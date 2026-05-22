Partido: Valencia Basket - Real Madrid

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " 1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Jaime Pradilla Valencia Basket " Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 2 - 3 Alberto Abalde Real Madrid " Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 3 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 2 - 6 Mario Hezonja Real Madrid " Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 6 Jaime Pradilla Valencia Basket " Rebote ofensivo de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 6 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 6 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 2 - 8 Mario Hezonja Real Madrid " Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 8 Kameron Taylor Valencia Basket " Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 10 Alberto Abalde Real Madrid " Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 6 - 10 Kameron Taylor Valencia Basket " Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 6 - 13 Mario Hezonja Real Madrid " Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 6 - 13 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 6 - 13 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 8 - 13 Nate Reuvers Valencia Basket " Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 8 - 13 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 8 - 13 Alberto Abalde Real Madrid " Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 8 - 13 Valencia Basket " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 10 - 13 Neal Sako Valencia Basket " Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 10 - 13 Darius Thompson Valencia Basket " Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 13 Facundo Campazzo Real Madrid " El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid] cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 13 - 13 Braxton Key Valencia Basket " Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 13 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 15 - 13 Kameron Taylor Valencia Basket " Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 15 - 15 Gabriel Deck Real Madrid " Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 15 - 15 Mario Hezonja Real Madrid " Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 17 - 15 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]