Por un 2021 de lo más normal

María González (Liberbank Gijón Balonmano). “2020 ha sido un año atípico por el covid-19. Tuvimos tres parones y varias lesiones, pero sacamos el ánimo y pudimos continuar. Esperamos que en 2021 haya logros deportivos para Gijón. Y para nosotras, que haya salud. El equipo estuvo a un penalti de la final de la Copa de la Reina y eso significa que seguimos peleando por estar en los puestos de arriba en todas las competiciones. Que no hayamos podido jugar la final no me pareció una derrota porque nadie daba un duro por nosotras e hicimos ver que el Liberbank Gijón sigue estando ahí. Personalmente estoy muy contenta de que me hayan llamado a la selección junior, no me lo esperaba. La experiencia ha sido muy buena, estuve muy a gusto con el resto de las chicas y con el cuerpo técnico. Aunque nos hayan aplazado los torneos, espero poder seguir contando en el futuro. Y romper la racha de que cada vez que voy a una concentración de la selección vuelvo lesionada”.

Diego Fernández Valdés (Grupo IMQ Balonmano). “El año empezó muy prometedor para todos, pero llegó la pandemia y nos quedamos sin deporte y casi sin vida. Por suerte, poco a poco hemos podido volver a entrenar y a jugar, primero con cierta normalidad, pero luego nos quitaron el público, que en nuestro deporte se nota mucho. Ahora parece que lo vamos a recuperar. Esperemos que el próximo año sea un poco más normal. Para mí 2020 fue bueno, acabé la pasada temporada jugando bien y contento. Esta la empezamos muy bien y particularmente creo que yo también, no tengo queja. Para el próximo año espero poder volver a ver las gradas con público animando y que sea todo normal”.

Diego Canal (Finetwork Gijón Balonmano). “Empezamos el año con muchas dudas porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar la Liga, si podíamos entrenar y jugar. Somos unos privilegiados porque hemos jugado todas las jornadas, estamos pudiendo entrenar juntos, viajar... Pero estoy seguro de que será un año que todo el mundo va a recordar siempre. Volver a la normalidad, que el público pueda volver a los partidos, no estar pendiente de los posibles contagios y a nivel deportivo seguir creciendo como equipo”.

Lucía Marrot (Club Natación Santa Olaya). “Empezamos muy bien, con ganas de afrontar una nueva temporada, pero las cosas se fueron complicado. Cuando nos confinaron hubo momentos duros porque era una experiencia que nadie había vivido. Con el paso del tiempo empecé a pensar en mejorar y no en lo mal que lo estaba pasando. Cuando pudimos volver a entrenar, lo hice con más fuerza incluso que al empezar el año. El objetivo para la próxima temporada es el Campeonato de España, pero será en verano. Para mi club deseo que se piense en lo que se está haciendo ahora porque pueden cambiar mucho las cosas. Que vivan el presente”.

Fernando Fernández Noval (Gijón Basket). “La temporada pasada nos cortó la marcha quedando unas cuantas jornadas, aunque es verdad que no nos jugábamos nada. Esta temporada las cosas no van mejor porque ya hemos tenido que aplazar cuatro partidos por culpa del covid-19. Así que espero que esto se normalice y podamos coger ritmo de competición, que es lo que nos falta. Si llega la normalidad, el objetivo es meterse lo más arriba posible y jugar los play-off de ascenso a LEB Plata. Mi gran deseo es ver el Palacio de los Deportes lleno, como en los viejos tiempos”.

Fernando Sierra (Telecable Hockey). “Es difícil hacer un balance del año. La pasada temporada no se acabó la Liga cuando estábamos en la lucha por todos los títulos, clasificadas para la Final Four europea y como cabezas de serie para la Copa de la Reina, pero no se pudo disputar nada, así que la sensación es agridulce. De cara a 2021 estamos entrenando con bastante normalidad, así que espero no tener parones por el covid-19 porque es muy complicado planificar. Lo que más nos llenaría es que las competiciones se puedan celebrar y traer algún título para la ciudad, lo que sería un premio para nuestros socios, que llevan toda la temporada apoyando sin poder disfrutar de los partidos en directo”.

María López (Jugadora internacional de hockey). “Este año, lamentablemente, no tuvimos los Juegos Olímpicos, que era nuestro principal objetivo. La Liga también se canceló cuando íbamos primeras, con bastante ventaja sobre las segundas, y no nos dieron el título porque estaba prevista una Final Four. También se canceló la Copa de Europa de clubes, que nos hacía mucha ilusión. Solo pudimos jugar la Copa de la Reina y perdimos la final. Así que fue un año en blanco y un poco triste. Para 2021 sería un palo muy gordo que no hubiera Juegos porque son muchos años de sacrificio y de anteponer el hockey a otras facetas de mi vida. Soy optimista. Escuchando al presidente del Comité Olímpico Internacional, parece que va a ir para adelante. No quiero ni pensar que pueden ser mis últimos Juegos. Con mi edad, lo tendré que ir viendo año a año. Lo que está claro es que la medalla es el objetivo para Tokio”.

Jaime Llano (Círculo Baloncesto). “Como equipo la temporada empezó un poco complicada, con muchos partidos aplazados y poco ritmo, pero ahora hemos vuelto a recuperar sensaciones. Esperamos que vaya todo más rodado. Personalmente estoy contento, disfrutando de muchos minutos y jugando muy cómodo. El parón de marzo al principio se hizo muy pesado porque no puedes ni entrenar. Se echa de menos el público y la normalidad de estar con tus compañeros, sin mascarilla. Pero es lo que toca. A 2021 le pido salud para los míos y para el club. Que lleguemos a la normalidad lo antes posible. Deportivamente, seguir creciendo como equipo y como jugador”.

Pablo Carreño (Tenista). “Dentro de lo malo que ha sido el año, en el aspecto deportivo me ha ido muy bien en los pocos torneos que pudimos disputar. El rendimiento fue muy alto, los resultados acompañaron. Pero fue muy difícil no solo poder entrenar o competir, sino hacer vida. Tengo un recuerdo muy bonito de Nueva York, no solo por las semifinales, sino porque fue el primero. Pero jugar con las gradas vacías es raro, no estamos acostumbrados. Para 2021 el objetivo es volver a acercarme al top ten, como hace tres años. Y, por supuesto, Tokio. Ya el año pasado los Juegos eran prioritarios porque tenía la oportunidad de jugar en dobles con Nadal, con opción clara de medalla. Tendremos que planificar la temporada pensando en Tokio, hablaré con Rafa porque aunque el individual es lo primero, en unos Juegos una medalla es una medalla y con Rafa tendría una gran posibilidad. Me encantaría que se abrieran los torneos al público”.