Partido: Valencia Basket - Real Madrid

1º Cuarto
06'33'
17 - 15
2
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'25'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
06'10'
15 - 15
0
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
05'58'
15 - 13
2
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
05'54'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
05'23'
13 - 13
0
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
05'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
04'56'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'49'
10 - 13
-3
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
04'47'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'41'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
04'37'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
04'04'
8 - 13
-5
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
03'54'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
1º Cuarto
03'47'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
03'30'
6 - 13
-7
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
03'09'
6 - 10
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'55'
4 - 10
-6
Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid]
1º Cuarto
02'38'
4 - 8
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'20'
2 - 8
-6
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
02'07'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
01'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'54'
Rebote ofensivo de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
01'34'
2 - 6
-4
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
01'25'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
01'18'
2 - 3
-1
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'08'
2 - 0
2
Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'03'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
00'57'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
00'50'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
00'38'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'38'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
00'38'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
00'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido