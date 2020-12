Esto le espera al asturiano Pablo Carreño en el 2021

Habitualmente el Open de Australia es la primera cita del año en los primeros días de enero. En esta ocasión la organización decidió retrasar su comienzo a febrero y establecer unas férreas medidas de seguridad sanitaria.

“El día 3 me voy para Alicante para seguir entrenando. Estaré allí hasta el 14 o 15, que ya me marcho a Australia. Tenemos que estar allí el día 15 o 16 para pasar una cuarentena todos juntos en un hotel del que nos dejan salir 5 horas al día para poder ir a entrenar, y los torneos empezarán el 1 de febrero”, señala el asturiano, que a pesar de estar de descanso sigue entrenando para mantenerse en forma.

Sin hacer planes ni siquiera a medio plazo, Carreño sí sabe cómo iniciará la temporada “empezaré con la ATP Cup que este año se vuelve a jugar, pero con menos equipos que el pasado, solo 12” y luego el Open de Australia.

Y hasta ahí, porque reconoce que tras Australia “no sé exactamente lo que voy a hacer porque hay cosas todavía pendientes. Sé por ejemplo que Indian Wells, que debería ser la primera semana de marzo, no se va a jugar, y no sé muy bien si van a meter algún torneo en esas fechas o no. Lo que sí sé es que Miami sí que se jugará”, indica.

Otros años, después de Australia los jugadores podían optar por venir a Europa a jugar torneos indoor o ir a Sudamérica. Pero al haberse retrasado las fechas de Australia todo el calendario se ha modificado un poco.

Carreño señala que “este año no creo que vaya a Sudamérica porque para un par de semanas no merece la pena. Así que lo más probable es que haga algún torneo en Europa hasta que vaya para Miami, que será a mediados de marzo”.

Según los calendarios de años anteriores, después de Miami “ya empieza la gira de tierra batida en Europa. Espero que ya haya un poco más de normalidad en cuanto al calendario, que no se retrasen torneos. Luego ya se verá si puede ser con público o no, si la vacuna funciona o si no lo hace”.

El retraso en las fechas de inicio del Open de Australia va a permitir al asturiano poder despedir el año con la familia. Luego tendrá por delante otro año con muchos objetivos, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokyo, una de las citas destacadas en la agenda de Carreño.