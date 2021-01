Lucía, Lydia, Aida y Sara: las asturianas que son la envidia nacional en ciclocross

Aida Nuño y Sara Cueto flanquearon a Lucía González y pusieron la guinda a un día para recordar en el ciclismo regional. Mario Junquera, que sufrió problemas mecánicos, acabó cuarto en la categoría élite masculina.

Los pronósticos ya apuntaban a que el duelo entre González y Nuño era uno de los grandes atractivos de la carrera. A la postre, no hubo mucha disputa, ya que Lucía González, corredora del Nesta que ya se había proclamado campeona nacional el año pasado, se marchó pronto para no dejar lugar a la duda.

Pese a los intentos de Nuño por darle caza, su paisana sierense fue capaz de mantener la ventaja vuelta a vuelta. La alegría de la representación asturiana fue total cuando se confirmó el tercer puesto de Sara Cueto, que circuló en solitario muchas vueltas para asegurar la medalla de bronce.

Tras bajarse del podio, Lucía González aseguró sentirse “muy contenta”, y explicó que “la carrera ha ido bien desde el principio. Creo que he salido tranquila y ha sido la clave, no cometer errores.

Al final me he podido llevar la victoria y ahora, a disfrutarlo. A mí los circuitos tan pesados me cuestan, igual estoy más contenta por ello, porque toda la vida me han costado, pero poco a poco me voy adaptando”.

Igual de solvente fue la victoria de la junior Lydia Pinto, que apenas encontró rivales en la gallega Laura Mira, que fue segunda, y la valenciana Ainara Albert, que finalizó en tercer lugar.

“Poder llevarme la Copa de España y ahora el Campeonato de España la verdad es que es un sueño. El barro en Asturias suele ser lo principal y un circuito así me venía muy bien, aunque la última vuelta se hizo un poco pesada”, confesaba la ciclista junior tras su gran éxito.

En el resto de categorías destacó la victoria en la carrera élite masculina del alicantino Felipe Orts, del equipo Teika. Orts, que era el vigente campeón nacional de la especialidad, demostró que sigue estando por delante de sus rivales y pronto abrió un hueco insalvable. Kevin Suárez e Ismael Esteban completaron el podio.

Fin de semana redondo

Los buenos resultados de ayer vinieron a redondear un excelente fin de semana para el ciclismo asturiano en el Campeonato de Asturias de ciclocross. Los corredores asturianos lograron el sábado en Torrelavega dos medallas de oro y otras dos de bronce. Las de oro fueron para José Luis Blanco Teleña en máster 30 y Agustín Navarro en máster 40. Las de bronce, por su parte, fueron para Castor González Luis, en la categoría de 50 B, y para Juan Carlos López Reguero, en 60 B.