Medallas contra el virus: tres avilesinos regresan a la competición tras proclamarse campeones de España

En un principio, estaba previsto que Avilés acogiese el campeonato de escuelas, que suele cerrar la temporada en el mes de junio. La pandemia pronto obligó a posponer los planes, y finalmente a modificarlos. Se decidió llevar a cabo el campeonato de selecciones autonómicas, al que seguirán una concentración de la selección española de la categoría, también en Avilés, y un campus de tecnificación en Gijón.

Todo ello, eso sí, con estrictas medidas sanitarias, como explica el presidente de la Federación española de deportes de personas con discapacidad física (FEDEDDF), José Alberto Álvarez: “Hemos aplicado un protocolo covid reforzado, un evento burbuja. El hotel ha estado cerrado para los jugadores y en la instalación deportiva solo han podido entrar previo test de antígenos negativo. Los jugadores hicieron los test el día de Nochebuena a la mañana, con una declaración de con quién estuvieron”.

La invitación a participar con Madrid, a la postre campeón, fue un regalo para los jugadores del Garmat avilesino, aunque primero tuvieron que ponerse las pilas para estar a la altura de los mejores de España.

Así lo confiesa Carmen Abella, de 22 años y aquejada de espina bífida: “Al principio estaba muy nerviosa. Luego vas cogiendo confianza, pero me quedé alucinada, juegan muy bien y hay muchísimo compañerismo”. Ella empezó haciendo multideporte en Parque Astur y en 2011 se metió en la federación de deporte adaptado de Asturias (Fedema) practicando natación. Luego, tras un periodo compaginando ambas disciplinas, se pasó al baloncesto. Carmen trata de dejar atrás el confinamiento y ansía que vuelva la competición, para la que se proyecta una burbuja repartida en dos fines de semana: “Lo veo muy bien. El confinamiento fue duro, ya no solo físicamente; psicológicamente me mató, porque mi forma de desahogarme es entrenar”.

Su compañera Tania García es más joven, tiene 20 años y luxación de caderas y pies zambos, pero destaca lo mismo de la competición: “Sobre todo el compañerismo. La experiencia ha sido muy buena, hay mucho nivel, y espero que en enero podamos empezar la Liga, eso es lo principal”.

Roberto Carrica, joven de 21 años con parálisis cerebral, es un declarado enamorado del baloncesto en silla de ruedas. “Al principio me imponía mucho respeto, pero me enamoré, fue un flechazo instantáneo y me gustaría seguir vinculado a él cuando deje de jugar. Es un deporte de equipo en el que si falla uno fallamos todos. Además, pasamos tantas horas juntos que es como nuestra segunda familia. Esto ha sido una experiencia increíble”.