Imperó la cordura y el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano considera que la decisión de las jugadoras del Balonmano Gijón de no jugar el pasado domingo el partido que las enfrentaba al Oviedo Balonmano, equipo en el que menos de 24 horas antes se había detectado un positivo, no es sancionable y solicita a ambos clubes que se pongan de acuerdo en una nueva fecha para disputar el partido, que deberá ser antes del comienzo de la segunda vuelta, el 16 de enero.

El Comité de Competición define el partido no como "suspendido por incomparecencia" sino como "no celebrado" al considerar, una vez vista toda la documentación aportada por ambos clubes, como "causa justificada" la no disputa del encuentro. Tanto para el Oviedo Balonmano como para el Balonmano Gijón mostraron su satisfacción por la decisión federativa toda vez que ambos clubes era lo que habían solicitado desde un principio.