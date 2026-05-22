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La Nueva España

Partido: Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket

17
15

Real Madrid

Estadio: Roig Arena
1º cuarto
Viernes,22.05.2026
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
7/10
1/5
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
0/2
3/5
3/5

Jugadores Del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
8
1+1
1
Darius Thompson
0
1+0
1
Sergio de Larrea
0
0+0
1
Braxton Key
3
0+0
0
Neal Sako
2
1+0
0
Jaime Pradilla
2
2+1
0
Nate Reuvers
2
0+0
0
Jean Montero
0
0+0
0
Brancou Badio
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mario Hezonja
8
3+0
1
Trey Lyles
0
0+0
0
Gabriel Deck
2
0+0
0
Theo Maledon
0
0+0
0
Andrés Feliz
0
0+0
0
Facundo Campazzo
0
0+0
2
Alberto Abalde
5
1+0
0
Chuma Okeke
0
1+0
0
Usman Garuba
0
0+0
0
Gabriele Procida
0
0+0
0
Sergio Llull
0
0+0
0
Izan Almansa
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Real Madrid

1º Cuarto
06'33'
17 - 15
2
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'25'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
06'10'
15 - 15
0
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
05'58'
15 - 13
2
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
05'54'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
05'23'
13 - 13
0
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
05'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
04'56'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'49'
10 - 13
-3
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
04'47'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'41'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
04'37'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
04'04'
8 - 13
-5
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
03'54'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
1º Cuarto
03'47'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
03'30'
6 - 13
-7
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'09'
6 - 10
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'55'
4 - 10
-6
Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid]
1º Cuarto
02'38'
4 - 8
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'20'
2 - 8
-6
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
02'07'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
01'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'54'
Rebote ofensivo de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
01'34'
2 - 6
-4
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
01'25'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
01'18'
2 - 3
-1
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'08'
2 - 0
2
Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'03'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
00'57'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
00'50'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
00'38'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'38'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
00'38'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
00'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kameron Taylor
3:93
8
4/4
0/1
0/0
0
2
1+1
1
0
0
0
12
Darius Thompson
2:66
0
0/0
0/0
0/0
1
0
1+0
1
0
0
0
1
Sergio de Larrea
1:06
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
1
0
0
0
1
Braxton Key
1:04
3
0/0
1/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
3
Neal Sako
1:04
2
1/1
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
3
Jaime Pradilla
2:89
2
1/2
0/1
0/0
0
0
2+1
0
0
0
0
3
Nate Reuvers
2:89
2
1/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
2
Jean Montero
2:87
0
0/1
0/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
1
-3
Brancou Badio
1:27
0
0/1
0/1
0/0
2
0
0+0
0
0
0
0
-4
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
17
7/10
1/5
0/0
3
2
5
3
0
0
1
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Mario Hezonja
3:93
8
1/2
2/2
0/2
1
2
3+0
1
0
0
0
10
Trey Lyles
1:06
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
-1
Gabriel Deck
1:06
2
1/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
2
Theo Maledon
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Andrés Feliz
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Facundo Campazzo
3:85
0
0/0
0/2
0/0
0
1
0+0
2
1
0
0
0
Alberto Abalde
3:85
5
1/1
1/1
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
5
Chuma Okeke
2:87
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
2
Usman Garuba
2:87
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Gabriele Procida
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio Llull
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Izan Almansa
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
15
3/5
3/5
0/2
2
3
5
3
1
0
0
 

Ranking Del Valencia Basket - Real Madrid

Puntos
Kameron Taylor
Valencia Basket
8
Mario Hezonja
Real Madrid
8
Alberto Abalde
Real Madrid
5
Braxton Key
Valencia Basket
3
Neal Sako
Valencia Basket
2
Jaime Pradilla
Valencia Basket
2
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
 
Valoración
Kameron Taylor
Valencia Basket
12
Mario Hezonja
Real Madrid
10
Alberto Abalde
Real Madrid
5
Neal Sako
Valencia Basket
3
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3
Braxton Key
Valencia Basket
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Rebotes Defensivos
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Jaime Pradilla
Valencia Basket
1
Trey Lyles
Real Madrid
0
Sergio Llull
Real Madrid
0
Gabriele Procida
Real Madrid
0
Usman Garuba
Real Madrid
0
Chuma Okeke
Real Madrid
0
 
Rebotes Ofensivos
Mario Hezonja
Real Madrid
3
Jaime Pradilla
Valencia Basket
2
Chuma Okeke
Real Madrid
1
Alberto Abalde
Real Madrid
1
Darius Thompson
Valencia Basket
1
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Neal Sako
Valencia Basket
1
Faltas cometidas
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Mario Hezonja
Real Madrid
1
Darius Thompson
Valencia Basket
1
Alberto Abalde
Real Madrid
1
Sergio Llull
Real Madrid
0
Gabriele Procida
Real Madrid
0
Usman Garuba
Real Madrid
0
 
Asistencias
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Darius Thompson
Valencia Basket
1
Mario Hezonja
Real Madrid
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
Neal Sako
Valencia Basket
0
Theo Maledon
Real Madrid
0

Evolución Del Valencia Basket - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Real Madrid

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
7/10
1/5
0/0
 
T2
T3
TL
3/5
3/5
0/2
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
8
1+1
1
Darius Thompson
0
1+0
1
Sergio de Larrea
0
0+0
1
Braxton Key
3
0+0
0
Neal Sako
2
1+0
0
Jaime Pradilla
2
2+1
0
Nate Reuvers
2
0+0
0
Jean Montero
0
0+0
0
Brancou Badio
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mario Hezonja
8
3+0
1
Trey Lyles
0
0+0
0
Gabriel Deck
2
0+0
0
Theo Maledon
0
0+0
0
Andrés Feliz
0
0+0
0
Facundo Campazzo
0
0+0
2
Alberto Abalde
5
1+0
0
Chuma Okeke
0
1+0
0
Usman Garuba
0
0+0
0
Gabriele Procida
0
0+0
0
Sergio Llull
0
0+0
0
Izan Almansa
0
0+0
0