Partido: Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid

39
47

Valencia Basket

Estadio: Palacio José Mª Martín Carpena
2º cuarto
Domingo,28.09.2025
%Acierto
T2
T3
TL
5/5
11/22
4/13
 
Parciales
1
2
3
4
27
12
24
23
 
%Acierto
T2
T3
TL
4/6
11/18
7/15

Jugadores Del Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Edy Tavares
6
1+1
1
Facundo Campazzo
3
0+0
2
Trey Lyles
6
1+1
0
Sergio Llull
2
1+0
0
Gabriele Procida
3
0+1
0
Mario Hezonja
7
2+0
0
Gabriel Deck
2
2+1
1
Andrés Feliz
0
0+2
2
Alberto Abalde
3
1+0
0
David Kramer
5
0+0
0
Usman Garuba
2
0+0
0
Bruno Fernando
0
1+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Omari Moore
4
1+2
4
Jaime Pradilla
2
2+0
1
Josep Puerto
3
0+0
0
Matt Costello
2
3+0
0
Sergio de Larrea
7
0+0
2
Nate Reuvers
10
3+0
0
Kameron Taylor
8
0+0
0
Darius Thompson
7
0+0
2
Ike Iroegbu
2
2+0
2
Neal Sako
2
1+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0

Narración Del Real Madrid - Valencia Basket

2º Cuarto
08'19'
Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Omari Moore
2º Cuarto
08'12'
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Josep Puerto
2º Cuarto
07'59'
39 - 47
-8
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'48'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
07'33'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
2º Cuarto
07'18'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
06'55'
39 - 45
-6
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
06'45'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
06'34'
36 - 45
-9
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
2º Cuarto
06'22'
34 - 45
-11
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'22'
34 - 44
-10
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'22'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
2º Cuarto
06'18'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
06'12'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
05'58'
34 - 43
-9
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
2º Cuarto
05'47'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'47'
1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
2º Cuarto
05'31'
34 - 40
-6
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
05'20'
34 - 37
-3
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
2º Cuarto
05'13'
Gabriele Procida [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
2º Cuarto
05'11'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida
2º Cuarto
05'05'
Primera falta personal de Ike Iroegbu [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'58'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'53'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
2º Cuarto
04'41'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
2º Cuarto
04'38'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
04'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'24'
Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
04'18'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
04'05'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
2º Cuarto
03'41'
32 - 37
-5
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
03'29'
32 - 34
-2
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
03'16'
29 - 34
-5
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
03'08'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
02'56'
2ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
02'55'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja
2º Cuarto
02'42'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
02'33'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'32'
29 - 31
-2
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
02'27'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Gabriel Deck
2º Cuarto
02'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bruno Fernando
2º Cuarto
02'00'
1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
2º Cuarto
01'44'
29 - 29
0
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'36'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
2º Cuarto
01'22'
Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'17'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'15'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'01'
29 - 26
3
Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'37'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
00'34'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
2º Cuarto
00'16'
29 - 24
5
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'57'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'40'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
09'22'
27 - 24
3
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
09'05'
27 - 22
5
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'05'
1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'05'
26 - 22
4
Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'54'
24 - 22
2
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'54'
24 - 21
3
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'54'
1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'42'
24 - 20
4
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
08'33'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
1º Cuarto
08'21'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
08'07'
22 - 20
2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
07'56'
22 - 18
4
Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
07'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote
1º Cuarto
07'50'
1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'50'
20 - 18
2
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Usman Garuba
1º Cuarto
07'38'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
07'21'
20 - 16
4
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'11'
El balón sale fuera.
1º Cuarto
06'59'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
06'58'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
06'34'
20 - 14
6
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
06'34'
1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
06'34'
19 - 14
5
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Neal Sako
1º Cuarto
06'32'
Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
06'09'
17 - 14
3
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
1º Cuarto
06'00'
17 - 12
5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
1º Cuarto
06'00'
16 - 12
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'00'
15 - 12
3
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'00'
1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
1º Cuarto
05'37'
14 - 12
2
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'25'
14 - 10
4
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
1º Cuarto
05'11'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
04'55'
11 - 10
1
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
04'48'
Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple
1º Cuarto
04'26'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
04'11'
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
03'58'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
03'28'
9 - 10
-1
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
03'11'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
03'05'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
02'53'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
1º Cuarto
02'42'
7 - 10
-3
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
02'22'
5 - 10
-5
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'16'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
01'55'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'26'
5 - 8
-3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
01'17'
5 - 5
0
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
00'55'
3 - 5
-2
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
00'36'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
00'30'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote
1º Cuarto
00'30'
1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
00'30'
3 - 2
1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la falta de Alberto Abalde
1º Cuarto
00'13'
3 - 0
3
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Edy Tavares
6:76
6
3/5
0/0
0/0
1
0
1+1
1
0
0
0
8
Facundo Campazzo
5:41
3
0/0
0/0
3/3
1
3
0+0
2
0
0
0
7
Trey Lyles
5:02
6
2/6
0/2
2/2
1
2
1+1
0
0
0
0
3
Sergio Llull
4:25
2
1/1
0/0
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
2
Gabriele Procida
1:87
3
0/1
1/1
0/0
1
0
0+1
0
0
0
1
1
Mario Hezonja
6:65
7
2/3
1/5
0/0
1
2
2+0
0
0
0
0
5
Gabriel Deck
6:65
2
1/2
0/1
0/0
1
0
2+1
1
1
0
0
2
Andrés Feliz
5:49
0
0/2
0/0
0/0
1
0
0+2
2
0
1
0
2
Alberto Abalde
4:60
3
0/0
1/2
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
2
David Kramer
3:66
5
1/1
1/2
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
3
Usman Garuba
2:38
2
1/1
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
1
Bruno Fernando
1:76
0
0/0
0/0
0/0
2
0
1+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
39
11/22
4/13
5/5
13
7
9
6
1
1
1
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Omari Moore
7:69
4
2/5
0/1
0/0
0
1
1+2
4
0
0
1
7
Jaime Pradilla
6:54
2
1/1
0/1
0/1
0
2
2+0
1
0
0
0
5
Josep Puerto
4:86
3
0/2
1/2
0/0
0
1
0+0
0
0
0
1
0
Matt Costello
4:36
2
0/0
0/0
2/2
1
1
3+0
0
0
0
0
5
Sergio de Larrea
3:90
7
2/2
1/1
0/0
1
1
0+0
2
1
1
0
9
Nate Reuvers
7:01
10
2/3
2/3
0/0
1
2
3+0
0
0
0
1
12
Kameron Taylor
6:04
8
1/2
2/2
0/1
1
2
0+0
0
0
0
0
7
Darius Thompson
5:55
7
2/2
1/3
0/0
1
0
0+0
2
1
0
0
5
Ike Iroegbu
4:66
2
0/0
0/2
2/2
1
2
2+0
2
0
0
0
5
Neal Sako
3:89
2
1/1
0/0
0/0
1
1
1+0
0
0
0
0
3
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vincent Valerio
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
47
11/18
7/15
4/6
7
13
12
11
3
1
3
 

Ranking Del Real Madrid - Valencia Basket

Puntos
Nate Reuvers
Valencia Basket
10
Kameron Taylor
Valencia Basket
8
Darius Thompson
Valencia Basket
7
Mario Hezonja
Real Madrid
7
Sergio de Larrea
Valencia Basket
7
Edy Tavares
Real Madrid
6
Trey Lyles
Real Madrid
6
 
Valoración
Nate Reuvers
Valencia Basket
12
Sergio de Larrea
Valencia Basket
9
Edy Tavares
Real Madrid
8
Facundo Campazzo
Real Madrid
7
Kameron Taylor
Valencia Basket
7
Omari Moore
Valencia Basket
7
Matt Costello
Valencia Basket
5
Rebotes Defensivos
Omari Moore
Valencia Basket
2
Andrés Feliz
Real Madrid
2
Gabriel Deck
Real Madrid
1
Edy Tavares
Real Madrid
1
Gabriele Procida
Real Madrid
1
Trey Lyles
Real Madrid
1
Matt Costello
Valencia Basket
0
 
Rebotes Ofensivos
Nate Reuvers
Valencia Basket
3
Matt Costello
Valencia Basket
3
Ike Iroegbu
Valencia Basket
2
Mario Hezonja
Real Madrid
2
Gabriel Deck
Real Madrid
2
Jaime Pradilla
Valencia Basket
2
Edy Tavares
Real Madrid
1
Faltas cometidas
Bruno Fernando
Real Madrid
2
Edy Tavares
Real Madrid
1
Ike Iroegbu
Valencia Basket
1
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Nate Reuvers
Valencia Basket
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
Matt Costello
Valencia Basket
1
 
Asistencias
Omari Moore
Valencia Basket
4
Andrés Feliz
Real Madrid
2
Ike Iroegbu
Valencia Basket
2
Darius Thompson
Valencia Basket
2
Sergio de Larrea
Valencia Basket
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Jaime Pradilla
Valencia Basket
1

Evolución Del Real Madrid - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiros a canasta Del Real Madrid - Valencia Basket

 
 
Real Madrid
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
11/22
4/13
5/5
 
T2
T3
TL
11/18
7/15
4/6