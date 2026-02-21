Síguenos en redes sociales:

Partido: Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket

56
55

Real Madrid

Estadio: Roig Arena
3º cuarto
Sábado,21.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
13/16
8/13
9/21
 
Parciales
1
2
3
4
34
20
2
16
34
5
 
%Acierto
T2
T3
TL
10/13
12/17
7/18

Jugadores Del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
7
1+1
0
Nate Reuvers
13
2+2
0
Jaime Pradilla
3
0+0
0
Kameron Taylor
13
1+1
0
Darius Thompson
0
0+0
4
Jean Montero
7
1+0
1
Josep Puerto
7
0+0
0
Braxton Key
4
1+0
1
Sergio de Larrea
2
1+1
2
Neal Sako
0
1+0
0
Matt Costello
0
0+1
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mario Hezonja
8
1+0
2
Gabriel Deck
8
1+0
0
Facundo Campazzo
13
1+0
0
Edy Tavares
6
1+3
0
Sergio Llull
5
0+0
1
Alberto Abalde
0
0+0
2
Usman Garuba
6
4+4
1
Trey Lyles
3
1+0
0
Theo Maledon
4
0+0
3
Andrés Feliz
2
0+0
1
David Kramer
0
0+0
0
Alex Len
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Real Madrid

3º Cuarto
00'42'
56 - 55
1
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
00'30'
56 - 53
3
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'30'
55 - 53
2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'30'
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'27'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
3º Cuarto
00'16'
54 - 53
1
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'55'
54 - 50
4
Bomba de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
09'31'
54 - 48
6
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'19'
52 - 48
4
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 47
5
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 46
6
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
Técnica del entrenador [Real Madrid]
2º Cuarto
09'19'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
09'17'
51 - 46
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
09'17'
1ª falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
09'17'
50 - 46
4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Mario Hezonja
2º Cuarto
09'06'
48 - 46
2
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
08'55'
48 - 44
4
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'55'
48 - 43
5
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'55'
1ª Falta personal intencionada de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Edy Tavares
2º Cuarto
08'52'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
08'40'
Sergio Llull [Real Madrid] corta el pase a Jaime Pradilla
2º Cuarto
08'27'
48 - 42
6
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
08'05'
48 - 40
8
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'05'
47 - 40
7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'05'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'01'
46 - 40
6
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
07'51'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Kameron Taylor
2º Cuarto
07'48'
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Mario Hezonja
2º Cuarto
07'40'
46 - 38
8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
07'31'
43 - 38
5
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
07'26'
Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Brancou Badio
2º Cuarto
07'13'
43 - 37
6
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
07'02'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'02'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
2º Cuarto
07'00'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'37'
43 - 34
9
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
06'21'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
06'05'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Alberto Abalde en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
06'04'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple
2º Cuarto
05'58'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
05'47'
40 - 34
6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'47'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'47'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'38'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
05'29'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
05'10'
39 - 34
5
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'10'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'10'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'02'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
04'54'
38 - 34
4
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'33'
38 - 32
6
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'21'
2ª Falta personal en ataque de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Braxton Key
2º Cuarto
04'15'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
04'06'
36 - 32
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 31
5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 30
6
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
2ª Falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
2º Cuarto
04'01'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
03'55'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
03'34'
36 - 29
7
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
03'04'
36 - 27
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'54'
34 - 27
7
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
2º Cuarto
02'45'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'43'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Matt Costello
2º Cuarto
02'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'21'
34 - 25
9
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
2º Cuarto
02'12'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'01'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
2º Cuarto
01'54'
34 - 22
12
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
01'43'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
2º Cuarto
01'13'
34 - 19
15
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
01'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
00'55'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Usman Garuba
2º Cuarto
00'47'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
00'32'
Usman Garuba [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
00'16'
Trey Lyles [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
2º Cuarto
00'09'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'57'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'40'
1ª Falta personal en ataque de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
09'35'
Nate Reuvers [Valencia Basket] corta el pase a Andrés Feliz
1º Cuarto
09'21'
34 - 16
18
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kameron Taylor
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'11'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
09'01'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'52'
Rebote en ataque de Brancou Badio [Valencia Basket] tras el fallo de Braxton Key en su segundo tiro libre
1º Cuarto
08'52'
31 - 16
15
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'52'
1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'35'
30 - 16
14
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'22'
30 - 13
17
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'12'
28 - 13
15
Gancho de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
08'08'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el mate. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
07'58'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz
1º Cuarto
07'45'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
07'39'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
07'25'
28 - 11
17
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
07'15'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
07'08'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
06'54'
El árbitro pita pasos de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'45'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Josep Puerto
1º Cuarto
06'43'
Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
06'17'
25 - 11
14
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'57'
22 - 11
11
Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
05'34'
22 - 9
13
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'34'
21 - 9
12
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'34'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'26'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Neal Sako
1º Cuarto
05'11'
20 - 9
11
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
05'07'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'45'
18 - 9
9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'45'
17 - 9
8
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'45'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'45'
2ª Falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'40'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Sergio Llull
1º Cuarto
04'27'
16 - 9
7
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'16'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero
1º Cuarto
04'14'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'08'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
03'52'
13 - 9
4
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
03'38'
11 - 9
2
Gancho de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
03'14'
11 - 7
4
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
03'04'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'49'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple, pero Kameron Taylor realiza un palmeo y consigue anotar.
1º Cuarto
02'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
02'33'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'25'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
1º Cuarto
02'20'
6 - 7
-1
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'20'
6 - 6
0
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'20'
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'57'
6 - 5
1
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
01'50'
Edy Tavares [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
01'37'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
01'30'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'18'
3 - 5
-2
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
00'55'
3 - 3
0
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Llull [Real Madrid]
1º Cuarto
00'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
00'15'
0 - 3
-3
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
7:71
7
0/2
2/4
1/2
2
1
1+1
0
1
2
0
4
Nate Reuvers
6:88
13
0/0
3/5
4/4
1
2
2+2
0
0
1
0
17
Jaime Pradilla
6:42
3
0/0
1/4
0/0
2
1
0+0
0
1
0
0
-2
Kameron Taylor
6:41
13
4/4
1/1
2/2
1
1
1+1
0
1
0
0
14
Darius Thompson
6:34
0
0/1
0/0
0/0
1
0
0+0
4
0
1
0
3
Jean Montero
6:04
7
1/2
1/2
2/2
2
3
1+0
1
1
0
1
6
Josep Puerto
5:77
7
2/2
1/1
0/0
0
1
0+0
0
0
1
0
9
Braxton Key
5:76
4
0/0
0/1
4/6
1
4
1+0
1
0
1
0
7
Sergio de Larrea
4:27
2
1/1
0/1
0/0
2
1
1+1
2
1
1
0
4
Neal Sako
2:91
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
2
Matt Costello
2:39
0
0/1
0/2
0/0
1
0
0+1
0
0
0
0
-3
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
56
8/13
9/21
13/16
13
14
8
8
5
7
1
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Mario Hezonja
8:02
8
1/1
2/6
0/0
2
0
1+0
2
1
0
0
4
Gabriel Deck
7:34
8
1/1
1/2
3/4
0
3
1+0
0
0
0
0
10
Facundo Campazzo
6:63
13
2/2
2/3
3/3
2
3
1+0
0
2
0
0
12
Edy Tavares
6:03
6
2/2
0/0
2/2
1
2
1+3
0
0
0
0
11
Sergio Llull
4:64
5
1/1
1/1
0/0
2
0
0+0
1
2
1
0
3
Alberto Abalde
6:41
0
0/1
0/1
0/0
0
1
0+0
2
0
0
0
1
Usman Garuba
6:15
6
3/3
0/1
0/0
2
1
4+4
1
0
0
0
13
Trey Lyles
5:97
3
0/2
1/1
0/2
1
1
1+0
0
0
1
0
2
Theo Maledon
5:82
4
1/3
0/1
2/2
2
1
0+0
3
2
2
1
2
Andrés Feliz
3:89
2
1/1
0/2
0/0
2
1
0+0
1
1
0
0
-1
David Kramer
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Len
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
55
12/17
7/18
10/13
15
13
9
10
8
4
1
 

Ranking Del Valencia Basket - Real Madrid

Puntos
Facundo Campazzo
Real Madrid
13
Nate Reuvers
Valencia Basket
13
Kameron Taylor
Valencia Basket
13
Mario Hezonja
Real Madrid
8
Gabriel Deck
Real Madrid
8
Brancou Badio
Valencia Basket
7
Josep Puerto
Valencia Basket
7
 
Valoración
Nate Reuvers
Valencia Basket
17
Kameron Taylor
Valencia Basket
14
Usman Garuba
Real Madrid
13
Facundo Campazzo
Real Madrid
12
Edy Tavares
Real Madrid
11
Gabriel Deck
Real Madrid
10
Josep Puerto
Valencia Basket
9
Rebotes Defensivos
Usman Garuba
Real Madrid
4
Edy Tavares
Real Madrid
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Brancou Badio
Valencia Basket
1
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
Matt Costello
Valencia Basket
1
 
Rebotes Ofensivos
Usman Garuba
Real Madrid
4
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Brancou Badio
Valencia Basket
1
Neal Sako
Valencia Basket
1
Trey Lyles
Real Madrid
1
Edy Tavares
Real Madrid
1
Facundo Campazzo
Real Madrid
1
Faltas cometidas
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Sergio de Larrea
Valencia Basket
2
Andrés Feliz
Real Madrid
2
Theo Maledon
Real Madrid
2
Usman Garuba
Real Madrid
2
Sergio Llull
Real Madrid
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
 
Asistencias
Darius Thompson
Valencia Basket
4
Theo Maledon
Real Madrid
3
Mario Hezonja
Real Madrid
2
Sergio de Larrea
Valencia Basket
2
Alberto Abalde
Real Madrid
2
Andrés Feliz
Real Madrid
1
Jean Montero
Valencia Basket
1

Evolución Del Valencia Basket - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Real Madrid

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
8/13
9/21
13/16
 
T2
T3
TL
12/17
7/18
10/13