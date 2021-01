Carolina, Álvaro y Carlos, del Grupo Covadonga: Campeones en el deporte y en los estudios

Carolina tiene 14 años y lleva en la gimnasia desde los 4. “Empecé porque me llevaron mis padres y hasta ahora”, señala. En su palmarés está un campeonato de España individual y dos oros en paralelas. En la actualidad estudia tercer de la ESO en el colegio de las Dominicas y su nota media es de 9,9. Las matemáticas y la educación física son sus asignaturas favoritas y aunque no lo tiene decidido. “Creo que voy a estudiar INEF”, señala.

Álvaro, de 12 años, también es gimnasta: “La practico desde los 7. Antes hacía fútbol pero me hice socio del Grupo y la gimnasia me llamó mucho la atención”. Campeón de España en paralelas y segundo en individual, este estudiante de primero de la ESO en el colegio Piles, con una nota media de 9,7, aún no tiene decidido qué quiere estudiar pero sí que sus asignaturas favoritas son Geografía y Educación Física.

El tercero, Carlos, es el mayor de los tres. A sus 17 años lleva ya 8 años practicando piragüismo, deporte en el que es doble campeón de España con el K-4 del Grupo y el K-2 en maratón. Estudia segundo de Bachiller en La Asunción y su nota media es de 10. De los tres es el que más claro tiene su futuro. “Dependiendo de la nota de admisión quiero entrar en la academia de oficiales de la Guardia Civil o en la de oficiales del Ejército”, indica. Carlos también hizo otros deportes, pero se decantó por el piragüismo, “porque es un deporte muy atractivo y además lo había practicado también mi padre”.

Para ser estudiantes de matrícula y a la vez campeones de España, “la clave está en la organización”, asegura Carlos y los demás asienten. “Si te organizas bien, da tiempo a estudiar, hacer deporte y también a salir con los amigos”. Carlos también es tajante al afirmar que no echa de menos nada, “porque estoy haciendo lo que me gusta”.

Con pequeñas variaciones, la jornada de Carolina Martín es la siguiente. “Me levanto a las siete y media y entro al colegio una hora más tarde, salgo a las dos menos cuarto, voy a casa, como y me pongo a estudiar. Entreno de seis a nueve y cuarto, vuelvo a casa y si me quedó algo por hacer lo acabo”, describe. Los domingos la agenda es más relajada.

Muy parecido es el día de Álvaro mientras que Carlos entrena primero: “Sobre las cuatro y además hay que ir a Trasona así que generalmente estudio a la vuelta, después de entrenar”.