Partido: Olympiacos Piraeus - Real Madrid

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 0 - 2 Mario Hezonja Real Madrid " Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 2 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 0 - 4 Trey Lyles Real Madrid " Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Chuma Okeke cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 4 Facundo Campazzo Real Madrid " Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Thomas Walkup cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 4 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " 1ª Falta personal en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 4 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 4 Chuma Okeke Real Madrid " Primera falta personal de Chuma Okeke [Real Madrid] sobre Nikola Milutinov cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 4 Alberto Abalde Real Madrid " 1ª Falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 1 - 4 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 1 - 4 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Chuma Okeke cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 1 - 6 Trey Lyles Real Madrid " Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 1 - 6 Kostas Papanikolaou Olympiacos Piraeus " Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 1 - 9 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 1 - 9 Olympiacos Piraeus " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 3 - 9 Nikola Milutinov Olympiacos Piraeus " Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 3 - 12 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 3 - 12 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Thomas Walkup cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 3 - 12 Thomas Walkup Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 3 - 15 Alberto Abalde Real Madrid " Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 5 - 15 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 5 - 15 Facundo Campazzo Real Madrid " 2ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 6 - 15 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 15 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 9 - 15 Thomas Walkup Olympiacos Piraeus " Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Nikola Milutinov cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 9 - 15 Mario Hezonja Real Madrid " El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 11 - 15 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Andrés Feliz cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 15 Andrés Feliz Real Madrid " 1ª falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 12 - 15 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 12 - 18 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 12 - 18 Trey Lyles Real Madrid " 1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 13 - 18 Nikola Milutinov Olympiacos Piraeus " Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 18 Nikola Milutinov Olympiacos Piraeus " Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 18 Kostas Papanikolaou Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Mario Hezonja cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 13 - 20 Andrés Feliz Real Madrid " Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 20 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 20 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla la bandeja por un tapón de Tyler Dorsey cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 20 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " El balón sale fuera tras un mal pase de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 20 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Thomas Walkup. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 20 Mario Hezonja Real Madrid " Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Donta Hall cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 14 - 20 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 15 - 20 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 15 - 20 Kostas Papanikolaou Olympiacos Piraeus " Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 15 - 22 Mario Hezonja Real Madrid " Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 17 - 22 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 22 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 22 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 17 - 24 Andrés Feliz Real Madrid " Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 24 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 17 - 26 Theo Maledon Real Madrid " Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 26 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 17 - 26 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Theo Maledon cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 17 - 26 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Donta Hall cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 19 - 26 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 19 - 26 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 19 - 26 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 19 - 26 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 19 - 29 Alberto Abalde Real Madrid " Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 19 - 29 Gabriel Deck Real Madrid " Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Alec Peters cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 19 - 29 Alec Peters Olympiacos Piraeus " Alec Peters [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Theo Maledon cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 19 - 29 Theo Maledon Real Madrid " El balón sale fuera. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 19 - 29 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Ward cuarto 2 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 21 - 29 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Theo Maledon Real Madrid " Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Cory Joseph cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " 1ª Falta personal en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Gabriel Deck Real Madrid " El árbitro indica tiempo en la zona agotado a Gabriel Deck [Real Madrid] cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 23 - 29 Cory Joseph Olympiacos Piraeus " Bandeja de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 23 - 29 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 25 - 29 Alec Peters Olympiacos Piraeus " Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 25 - 29 Real Madrid " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 25 - 31 Trey Lyles Real Madrid " Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 25 - 31 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Alec Peters cuarto 2 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 28 - 31 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Alec Peters cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 28 - 31 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evan Fournier. cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 28 - 31 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 28 - 33 Andrés Feliz Real Madrid " Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 28 - 33 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Evan Fournier cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 28 - 33 Cory Joseph Olympiacos Piraeus " Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 28 - 33 Alec Peters Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Andrés Feliz cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 28 - 33 Chuma Okeke Real Madrid " Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall. cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 28 - 33 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " El balón sale fuera tras un mal pase de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 28 - 33 Andrés Feliz Real Madrid " El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid] cuarto 2 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 31 - 33 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 31 - 36 Sergio Llull Real Madrid " Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja cuarto 2 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 33 - 36 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Bandeja de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward y tiro libre adicional por la falta de Gabriel Deck cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 33 - 36 Gabriel Deck Real Madrid " 2ª falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Evan Fournier cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 2 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 34 - 36 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 34 - 36 Sergio Llull Real Madrid " Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph. cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 34 - 36 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.