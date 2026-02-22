Partido: Real Madrid - Baskonia

2º Cuarto
06'53'
43 - 37
6
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
06'34'
43 - 34
9
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'34'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
06'34'
2ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'33'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'11'
42 - 34
8
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'11'
42 - 33
9
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'11'
1ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'57'
42 - 32
10
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
05'36'
40 - 32
8
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
05'23'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
05'18'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
2º Cuarto
04'47'
40 - 30
10
Alley-Hoop de Alex Len [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'41'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'40'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Trent Forrest
2º Cuarto
04'29'
38 - 30
8
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
2º Cuarto
04'13'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Len.
2º Cuarto
03'57'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'57'
36 - 30
6
Canasta de Alex Len [Real Madrid]
2º Cuarto
03'44'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
03'33'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
2º Cuarto
03'09'
Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
03'08'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
03'00'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Alex Len
2º Cuarto
02'53'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'48'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'29'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Trent Forrest
2º Cuarto
02'07'
34 - 30
4
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
02'03'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
2º Cuarto
01'53'
31 - 30
1
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
01'51'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bomba por un tapón de Mamadi Diakite
2º Cuarto
01'24'
El árbitro pita pasos de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
01'19'
Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
2º Cuarto
01'06'
28 - 30
-2
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'06'
27 - 30
-3
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'06'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'49'
26 - 30
-4
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
00'41'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
2º Cuarto
00'38'
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'22'
26 - 27
-1
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'22'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
00'22'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'16'
Rebote ofensivo de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
26 - 26
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'52'
26 - 24
2
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'52'
25 - 24
1
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'52'
2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'21'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
1º Cuarto
09'21'
Campo atrás de Theo Maledon [Real Madrid]
1º Cuarto
09'09'
24 - 24
0
Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
08'57'
24 - 21
3
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'38'
Usman Garuba [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
08'38'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
1º Cuarto
08'20'
21 - 21
0
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'20'
20 - 21
-1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'20'
1ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'13'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'56'
El balón sale fuera tras un mal pase de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
07'39'
19 - 21
-2
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'28'
19 - 19
0
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
07'17'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'17'
17 - 19
-2
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
07'06'
1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
1º Cuarto
06'48'
17 - 17
0
Canasta de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
06'40'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
06'22'
17 - 15
2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'22'
17 - 14
3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'22'
2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'03'
17 - 13
4
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
1º Cuarto
05'49'
15 - 13
2
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] tras un contraataque
1º Cuarto
05'46'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
05'24'
15 - 11
4
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'24'
15 - 10
5
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'24'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'10'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
05'06'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
05'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta
1º Cuarto
04'47'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Lyles
1º Cuarto
04'26'
15 - 9
6
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
04'17'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
04'13'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional
1º Cuarto
04'13'
1ª falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'13'
15 - 7
8
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo y tiro libre adicional por la falta de Rodions Kurucs
1º Cuarto
03'48'
13 - 7
6
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
03'41'
1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'26'
13 - 4
9
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'25'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
03'12'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
02'47'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'47'
13 - 2
11
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'44'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
02'21'
10 - 2
8
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck
1º Cuarto
02'19'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'50'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Trent Forrest
1º Cuarto
01'35'
7 - 2
5
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
01'32'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'17'
4 - 2
2
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'01'
2 - 2
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'37'
Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
00'37'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
00'14'
2 - 0
2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido