Carlos Sainz: "Para mí tendría todo el sentido entrenar en el circuito de Tenerife"

Carlos Sainz llegó a Tenerife el pasado martes, para apoyar el Tenerife Circuito del Motor y participar en su presentación, en el mejor momento de su carrera deportiva. Tras quitarse la etiqueta de junior de su nombre –y sobre todo la de ser hijo de uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo español–, Sainz se ha afianzado en las últimas carreras de la Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos al volante de Ferrari, sobre todo después de vencer el pasado día 3 en el circuito británico de Silverstone, el segundo español que gana al menos una carrera tras Fernando Alonso. "Mi sueño es ser campeón del mundo de Fórmula 1", admitió durante el acto de presentación del circuito proyectado en la isla.

En una entrevista con El Día, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, Carlos Sainz defiende que Tenerife es un sitio "con unas condiciones excelentes" para el circuito del motor y que "tendría todo el sentido venir a entrenar a la Isla". El piloto asegura que ha estado otras veces en Canarias, que un circuito genera mucha actividad y que la afición automovilística tinerfeña "no la encuentras en todos lados".

¿Por qué aceptó la propuesta de apadrinar el Tenerife Circuito del Motor?

Primero, guardo muy buen recuerdo de Tenerife. Cuando era muy pequeño vine con mi padre y luego de vacaciones. Acepté porque es un nuevo circuito y mi vida se desarrolla en los circuitos. Sería una oportunidad muy buena contar con otro circuito en España y más en esta isla.

No solo es la competición y los entrenamientos. Un circuito, como en general el mundo del motor, mueve a muchísima gente. ¿Qué le puede decir a los aficionados sobre la importancia que puede suponer la construcción de un circuito como este en Tenerife?

La gente solo se acuerda de los grandes premios, de los pilotos, de los equipos, pero no conoce la gran cantidad de oportunidades que puede dar un circuito de carreras. Están operativos los 365 días del año, las marcas los utilizan para pruebas de vehículos comerciales y de competición, se pueden hacer eventos de todo tipo… Para mí, el circuito es una infraestructura que siempre tiene sentido.

¿Y más una isla que vive del turismo como Tenerife?

Una isla que vive del turismo y una isla que reúne unas condiciones excelentes para acoger un circuito y grandes eventos relacionados con el motor: tiene un excelente clima durante todo el año y una gran afición al motor. Aquí hay muchísimos seguidores, tanto a los rallys como a la Fórmula 1 y las motos. Esta afición de aquí no la encuentras en todos lados.

"La afición por el motor que hay en Tenerife no la encuentras en todos lados"

¿Cuántas veces ha estado en Canarias?

Que recuerde, una vez en Lanzarote y varias veces en Tenerife. Subí al Teide una vez, estuve de vacaciones jugando al golf… A Lanzarote recuerdo que fui para prepararme físicamente. Allí hay mucha afición al triatlón y allí estuvo preparándome para hacer un Ironman. De pequeño también estuve en el Loro Parque, todo un clásico.

¿Usted vendría a entrenar al Tenerife Circuito del Motor?

No hay ningún sitio en Europa que tenga tan buen tiempo como Tenerife en enero o febrero. Para mí tendría todo el sentido venir a entrenar aquí. Las condiciones de la Isla son más o menos las que se dan en la mayor parte de la temporada de Fórmula 1, primaverales y veraniegas. Sería una garantía venir a la Isla a prepararse por estas razones.

¿Qué le parece el circuito que se proyecta en la isla?

He echado un vistazo rápido. Me lo tendrán que explicar con más calma porque soy un loco de los circuitos, de su diseño. De pequeño recuerdo estar en el cole con 13 años diseñando circuitos. Si en algún momento necesitan un consejo sobre alguno tramo en particular, alguna curva, aquí estaré.

Ha recibido apoyos durante esta temporada de equipos rivales, unas muestras de simpatía y respeto muy difíciles de ver en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1. Equipos como Red Bull, Mercedes o McLaren le han apoyado en los malos momentos esta temporada. ¿Este buen rollo se trabaja o sale de forma espontánea? ¿Cree que los pilotos deben cuidar estos aspectos?

No voy buscando ningún tipo de perfil o de respuesta. Soy como soy y se ha dado la casualidad de que los equipos por los que he pasado me guardan cariño. Pero no lo voy buscando. Ahí mi padre ha tenido una influencia muy grande en la manera en la que me ha educado desde pequeño. Me comporto en base a esa educación.