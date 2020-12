Prueba de altura para el Liberbank Oviedo en tierras gallegas. Los ovetenses cierran esta tarde la primera vuelta ante el Leyma Coruña (20.00 horas, Vinx, en Telecable). Palabras mayores en la LEB Oro. El club gallego tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría y además llega al encuentro en racha: lleva cuatro victorias consecutivas.

El Liberbank Oviedo, que está firmando una gran temporada, afronta el choque tras una dura derrota ante el Cáceres (88-72) en lo que fue la peor versión de los ovetenses en lo que va de temporada.

Por eso, el encuentro de esta tarde supone para el Liberbank, el quinto en la tabla (los gallegos son terceros), la oportunidad para dar otro golpe encima de la mesa. Los ovetenses tienen la única duda de Alexis Bartolomé. El técnico del Liberank, Natxo Lezkano, hizo balance ayer del momento del equipo antes de jugar esta tarde y puso el foco en la acumulación de partidos que afronta el OCB. Tras el encuentro de hoy, los ovetenses no se moverán de Galicia y el miércoles visitarán al líder, el Bregoán, en Lugo.

“Con el tema del covid ya sabíamos que este mes se nos iba a complicar. Venimos de estar un mes entero sin competir, y ahora en diciembre tenemos en muy pocos días muchos partidos con viajes de por medio, pero es lo que hay”, recalcó el técnico. “El mes (diciembre) es especialmente duro y las piernas empiezan a no estar lo frescas que estaban antes, algo que se notó en Cáceres y esperemos que no afecte en los siguientes partidos”, analizó Lezkano, que volvió a hacer autocrítica sobre la derrota en tierras extremeñas.

“Fue una derrota dura. Los problemas físicos que tuvimos no fueron la causa de perder, ya que no estuvimos todo lo bien que nos hubiera gustado estar. Fue duro el partido porque además es un rival directo, la diferencia de puntos fue grande y no tuvimos la opción de ganar en ningún momento”.

El OCB tiene ahora la oportunidad de superar el mal trago extremeño ante un equipo de mucho nivel. De los mejores. De ahí los elogios de Nezkano. “Leyma Coruña es un equipazo, tiene jugadores de mucho nivel en cada posición, polivalentes, con experiencia en la liga e incluso con ascensos a ACB. Son un equipo muy físico, creo que el más físico de la Liga”, aseguró.

La principal amenaza del Leyma es el pívot Gary McGhee. El estadounidense tiene un promedio de 9,5 puntos, 5,8 rebotes y 3 faltas recibidas por partido. En las filas del equipo gallego hay dos exjugadores del OCB: Rolando Jakstas y Romaric Belemene. Ambos son dos de los mejores jugadores que tiene en sus filas el técnico del Leyma Sergio García.