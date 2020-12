Lara Alonso puede con todo: competirá en el Nacional de pista cubierta tras improvisar los entrenamientos en el Parque de Ferrera

La sola clasificación de Alonso ya supone un logro por lo complicado de clasificarse para la prueba –la Federación endureció las ya de por sí duras condiciones– y por la desventaja que ha tenido en la preparación. Y es que Alonso no pisa una pista cubierta desde el pasado febrero. Mientras la mayoría de corredores de todos los puntos de España han podido prepararse en pista, Alonso ha tenido que improvisar debido a las restricciones por la pandemia en Asturias. El Principado no permitía la práctica del deporte en interior por el covid y en el club avilesino optaron por improvisar.

El parque de Ferrera se convirtió en el lugar de entrenamiento. Cinco días a la semana. De 16.00 horas a 17.30. “Algún día también íbamos a la playa. No es lo mismo que entrenar en la pista y puede perjudicar, pero lo importante es no perder ritmo. Todos son experiencias y es una más que he vivido”, explica Alonso, que apuesta por ver el lado positivo a cambiar de hábitat. “Para rodar y hacer kilómetros prefiero correr al aire libre”. Alonso está teniendo una carrera meteórica, aunque lleva poco en el atletismo. Solo tres años. “Un día me vino a la cabeza correr y desde entonces no paré.

Ahora forma parte de mi vida diaria y no me imagino vivir sin correr. Apuntarme a atletismo fue una de las mejores decisiones de mi vida”, explica la avilesina, que cursa cuarto de la ESO en el Menéndez Pidal y cuando acabe piensa estudiar un doble grado de Derecho y ADE. Aunque tampoco descarta poder convertirse en una gran atleta profesional: “Ojalá tenga la oportunidad”.

Y por condiciones no será, piensa el entrenador de la avilesina, Jaime Fernández. “Cumple, trabaja mucho, es muy seria y tiene todo para triunfar”, recalca. Mañana Alonso disputará mañana la semifinal a las 13.00 horas. De pasar, correría el domingo la final. El resto de representantes asturianos en el campeonato son los siguientes: Achraf Hadi, del Atletismo Lugones; y los deportistas del Gijón Atletismo Simón Morala, Enol Andres, Irene Rivero y Andrea Arjona.