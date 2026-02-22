Síguenos en redes sociales:

Partido: Real Madrid - Baskonia

Real Madrid

43
37

Baskonia

Estadio: Roig Arena
2º cuarto
Domingo,22.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
7/11
9/16
6/12
 
Parciales
1
2
3
4
26
17
26
11
 
%Acierto
T2
T3
TL
7/8
9/17
4/11

Jugadores Del Real Madrid - Baskonia

Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Facundo Campazzo
5
1+0
2
Gabriel Deck
2
2+0
1
Mario Hezonja
5
1+1
2
Edy Tavares
5
1+1
1
Sergio Llull
3
0+0
0
Andrés Feliz
12
2+0
1
Trey Lyles
3
1+1
0
Theo Maledon
4
0+0
2
Alberto Abalde
0
1+0
0
Alex Len
4
1+1
0
Usman Garuba
0
1+0
0
David Kramer
0
0+0
0
 
Baskonia
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Trent Forrest
5
3+0
5
Mamadi Diakite
6
0+1
0
Eugene Omoruyi
9
1+0
1
Timothe Luwawu-Cabarrot
13
1+0
0
Markus Howard
0
0+0
0
Gytis Radzevicius
0
1+0
0
Rodions Kurucs
0
1+0
0
Matteo Spagnolo
4
0+0
2
Clément Frisch
0
0+0
0
Rafa Villar
0
0+0
0
Stefan Joksimovic
0
0+0
0
Juom Bol
0
0+0
0

Narración Del Real Madrid - Baskonia

2º Cuarto
06'53'
43 - 37
6
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
06'34'
43 - 34
9
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'34'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
06'34'
2ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'33'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'11'
42 - 34
8
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'11'
42 - 33
9
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'11'
1ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'57'
42 - 32
10
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
05'36'
40 - 32
8
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
05'23'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
05'18'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
2º Cuarto
04'47'
40 - 30
10
Alley-Hoop de Alex Len [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'41'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'40'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Trent Forrest
2º Cuarto
04'29'
38 - 30
8
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
2º Cuarto
04'13'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Len.
2º Cuarto
03'57'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'57'
36 - 30
6
Canasta de Alex Len [Real Madrid]
2º Cuarto
03'44'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
03'33'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
2º Cuarto
03'09'
Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
03'08'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
03'00'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Alex Len
2º Cuarto
02'53'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'48'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'29'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Trent Forrest
2º Cuarto
02'07'
34 - 30
4
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
02'03'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
2º Cuarto
01'53'
31 - 30
1
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
01'51'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bomba por un tapón de Mamadi Diakite
2º Cuarto
01'24'
El árbitro pita pasos de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
01'19'
Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
2º Cuarto
01'06'
28 - 30
-2
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'06'
27 - 30
-3
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'06'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'49'
26 - 30
-4
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
00'41'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
2º Cuarto
00'38'
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'22'
26 - 27
-1
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'22'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
00'22'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'16'
Rebote ofensivo de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
26 - 26
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'52'
26 - 24
2
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'52'
25 - 24
1
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'52'
2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'21'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
1º Cuarto
09'21'
Campo atrás de Theo Maledon [Real Madrid]
1º Cuarto
09'09'
24 - 24
0
Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
08'57'
24 - 21
3
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'38'
Usman Garuba [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
08'38'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
1º Cuarto
08'20'
21 - 21
0
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'20'
20 - 21
-1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'20'
1ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'13'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'56'
El balón sale fuera tras un mal pase de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
07'39'
19 - 21
-2
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'28'
19 - 19
0
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
07'17'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'17'
17 - 19
-2
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
07'06'
1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
1º Cuarto
06'48'
17 - 17
0
Canasta de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
06'40'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
06'22'
17 - 15
2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'22'
17 - 14
3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'22'
2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'03'
17 - 13
4
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
1º Cuarto
05'49'
15 - 13
2
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] tras un contraataque
1º Cuarto
05'46'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
05'24'
15 - 11
4
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'24'
15 - 10
5
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'24'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'10'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
05'06'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
05'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta
1º Cuarto
04'47'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Lyles
1º Cuarto
04'26'
15 - 9
6
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
04'17'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
04'13'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional
1º Cuarto
04'13'
1ª falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'13'
15 - 7
8
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo y tiro libre adicional por la falta de Rodions Kurucs
1º Cuarto
03'48'
13 - 7
6
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
03'41'
1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'26'
13 - 4
9
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'25'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
03'12'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
02'47'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'47'
13 - 2
11
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'44'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
02'21'
10 - 2
8
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck
1º Cuarto
02'19'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'50'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Trent Forrest
1º Cuarto
01'35'
7 - 2
5
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
01'32'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'17'
4 - 2
2
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'01'
2 - 2
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'37'
Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
00'37'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
00'28'
1º Cuarto
00'14'
2 - 0
2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Real Madrid - Baskonia

Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Facundo Campazzo
5:58
5
1/2
1/1
0/0
1
1
1+0
2
0
1
0
8
Gabriel Deck
5:58
2
1/1
0/1
0/0
1
0
2+0
1
0
0
0
3
Mario Hezonja
4:94
5
1/2
1/2
0/2
0
1
1+1
2
0
0
0
6
Edy Tavares
4:24
5
2/2
0/0
1/3
2
2
1+1
1
0
0
0
6
Sergio Llull
3:48
3
0/1
1/1
0/0
0
0
0+0
0
0
1
0
3
Andrés Feliz
6:64
12
2/3
2/4
2/2
0
1
2+0
1
0
0
1
12
Trey Lyles
5:18
3
0/1
1/3
0/0
1
0
1+1
0
0
0
0
1
Theo Maledon
4:54
4
0/0
0/0
4/4
1
3
0+0
2
1
0
0
7
Alberto Abalde
4:54
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
1
Alex Len
3:49
4
2/4
0/0
0/0
1
0
1+1
0
1
0
0
4
Usman Garuba
2:39
0
0/0
0/0
0/0
2
0
1+0
0
2
0
0
-2
David Kramer
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
43
9/16
6/12
7/11
9
8
11
9
4
2
1
 
Baskonia
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Trent Forrest
8:00
5
2/4
0/0
1/2
0
3
3+0
5
2
1
0
12
Mamadi Diakite
6:55
6
0/3
2/3
0/0
2
0
0+1
0
1
0
1
0
Eugene Omoruyi
6:33
9
3/4
1/3
0/0
0
0
1+0
1
0
0
1
7
Timothe Luwawu-Cabarrot
6:13
13
2/2
1/2
6/6
1
4
1+0
0
0
0
0
16
Markus Howard
5:32
0
0/0
0/1
0/0
2
0
0+0
0
1
0
0
-4
Gytis Radzevicius
5:79
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
1
Rodions Kurucs
5:42
0
0/0
0/2
0/0
2
2
1+0
0
0
0
0
-1
Matteo Spagnolo
5:12
4
2/4
0/0
0/0
1
0
0+0
2
0
0
1
2
Clément Frisch
1:94
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Rafa Villar
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Stefan Joksimovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juom Bol
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
37
9/17
4/11
7/8
8
9
7
8
4
1
3
 

Ranking Del Real Madrid - Baskonia

Puntos
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
13
Andrés Feliz
Real Madrid
12
Eugene Omoruyi
Baskonia
9
Mamadi Diakite
Baskonia
6
Facundo Campazzo
Real Madrid
5
Trent Forrest
Baskonia
5
Mario Hezonja
Real Madrid
5
 
Valoración
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
16
Trent Forrest
Baskonia
12
Andrés Feliz
Real Madrid
12
Facundo Campazzo
Real Madrid
8
Eugene Omoruyi
Baskonia
7
Theo Maledon
Real Madrid
7
Mario Hezonja
Real Madrid
6
Rebotes Defensivos
Mario Hezonja
Real Madrid
1
Edy Tavares
Real Madrid
1
Trey Lyles
Real Madrid
1
Alex Len
Real Madrid
1
Mamadi Diakite
Baskonia
1
Facundo Campazzo
Real Madrid
0
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
0
 
Rebotes Ofensivos
Trent Forrest
Baskonia
3
Andrés Feliz
Real Madrid
2
Gabriel Deck
Real Madrid
2
Usman Garuba
Real Madrid
1
Rodions Kurucs
Baskonia
1
Gytis Radzevicius
Baskonia
1
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
1
Faltas cometidas
Markus Howard
Baskonia
2
Edy Tavares
Real Madrid
2
Usman Garuba
Real Madrid
2
Rodions Kurucs
Baskonia
2
Mamadi Diakite
Baskonia
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
1
Trey Lyles
Real Madrid
1
 
Asistencias
Trent Forrest
Baskonia
5
Theo Maledon
Real Madrid
2
Matteo Spagnolo
Baskonia
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Mario Hezonja
Real Madrid
2
Eugene Omoruyi
Baskonia
1
Edy Tavares
Real Madrid
1

Evolución Del Real Madrid - Baskonia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tiros a canasta Del Real Madrid - Baskonia

 
 
Real Madrid
 
 
 
Baskonia
T2
T3
TL
9/16
6/12
7/11
 
T2
T3
TL
9/17
4/11
7/8