Así recuperó su nivel Dani Tolmos tras dos años de calvario por las lesiones: "Estoy disfrutando mucho"

En la capital del Principado disfruta de nuevo del balonmano y de un proyecto que le agrada y con el que le gustaría subir de categoría.

A Tolmos (Tarazona, 1993), que llegó a debutar en la Liga Asobal con el Naturhouse La Rioja, no se le caen los anillos por jugar en Primera Nacional. Pese a tener tan solo 27 años, el ovetense es el sexto equipo de su carrera.

El Unión Financiera pudo pescarlo después de dos temporadas prácticamente en blanco en el club Los Dólmenes de Antequera de División de Honor Plata, primero por la lesión y después, cuando estaba listo para reaparecer, por la irrupción de la pandemia.

“Cuando hablé con el representante y me lo planteó sabía que llevaban años haciendo las cosas bien. No se trata de un capricho de un año, es un trabajo que se hace muy bien de año en año, con un grupo de casa. Fiché y acerté, porque estoy disfrutando muchísimo jugando, como hacía tiempo no lo hacía. Este es el sitio perfecto para jugar muchos minutos y coger confianza”, explica el jugador aragonés. Venir a Asturias también tenía otro componente importante, el de los estudios. “Una de las cosas por las que fiché fue por poder matricularme en Magisterio en la Universidad de Oviedo. Tanto mi compañero de piso, Dani Sedano, como yo estamos estudiando, con clases online”, explica Tolmos.

Las clases por internet son parte de los condicionantes de la pandemia, que también azota al deporte. La precaución lleva al primera línea a jugar con mascarilla, y no es el único dentro del Unión Financiera: “Soy asmático, pero la fui poniendo para acostumbrarme y una vez metido en partido no es incómodo”. En lo que se refiere a las condiciones de trabajo en estas circunstancias, el aragonés no lo duda: “Ya quisieran otros clubes de categorías superiores estar en nuestras condiciones. No hay ninguna pega, el club se está esforzando por que estemos lo mejor posible”.

En la pista, las cosas empiezan a funcionar. El equipo, con una plantilla para aspirar a dar el salto, se situó como líder del grupo justo antes del parón navideño. “La dinámica es ascendente, hemos ido asimilando el trabajo y hemos acabado el año con el bloque unido”, dice Tolmos.

Requisito para socios

De cara al partido contra el Villa de Luanco del sábado a las 19 horas, el club pide a los socios que se apunten en el formulario de la web.

Maxi Cancio, con Uruguay al Mundial

Mientras la Primera Nacional se vuelve a poner en marcha, la atención del balonmano de élite está puesta en el Mundial que comenzó ayer en Egipto, una competición en la que la España de Raúl Entrerríos debutará mañana a las 18 horas contra Brasil (Teledeporte). A la misma hora está fijado el Alemania-Uruguay, en el que participará Maxi Cancio, jugador del Unión Financiera Base, como componente de la selección suramericana. “Para mí, estar en un Mundial significa cumplir un sueño, que todas esas tardes en los entrenamientos sirvan para estar unas semanas entre los más grandes del mundo es una ilusión tremenda”, explica el jugador uruguayo. Chequia y EE UU, fuera por covid. El campeonato ha sido accidentado incluso antes de empezar por culpa del covid. Los equipos de la República Checa y Estados Unidos, plagados de positivos, han sido sustituidos respectivamente por Macedonia y Suiza.