1
1+2
0
0
0
0
4
Darío Brizuela
3:31
0
0/0
0/2
0/0
1
0
1+0
0
2
1
0
-3
Tomas Satoransky
2:29
0
0/2
0/0
0/0
2
1
0+1
1
0
0
0
-1
Juani Marcos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
21
5/11
3/10
2/2
5
4
6
3
2
4
0
 
Baskonia
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Markus Howard
5:43
1
0/2
0/0
1/2
1
1
0+0
0
2
0
0
-4
Mamadi Diakite
4:43
5
1/1
1/2
0/0
1
0
3+0
0
0
0
0
6
Timothe Luwawu-Cabarrot
3:24
2
1/1
0/0
0/0
0
1
1+0
0
2
0
0
2
Rodions Kurucs
2:51
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Rafa Villar
1:46
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
1
Trent Forrest
3:31
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
1
2
0
0
-2
Eugene Omoruyi
3:24
2
0/0
0/1
2/2
1
2
0+0
1
0
0
0
3
Gytis Radzevicius
2:75
3
0/0
1/1
0/0
0
0
1+0
1
0
0
0
5
Clément Frisch
1:80
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
1
0
0
Matteo Spagnolo
1:78
3
1/2
0/0
1/1
0
1
0+0
0
0
0
0
3
Stefan Joksimovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juom Bol
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
16
3/7
2/4
4/5
4
5
6
3
6
1
0
 

Ranking Del FC Barcelona - Baskonia

Puntos
Will Clyburn
FC Barcelona
9
Mamadi Diakite
Baskonia
5
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
3
Kevin Punter
FC Barcelona
3
Matteo Spagnolo
Baskonia
3
Gytis Radzevicius
Baskonia
3
Willy Hernangomez
FC Barcelona
2
 
Valoración
Will Clyburn
FC Barcelona
15
Mamadi Diakite
Baskonia
6
Gytis Radzevicius
Baskonia
5
Jan Vesely
FC Barcelona
4
Matteo Spagnolo
Baskonia
3
Eugene Omoruyi
Baskonia
3
Kevin Punter
FC Barcelona
3
Rebotes Defensivos
Jan Vesely
FC Barcelona
2
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
1
Will Clyburn
FC Barcelona
1
Tomas Satoransky
FC Barcelona
1
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
0
Stefan Joksimovic
Baskonia
0
Matteo Spagnolo
Baskonia
0
 
Rebotes Ofensivos
Mamadi Diakite
Baskonia
3
Will Clyburn
FC Barcelona
2
Rafa Villar
Baskonia
1
Tornike Shengelia
FC Barcelona
1
Jan Vesely
FC Barcelona
1
Darío Brizuela
FC Barcelona
1
Gytis Radzevicius
Baskonia
1
Faltas cometidas
Tomas Satoransky
FC Barcelona
2
Tornike Shengelia
FC Barcelona
1
Markus Howard
Baskonia
1
Jan Vesely
FC Barcelona
1
Darío Brizuela
FC Barcelona
1
Eugene Omoruyi
Baskonia
1
Trent Forrest
Baskonia
1
 
Asistencias
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
1
Gytis Radzevicius
Baskonia
1
Tornike Shengelia
FC Barcelona
1
Eugene Omoruyi
Baskonia
1
Trent Forrest
Baskonia
1
Tomas Satoransky
FC Barcelona
1
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
0

Evolución Del FC Barcelona - Baskonia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Baskonia

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Baskonia
T2
T3
TL
5/11
3/10
2/2
 
T2
T3
TL
3/7
2/4
4/5
