La fórmula del tirador ovetense Alejandro Arévalo: “Hay que dedicar muchas horas y tenerlo muy claro para ir a los Juegos”

–¿Por qué el tiro?

–Empecé creo que con 14 o 15 años por mi padre, que lo practicaba y que fue campeón de España junior. Un día fui a probar y me gustó. No sabría decir qué es lo que me atrajo, pero empecé a entrenar, siempre en el Club Principado. Ahora lo que más me motiva es el afán de superación, hacerlo cada día mejor.

–¿Cuáles son los campeonatos que mejor recuerda?

–Gané dos campeonatos de España de precisión y uno de pistola de velocidad. El año pasado competí en la Universiada de Nápoles, aunque la verdad es que no me fue muy bien. Entrené poco porque me coincidió con los exámenes, y además me pesaron los nervios de una competición tan importante.

–¿Qué balance hace de 2020?

–La verdad es que para mí en particular no fue muy malo, pero bueno tampoco. Gané el Campeonato de España, pero no salí a competir todo lo que me hubiera gustado. Durante el confinamiento estaba que me subía por las paredes, yo en casa no aguanto mucho tiempo. Entrené algo en casa, porque se puede practicar hacer el disparo bien aunque sea sin hacer el disparo real. Te pones contra la pared, pones un punto a la altura aproximada y practicas la postura y la concentración. Obviamente, es mejor el entrenamiento real, pero no es como por ejemplo el fútbol o el tenis, que sin el golpeo real no vale. Físicamente pude hacer planchas, abdominales y esas cosas, y luego pude entrenar gracias a que soy deportista de alto rendimiento.

–¿Cuál es el objetivo más cercano que tiene en la cabeza?

–Tenemos el Campeonato de España a finales de enero en Barcelona. Vamos a ver si se puede celebrar, con todos los casos que están teniendo allí. Este año, con el cambio de categoría, que ya paso a senior, me gustaría entrar en la final.

–¿Y más avanzado el año?

–La verdad es que me gustaría ir también a la Universiada de este año en China. No sé cómo estará el tema para entonces, pero es en agosto, si va bien la vacunación... Si funciona como la otra vez, cada país elige dos deportistas por categoría. Tampoco va a haber muchas competiciones por el medio.

–¿Cuánto suele entrenar?

–Una semana normal igual voy cuatro veces, unas dos horas al día o más, pero ese depende. Ahora mismo estoy yendo tres o cuatro veces, intentando compaginarlo con los exámenes.

–¿Hasta dónde se plantea llegar? ¿Unos Juegos?

–Quiero llegar todo lo alto que pueda, pero no tengo ningún objetivo en concreto. Obviamente, todo el mundo piensa en unos Juegos, y por supuesto que me haría ilusión ir. Siendo realistas... se va intentar, pero hay que dedicar muchas horas y tenerlo muy claro. No sé si realmente compensa. Cuando llegue el momento, lo intentaré si surge la oportunidad.

–¿Afectan mucho al club las restricciones?

–Para empezar, no pudimos hacer el Campeonato de Asturias ni otras competiciones. Para ir a entrenar tienes que pedir hora, no se puede estar mucho tiempo y han reducido el espacio a la mitad. Ahora han instalado un sistema de ventilación que renueva el aire. La prohibición de hacer deporte a los menores está perjudicando, aunque no creo que se lleguen a borrar. Si has escogido el tiro no es porque esté de moda, sino porque te gusta. La verdad es que no entiendo muy bien por qué los menores de 16 años no pueden ir a tirar y sí una persona de 55.