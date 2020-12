Las sensaciones de los ganadores de las últimas San Silvestres en Asturias antes del covid: "Es una pena, pero hay que adaptarse"

Para correrla en familia, en pareja, en grupo o en solitario. Para correrla en serio o de resaca. Incluso con un disfraz. Para disfrutarla, pues, justo antes de la cena de Nochevieja. Una cita marcada en rojo el 31 de diciembre con una implantación en Asturias que superaba participantes año tras año. “Es una pena que este año no se celebre como es habitual, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Esperemos que en 2021 podamos volver a correrla”.

Hoy habrá “San Silvestre” en muchos lugares asturianos, pero en individual y a través de una aplicación. De ahí la reflexión con cierta tristeza un grupo de seis corredores que siempre podrán decir que vencieron en la última San Silvestre antes del covid. La de 2019. Son Alejandro Onís (Pola de Siero, 2001) y Paula González (Santander, 1985), ganadores en Oviedo; Martín Acebes (Gijón, 1996) e Isabel Barreiro (Gijón, 1999), ganadores en Gijón, y Manuel Guerreiro (Oviedo, 1983) y Paula Herrero (Avilés, 1996), triunfadores en Avilés.

En la cita, organizada por LA NUEVA ESPAÑA ayer en Oviedo, solo falta Martín Acebes, que se recupera del covid en su domicilio. Los atletas, de los más destacados de la región, reflexionan sobre un año casi en blanco que “se hizo duro” y esperan volver a correrla “como siempre” en 2021. “La ‘San Silvestre’ de Gijón es la carrera que más disfruto en todo el año. Las opciones que hay ahora para correrla por el covid son buenas para animar a la gente a hacer deporte y no perder la tradición”, explica Isabel Barreiro, que ganó el año pasado en Gijón en la categoría femenina.

Coincide con ella Martín Acebes, ganador en Gijón. “No hay mejor carrera que la ‘San Silvestre’. Es lo mejor para despedir el año. Aunque no se dé un nivel competitivo, siempre tuve la espinita de poder ganarla y lo logré el año pasado. Fue un sueño hecho realidad”, dice el gijonés, que se recupera en su domicilio del coronavirus.

Alejandro Onís tiene la experiencia de triunfar la “San Silvestre” de la capital. “Da mucha pena no correrla este año, pero no puede hacerse de otra manera. Las carreras virtuales son una buena idea”, dice el sierense, que tiene claro el significado de la “San Silvestre”. “No es la carrera más importante por el resultado, pero sí por el ambiente. El montaje de la de Oviedo es brutal”.

Paula González fue la ganadora femenina en Oviedo. “La ‘San Silvestre’ es diferente por la gente y siempre la he corrido con la mentalidad de despedir el año haciendo lo que más me gusta. La de Oviedo me encanta, aunque soy de Santander y solo la he podido disputar dos veces”. En Avilés se tiene una sensación parecida. “Es la carrera del año y en la que más gente participa. Siempre es especial correrla por el ambiente”, dice Manuel Guerreiro, ganador en Avilés y profesor en Luarca. “La ‘San Silvestre’ para mí es una tradición sagrada desde pequeña. Llevo dos años viviendo fuera y acabar el año en mi ciudad corriendo es brutal. Todo el mundo sale a animar, aunque no le guste el deporte”, finaliza Paula Herrero, ganadora femenina, sobre una prueba que hoy se echará de menos en toda Asturias.