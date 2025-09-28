Partido: Real Madrid - Valencia Basket

2º Cuarto
08'19'
Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Omari Moore
2º Cuarto
08'12'
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Josep Puerto
2º Cuarto
07'59'
39 - 47
-8
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'48'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
07'33'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
2º Cuarto
07'18'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
06'55'
39 - 45
-6
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
06'45'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
06'34'
36 - 45
-9
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
2º Cuarto
06'22'
34 - 45
-11
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'22'
34 - 44
-10
Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'22'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
2º Cuarto
06'18'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
06'12'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
05'58'
34 - 43
-9
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
2º Cuarto
05'47'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'47'
1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu
2º Cuarto
05'31'
34 - 40
-6
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
05'20'
34 - 37
-3
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
2º Cuarto
05'13'
Gabriele Procida [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
2º Cuarto
05'11'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida
2º Cuarto
05'05'
Primera falta personal de Ike Iroegbu [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'58'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'53'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
2º Cuarto
04'41'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.
2º Cuarto
04'38'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
04'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'24'
Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
04'18'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
04'05'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
2º Cuarto
03'41'
32 - 37
-5
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
03'29'
32 - 34
-2
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
03'16'
29 - 34
-5
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
03'08'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
02'56'
2ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
02'55'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja
2º Cuarto
02'42'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
02'33'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'32'
29 - 31
-2
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
02'27'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Gabriel Deck
2º Cuarto
02'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bruno Fernando
2º Cuarto
02'00'
1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
2º Cuarto
01'44'
29 - 29
0
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'36'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
2º Cuarto
01'22'
Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'17'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
01'15'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'01'
29 - 26
3
Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'37'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
00'34'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
2º Cuarto
00'16'
29 - 24
5
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'57'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'40'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
09'22'
27 - 24
3
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
09'05'
27 - 22
5
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'05'
1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'05'
26 - 22
4
Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'54'
24 - 22
2
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'54'
24 - 21
3
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'54'
1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'42'
24 - 20
4
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
08'33'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
1º Cuarto
08'21'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
08'07'
22 - 20
2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
07'56'
22 - 18
4
Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
07'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote
1º Cuarto
07'50'
1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'50'
20 - 18
2
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Usman Garuba
1º Cuarto
07'38'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
07'21'
20 - 16
4
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'11'
El balón sale fuera.
1º Cuarto
06'59'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
06'58'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
06'34'
20 - 14
6
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
06'34'
1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
06'34'
19 - 14
5
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Neal Sako
1º Cuarto
06'32'
Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
06'09'
17 - 14
3
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu
1º Cuarto
06'00'
17 - 12
5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
1º Cuarto
06'00'
16 - 12
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'00'
15 - 12
3
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'00'
1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
1º Cuarto
05'37'
14 - 12
2
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'25'
14 - 10
4
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
1º Cuarto
05'11'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
04'55'
11 - 10
1
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
04'48'
Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple
1º Cuarto
04'26'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
04'11'
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
03'58'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
03'28'
9 - 10
-1
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
03'11'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
03'05'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
02'53'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers
1º Cuarto
02'42'
7 - 10
-3
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
02'22'
5 - 10
-5
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'16'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
01'55'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'26'
5 - 8
-3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
01'17'
5 - 5
0
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
00'55'
3 - 5
-2
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
00'36'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
00'30'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote
1º Cuarto
00'30'
1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
00'30'
3 - 2
1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la falta de Alberto Abalde
1º Cuarto
00'13'
3 - 0
3
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido