El Real Avilés, con un gran Natalio, se lleva el derbi ante el Stadium (3-0)

Un gran Natalio ayudó a cumplir los pronósticos y dar la victoria al Real Avilés en el derbi ante el Stadium. Y es que en coincidencia con la cuarta combinación de derbis locales disputados en categoría nacional a lo largo de la historia del Suárez Puerta, el Avilés noqueó a su visitante número 200, el Stadium, fiel intérprete del papel de colista que tiene asignado.

Después de mucho tiempo, el Real Avilés no sintió esa sensación que le venía acosando, la del tiempo desbocado, la de las manecillas del reloj aceleradas en contra de sus intenciones. Para empezar a contrarrestarla, utilizó otro tipo de aceleración, la de Cedrick Mabwati, que hizo alarde de la característica que le dio fama para asistir a Natalio en el primer gol. En lo que va de temporada, sólo una vez había sido capaz el Real Avilés de marcar antes del descanso, el día que visitó al Vallobín, de ahí que esa nueva normalidad sirviera para reducir sus pulsaciones, y más aún cuando el goleador que el realavilesinismo tiene el privilegio de disponer demostraba, 20 minutos después, su especial don para definir, ahora de vaselina, tras recibir un balón profundo de Albuquerque y ganar en carrera a Samu Álvarez, que rompía el fuera de juego. Durante la primera parte, otro par de acciones del esprínter Mabwati y del trabajador Guille Vázquez sirvieron para que el aficionado blanquiazul paliara de alguna manera lo frío de la matinal.

Ya desde el inicio de la segunda parte, mientras el físico de Mabwati alertaba de los cuatro años que llevaba sin ser fotografiado en un once inicial, se veía que los blanquiazules optaban por salir en modo conservador. Lo de vivir de rentas a veces juega malas pasadas, pero el adversario tampoco hacía mucho por molestar y el juego transcurría sin sustancia. Sólo alguna arrancada de Diego Pereira y el gol de oportunista de Albuquerque, culminando una gran jugada de Guille Vázquez, rompieron el tedio. La diferencia fue proporcional a la clasificatoria, con el Stadium en el ranking de los peores números en el global de los grupos de Tercera y con el Real Avilés cerca de conseguir el objetivo de entrar entre los tres primeros, algo que sólo ha logrado en una jornada de las doce transcurridas.

El entrenador del Real Avilés estaba exultante tras ganar al Stadium. Por la victoria y por lo que habían hecho algunos de sus jugadores: “Guille, Cedrick y Natalio dieron una lección de lo que tienen”. De Cedrick, fichaje de relumbrón del conjunto blanquiazul, aseguró que es “un chaval espectacular, que tiene una velocidad que con el paso de los días irá aumentando”. A Abraham se le vio, sin embargo, molesto con lo que dice es una “rumorología” que suena demasiado en la ciudad sobre la salida de algunos jugadores que ha decidido el club: “Se dice que hay una ley mordaza, que Mathe se fue porque no se le pagaba y es todo falso; Mathe estuvo ayer (por el sábado) con sus compañeros en el vestuario y el club decidió prescindir de él por algo que pertenece a su vida privada. En este club se paga hasta con antelación”, añadía.

Lucho Valera, entrenador del Avilés Stadium: “No es una excusa, pero es fácil pitarnos a nosotros”

El entrenador del Avilés Stadium estaba ayer triste y algo enfadado con el arbitraje que tuvieron en el derbi ante el Real Avilés. El entrenador reconoció que les toca “recomponer el equipo” a raíz de los cambios que están haciendo en la plantilla: “En todos los equipos hay entradas y salidas de jugadores y a nosotros nos toca recomponer el equipo, haciendo una especie de pretemporada”. Valera asegura que su objetivo ahora es “sumar el mayor número de puntos posible para no llegar a la siguiente fase en desventaja”. En cuanto al arbitraje, Lucho Varela esta vez sí que quiso decir algo: “Nunca me quejo de los árbitros, pero pitarnos a nosotros resulta fácil y no quiero que suene a disculpa”. Para Varela la clave estuvo en que los goles “nos llegaron muy rápido”. “Aún así tuvimos alguna opción”, añadió.