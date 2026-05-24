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La Nueva España

Partido: Olympiacos Piraeus - Real Madrid

Olympiacos Piraeus

46
44

Real Madrid

Estadio: OAKA Arena
Descanso
Domingo,24.05.2026
%Acierto
T2
T3
TL
7/9
12/20
5/11
 
Parciales
1
2
3
4
19
27
26
18
 
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
10/16
8/16

Jugadores Del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

Olympiacos Piraeus
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Donta Hall
4
4+2
0
Evan Fournier
11
1+1
2
Tyson Ward
7
0+1
1
Cory Joseph
2
3+0
2
Alec Peters
9
2+1
1
Thomas Walkup
3
2+0
1
Sasha Vezenkov
6
0+0
0
Kostas Papanikolaou
0
0+0
0
Tyler Dorsey
1
0+0
0
Nikola Milutinov
3
1+0
1
Tyrique Jones
0
0+0
0
Shaquielle McKissic
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Trey Lyles
21
4+0
0
Mario Hezonja
4
0+0
4
Gabriel Deck
0
1+0
0
Alberto Abalde
6
1+0
0
Facundo Campazzo
2
0+0
3
Chuma Okeke
0
2+0
1
Andrés Feliz
6
1+0
1
Theo Maledon
2
1+0
1
Sergio Llull
3
0+0
1
Gabriele Procida
0
0+0
0
David Kramer
0
0+0
0
Izan Almansa
0
0+0
0

Narración Del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
46 - 44
2
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
09'55'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alec Peters
2º Cuarto
09'34'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'34'
44 - 44
0
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
09'31'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
08'59'
44 - 42
2
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
08'46'
44 - 39
5
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
08'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
2º Cuarto
08'12'
41 - 39
2
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'58'
38 - 39
-1
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
07'32'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'32'
38 - 36
2
Bandeja de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'26'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
07'00'
36 - 36
0
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
06'53'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
06'41'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
06'29'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
06'19'
34 - 36
-2
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
06'19'
2ª falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Evan Fournier cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
06'19'
33 - 36
-3
Bandeja de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward y tiro libre adicional por la falta de Gabriel Deck
2º Cuarto
05'57'
31 - 36
-5
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
05'46'
31 - 33
-2
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
05'27'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
2º Cuarto
05'13'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
05'05'
Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
04'47'
Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Andrés Feliz
2º Cuarto
04'45'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
04'31'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Evan Fournier
2º Cuarto
04'04'
28 - 33
-5
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
04'02'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward
2º Cuarto
03'47'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
2º Cuarto
03'20'
28 - 31
-3
Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Alec Peters
2º Cuarto
03'13'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Alec Peters
2º Cuarto
03'08'
25 - 31
-6
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]
2º Cuarto
02'43'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'43'
25 - 29
-4
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'36'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Joseph.
2º Cuarto
02'12'
23 - 29
-6
Bandeja de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
01'49'
El árbitro indica tiempo en la zona agotado a Gabriel Deck [Real Madrid]
2º Cuarto
01'30'
1ª Falta personal en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
01'20'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Cory Joseph
2º Cuarto
01'15'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
2º Cuarto
01'04'
Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
00'53'
21 - 29
-8
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'52'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
2º Cuarto
00'43'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
00'41'
Alec Peters [Olympiacos Piraeus] falla la canasta por un tapón de Theo Maledon
2º Cuarto
00'13'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Alec Peters
2º Cuarto
00'08'
19 - 29
-10
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'56'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
09'36'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
09'34'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Donta Hall
1º Cuarto
09'20'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Theo Maledon
1º Cuarto
08'55'
El balón sale fuera tras un mal pase de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
08'45'
17 - 26
-9
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
1º Cuarto
08'28'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
07'57'
17 - 24
-7
Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
07'54'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Tyson Ward
1º Cuarto
07'43'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
1º Cuarto
07'23'
17 - 22
-5
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
07'07'
15 - 22
-7
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
07'06'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
06'58'
15 - 20
-5
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'58'
14 - 20
-6
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'58'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Donta Hall
1º Cuarto
06'54'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
06'38'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
06'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la bandeja por un tapón de Tyler Dorsey
1º Cuarto
06'22'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
06'06'
13 - 20
-7
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
05'59'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
05'52'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles
1º Cuarto
05'52'
13 - 18
-5
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'52'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'22'
12 - 18
-6
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
05'13'
12 - 15
-3
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
05'13'
1ª falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
05'13'
11 - 15
-4
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Andrés Feliz
1º Cuarto
04'53'
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
04'36'
9 - 15
-6
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Nikola Milutinov
1º Cuarto
04'21'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
04'00'
6 - 15
-9
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
04'00'
2ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Sasha Vezenkov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'00'
5 - 15
-10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'37'
3 - 15
-12
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'26'
Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
03'15'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Thomas Walkup
1º Cuarto
02'57'
3 - 12
-9
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
02'44'
3 - 9
-6
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'26'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'25'
1 - 9
-8
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
02'21'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
01'57'
1 - 6
-5
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'48'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Chuma Okeke
1º Cuarto
01'48'
1 - 4
-3
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
01'48'
1ª Falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Tyler Dorsey cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'36'
Primera falta personal de Chuma Okeke [Real Madrid] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
01'30'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
01'12'
1ª Falta personal en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
01'01'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
00'55'
0 - 4
-4
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Chuma Okeke
1º Cuarto
00'43'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
00'33'
0 - 2
-2
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
00'28'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

Olympiacos Piraeus
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Donta Hall
7:95
4
1/2
0/0
2/2
1
1
4+2
0
1
1
0
9
Evan Fournier
7:86
11
2/3
2/5
1/1
0
1
1+1
2
1
0
0
11
Tyson Ward
7:58
7
2/2
1/2
0/0
1
0
0+1
1
2
0
0
5
Cory Joseph
5:95
2
1/3
0/0
0/0
0
1
3+0
2
1
0
0
5
Alec Peters
5:95
9
3/4
1/1
0/0
1
2
2+1
1
0
0
1
12
Thomas Walkup
6:00
3
0/0
1/1
0/0
1
1
2+0
1
0
0
0
6
Sasha Vezenkov
6:00
6
2/4
0/0
2/2
1
2
0+0
0
1
0
0
4
Kostas Papanikolaou
4:16
0
0/0
0/1
0/0
2
0
0+0
0
0
0
0
-3
Tyler Dorsey
3:98
1
0/1
0/1
1/2
0
1
0+0
0
0
0
1
-1
Nikola Milutinov
3:62
3
1/1
0/1
1/2
0
2
1+0
1
1
0
0
4
Tyrique Jones
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Shaquielle McKissic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
46
12/20
5/11
7/9
7
11
13
8
7
1
2
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Trey Lyles
9:48
21
3/4
5/6
0/0
1
2
4+0
0
0
1
0
25
Mario Hezonja
9:33
4
2/3
0/0
0/0
1
2
0+0
4
1
1
0
8
Gabriel Deck
7:49
0
0/1
0/2
0/0
2
2
1+0
0
1
0
1
-4
Alberto Abalde
5:96
6
0/0
2/3
0/0
2
0
1+0
0
0
0
0
5
Facundo Campazzo
4:69
2
1/1
0/1
0/0
2
0
0+0
3
0
1
0
3
Chuma Okeke
6:88
0
0/1
0/0
0/0
1
0
2+0
1
0
0
0
1
Andrés Feliz
6:11
6
3/3
0/1
0/0
1
1
1+0
1
1
0
0
6
Theo Maledon
5:07
2
1/3
0/0
0/0
1
0
1+0
1
1
0
0
1
Sergio Llull
3:81
3
0/0
1/3
0/0
0
0
0+0
1
0
0
0
2
Gabriele Procida
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
David Kramer
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Izan Almansa
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
44
10/16
8/16
0/0
11
7
10
11
4
3
1
 

Ranking Del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

Puntos
Trey Lyles
Real Madrid
21
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
11
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
9
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
7
Andrés Feliz
Real Madrid
6
Alberto Abalde
Real Madrid
6
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
6
 
Valoración
Trey Lyles
Real Madrid
25
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
12
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
11
Donta Hall
Olympiacos Piraeus
9
Mario Hezonja
Real Madrid
8
Andrés Feliz
Real Madrid
6
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
6
Rebotes Defensivos
Donta Hall
Olympiacos Piraeus
2
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
1
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
1
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
1
Gabriel Deck
Real Madrid
0
David Kramer
Real Madrid
0
Gabriele Procida
Real Madrid
0
 
Rebotes Ofensivos
Donta Hall
Olympiacos Piraeus
4
Trey Lyles
Real Madrid
4
Cory Joseph
Olympiacos Piraeus
3
Chuma Okeke
Real Madrid
2
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
2
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
2
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
1
Faltas cometidas
Alberto Abalde
Real Madrid
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Kostas Papanikolaou
Olympiacos Piraeus
2
Gabriel Deck
Real Madrid
2
Donta Hall
Olympiacos Piraeus
1
Mario Hezonja
Real Madrid
1
Theo Maledon
Real Madrid
1
 
Asistencias
Mario Hezonja
Real Madrid
4
Facundo Campazzo
Real Madrid
3
Cory Joseph
Olympiacos Piraeus
2
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
2
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
1
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
1
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
1

Evolución Del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7

Tiros a canasta Del Olympiacos Piraeus - Real Madrid

 
 
Olympiacos Piraeus
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
12/20
5/11
7/9
 
T2
T3
TL
10/16
8/16
0/0