La trepidante carrera del ovetense Richard Rodríguez: asciende en Japón tras pasar por México, Arabia Saudí y Tailandia

El ovetense lo explica en conversación telefónica en LA NUEVA ESPAÑA desde Japón. Allí lleva los últimos cuatro años de su vida dirigiendo al Tokushima, humilde club de la Segunda División nipona. Y allí ha conseguido Richard su mayor logro hasta el momento: el ascenso a la máxima categoría del fútbol japonés. El suyo ha sido el premio al trabajo diario y a buscarse las habichuelas desde que se decidió a probar con esto del fútbol.

Ahora es el entrenador de moda en Japón y el Urawa Reds, conjunto potente de Primera, ya le ha trasladado una oferta para contratarle. Él pide centrarse en el día a día. Además, mañana su Tokushima puede convertirse en campeón de Segunda ante el Avispa. Les vale cualquier resultado que no sea perder por más de siete goles de diferencia.

“Nuestro club tiene el séptimo presupuesto de la categoría, pero hemos conseguido hacer un equipo lleno de jugadores jóvenes con una identidad común. Somos un club pequeño y familiar, pero con los objetivos muy claros. Nuestro éxito es haber creado un equipo reconocible”, recalca.

Será la segunda vez en la historia que el Tokushima juegue en la máxima categoría nipona. En 2013 también ascendió, aunque solo duró un año en la élite.

“El ascenso que hemos conseguido es un premio al trabajo bien hecho y a la paciencia”. Es esa característica, la paciencia, una de las claves para conocer cómo se vive el fútbol en Japón. Mientras que en Europa, y especialmente en España, se vive al día y un entrenador puede verse en la calle por una serie de malos resultados, en Asia el panorama es completamente diferente.

En ello tiene que ver el carácter propio del continente. “La cultura japonesa confía mucho en los proyectos a largo plazo. No sucede igual que en España. Se puede trabajar pensando en un periodo de 4 o 5 años. Y de ahí vienen los éxitos. Por eso el fútbol en Japón está viviendo un momento dulce. Tras mi experiencia en Tailandia tenía claro que quería entrenar aquí. Le trasladé mi idea a mi representante y surgió la oportunidad”.

Mientras los equipos en el país nipón son cada vez más potentes, la afición al fútbol también crece en Japón, aunque el balompié se vive de un modo muy diferente al europeo. Menos pasional. El Tokushima congregaba unos 10.000 seguidores en tiempos pre covid. Ahora van al campo alrededor de 3.000 aficionados.

“Hay muchos contrastes con Europa. Nuestra afición es muy tranquila y el fútbol se vive con menos intensidad. Hay un grupo de hinchas más pasionales, pero no es como en España. Y, sobre, todo, es difícil que tu afición te critique, es un público muy agradecido que no se enfada con el fallo”, relata Richard, que no obstante avisa sobre la dureza del campeonato. “En Japón hay el fútbol más fuerte de Asia. La Segunda División de aquí se podría comparar con la de España o Francia”.

Richard todavía saborea el ascenso, aunque ya prepara el futuro de la temporada que viene. Dónde entrenará supone una incógnita, aunque lo más probable es que continúe trabajando en Japón. “¿Volver a Europa? No pienso en ello especialmente. Estoy feliz en Japón. Ahora vivo en una ciudad pequeña y tranquila y mi familia está feliz. Tengo estabilidad. De momento, me ha llamado un equipo de la Primera División y decidiré cuando finalice la temporada”.