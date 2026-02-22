Partido: Real Madrid - Baskonia

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Mario Hezonja Real Madrid " Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 Trent Forrest Kosner Baskonia " cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 Edy Tavares Real Madrid " Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 Trent Forrest Kosner Baskonia " Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 4 - 2 Edy Tavares Real Madrid " Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 4 - 2 Sergio Llull Real Madrid " Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Markus Howard cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 7 - 2 Sergio Llull Real Madrid " Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 7 - 2 Facundo Campazzo Real Madrid " Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 7 - 2 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 10 - 2 Facundo Campazzo Real Madrid " Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 10 - 2 Trent Forrest Kosner Baskonia " Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 13 - 2 Mario Hezonja Real Madrid " Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 13 - 2 Kosner Baskonia " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 2 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 2 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 13 - 4 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 4 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " 1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 4 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 13 - 4 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Eugene Omoruyi cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 13 - 7 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 15 - 7 Edy Tavares Real Madrid " Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo y tiro libre adicional por la falta de Rodions Kurucs cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 7 Rodions Kurucs Kosner Baskonia " 1ª falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 7 Edy Tavares Real Madrid " Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 7 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 15 - 9 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 15 - 9 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Lyles cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 15 - 9 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 15 - 9 Real Madrid " Tiempo de posesión agotado cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 15 - 9 Gabriel Deck Real Madrid " Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 15 - 9 Edy Tavares Real Madrid " 1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 15 - 10 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 15 - 11 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 15 - 11 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 15 - 13 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] tras un contraataque cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 17 - 13 Gabriel Deck Real Madrid " Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 13 Edy Tavares Real Madrid " 2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 17 - 14 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 17 - 15 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 17 - 15 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 17 - 17 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Canasta de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 17 Usman Garuba Real Madrid " 1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 17 - 19 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 19 Real Madrid " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 19 - 19 Andrés Feliz Real Madrid " Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 19 - 21 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 21 Usman Garuba Real Madrid " El balón sale fuera tras un mal pase de Usman Garuba [Real Madrid] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 21 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 21 Markus Howard Kosner Baskonia " 1ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 20 - 21 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 21 - 21 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 21 - 21 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 21 - 21 Usman Garuba Real Madrid " Usman Garuba [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 21 - 21 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 3 Resultado 24 - 21 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 24 - 24 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 24 - 24 Theo Maledon Real Madrid " Campo atrás de Theo Maledon [Real Madrid] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 24 - 24 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 24 - 24 Markus Howard Kosner Baskonia " 2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 25 - 24 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 26 - 24 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 26 - 26 Trent Forrest Kosner Baskonia " Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 26 - 26 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 26 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 26 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Rebote ofensivo de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 26 Usman Garuba Real Madrid " 2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 26 Trent Forrest Kosner Baskonia " Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 26 - 27 Trent Forrest Kosner Baskonia " Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 27 Alex Len Real Madrid " Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 27 Alex Len Real Madrid " Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs. cuarto 2 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 26 - 30 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 26 - 30 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " 1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 27 - 30 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 28 - 30 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 28 - 30 Trey Lyles Real Madrid " Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 28 - 30 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " El árbitro pita pasos de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 28 - 30 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bomba por un tapón de Mamadi Diakite cuarto 2 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 31 - 30 Andrés Feliz Real Madrid " Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 31 - 30 Rodions Kurucs Kosner Baskonia " Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 34 - 30 Andrés Feliz Real Madrid " Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 34 - 32 Theo Maledon Real Madrid " Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 34 - 30 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 34 - 30 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 34 - 30 Trent Forrest Kosner Baskonia " Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Alex Len cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 34 - 30 Trent Forrest Kosner Baskonia " Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 34 - 30 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 34 - 30 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot. cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 34 - 30 Rodions Kurucs Kosner Baskonia " Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 36 - 30 Alex Len Real Madrid " Canasta de Alex Len [Real Madrid] cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 36 - 30 Kosner Baskonia " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 36 - 30 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Len. cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 38 - 30 Andrés Feliz Real Madrid " Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 38 - 30 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Trent Forrest cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 38 - 30 Rodions Kurucs Kosner Baskonia " Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo