Partido: Olympiacos Piraeus - Real Madrid

2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
46 - 44
2
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
09'55'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alec Peters
2º Cuarto
09'34'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'34'
44 - 44
0
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
09'31'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
08'59'
44 - 42
2
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
08'46'
44 - 39
5
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
08'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
2º Cuarto
08'12'
41 - 39
2
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'58'
38 - 39
-1
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
07'32'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'32'
38 - 36
2
Bandeja de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'26'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
07'00'
36 - 36
0
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
06'53'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
06'41'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
06'29'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
06'19'
34 - 36
-2
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
06'19'
2ª falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Evan Fournier cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
06'19'
33 - 36
-3
Bandeja de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward y tiro libre adicional por la falta de Gabriel Deck
2º Cuarto
05'57'
31 - 36
-5
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
05'46'
31 - 33
-2
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
05'27'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
2º Cuarto
05'13'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
05'05'
Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
04'47'
Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Andrés Feliz
2º Cuarto
04'45'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
04'31'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Evan Fournier
2º Cuarto
04'04'
28 - 33
-5
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
04'02'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward
2º Cuarto
03'47'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
2º Cuarto
03'20'
28 - 31
-3
Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Alec Peters
2º Cuarto
03'13'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Alec Peters
2º Cuarto
03'08'
25 - 31
-6
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]
2º Cuarto
02'43'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'43'
25 - 29
-4
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'36'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
02'12'
23 - 29
-6
Bandeja de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
01'49'
El árbitro indica tiempo en la zona agotado a Gabriel Deck [Real Madrid]
2º Cuarto
01'30'
1ª Falta personal en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
01'20'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Cory Joseph
2º Cuarto
01'15'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
2º Cuarto
01'04'
Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
00'53'
21 - 29
-8
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'52'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
2º Cuarto
00'43'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
00'41'
Alec Peters [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Theo Maledon
2º Cuarto
00'13'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Alec Peters
2º Cuarto
00'08'
19 - 29
-10
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'56'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
09'36'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
09'34'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Donta Hall
1º Cuarto
09'20'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Theo Maledon
1º Cuarto
08'55'
El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
08'45'
17 - 26
-9
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
1º Cuarto
08'28'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
07'57'
17 - 24
-7
Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
07'54'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward
1º Cuarto
07'43'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
1º Cuarto
07'23'
17 - 22
-5
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
07'07'
15 - 22
-7
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
07'06'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
06'58'
15 - 20
-5
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'58'
14 - 20
-6
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'58'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Donta Hall
1º Cuarto
06'54'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
06'38'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
06'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la bandeja por un tapón de Tyler Dorsey
1º Cuarto
06'22'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
06'06'
13 - 20
-7
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
05'59'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
05'52'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles
1º Cuarto
05'52'
13 - 18
-5
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'52'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'22'
12 - 18
-6
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
05'13'
12 - 15
-3
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
05'13'
1ª falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
05'13'
11 - 15
-4
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Andrés Feliz
1º Cuarto
04'53'
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
04'36'
9 - 15
-6
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Nikola Milutinov
1º Cuarto
04'21'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
04'00'
6 - 15
-9
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
04'00'
2ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'00'
5 - 15
-10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'37'
3 - 15
-12
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'26'
Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
03'15'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Thomas Walkup
1º Cuarto
02'57'
3 - 12
-9
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
02'44'
3 - 9
-6
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'26'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'25'
1 - 9
-8
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
02'21'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
01'57'
1 - 6
-5
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'48'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Chuma Okeke
1º Cuarto
01'48'
1 - 4
-3
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
01'48'
1ª Falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'36'
Primera falta personal de Chuma Okeke [Real Madrid] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
01'30'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
01'12'
1ª Falta personal en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
01'01'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
00'55'
0 - 4
-4
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Chuma Okeke
1º Cuarto
00'43'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
00'33'
0 - 2
-2
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
00'28'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido