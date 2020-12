La peripecia de dos gemelos del Llanera: un portero jugando de central y un defensa reubicado a mediocentro

Jorge, que suele desempeñarse de central, adelantó su posición al centro del campo. Una experiencia extraña que no acabó demasiado bien: los llanerenses sufrieron su segunda derrota del curso, un contundente cuatro a cero frente al Mosconia.

Alejandro lleva dos semanas apartado de la portería, con problemas en un brazo, pero las bajas le abrieron un hueco en el once. Eso sí, de central. “El miércoles, después del partido de Pola de Lena, dos compañeros no pudieron acabar el partido. Entre eso y las bajas que ya teníamos, el viernes el entrenador me comentó que estaba pensando en ponerme en la defensa. Y finalmente se produjo”, explica el guardameta gijonés.

Confiesa que salió al campo con dudas, “aunque encantado de jugar y de aportar al equipo”. En sus primeros minutos como jugador de campo se dedicó a preguntar constantemente a Pantiga, Enol y a su hermano Jorge si estaba bien colocado. Pedía consejos para desempeñarse mejor en la demarcación: “Traté de seguirlos a rajatabla. Me encontré bastante bien arropado, con Pantiga a la derecha, Luis Enrique a la izquierda... intenté salir muy concentrado para no cometer errores determinantes”.

El castigo fue grande. En apenas un cuarto de hora el Llanera ya había recibido dos goles, y a la media hora encajó el tercero. Aparte del buen nivel que mostró su rival, los elementos tampoco ayudaron.

“Teníamos tanto viento en contra que una vez nuestro portero sacó de portería y el balón se fue directamente a córner, casi no podíamos ni pasar del medio del campo”, explica el jugador gijonés, que la temporada pasada fue también protagonista al meter un gol en el campo del Tuilla, al rematar de volea un córner tras rechace del portero.

Alejandro confía en que esto sea una anécdota y no tenga que volver a saltar al terreno de juego sin guantes. “Ayer (por el domingo) faltaba más gente, pero para el siguiente domingo no hay problema, se recuperan otros y yo espero hacer portería ya esta semana”, aclara.

“Cada uno a su papel”

A su hermano Jorge la situación no le hizo ninguna gracia. “Si me lo llegan a decir antes no me lo hubiese creído, pero no me hizo ilusión. Fue una situación muy comprometida. Faltaba gente y el entrenador tomó esta decisión, y va a misa, con él a muerte, pero ojalá no se repita. Y el partido no ayudó en nada. Jugamos muy mal todos y no perdimos porque Jandro fuese jugador. Además, hizo mucho viento. Se trató de pasar la tarde lo menos mal posible”, subraya el central.

Los gemelos defienden que la derrota, pese a lo abultado de la misma, no empaña la buena trayectoria del equipo. Las bajas y el impacto del virus provocan algunas situaciones no deseadas, pero “no nos quejamos; si pasa en Primera... en Tercera estamos todos igual”, apunta Jorge.