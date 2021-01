Ángel Rodríguez, entrenador del Langreo, analizó ayer la semana del equipo azulgrana, que está marcada por el mercado de invierno con la salida de dos de sus jugadores (Davo y Toquero) y el partido en el que los langreanos se medirán al Vetusta el domingo (Nuevo Ganzábal, 16.30 horas). Rodríguez empieza a asumir que va a perder piezas en esta ventana invernal de mercado. Su equipo lo está haciendo bien –marcha tercero de su grupo manteniendo el ritmo a “gigantes” como el Burgos y la Cultural y por encima del Numancia– y sus jugadores jóvenes empiezan a ser apetecibles para otros clubes.

Para el técnico azulgrana, “es evidente” que el Langreo es ahora el foco de muchas miradas, ya que “el equipo está haciendo las cosas bien y jugando con gente joven. Y cuando la gente joven lo hace bien, viene gente a verla”. A Rodríguez no le preocupa que se vaya, por ejemplo, Davo, que ha fichado por el Atlético de Madrid para jugar en su filial. “Si perdemos efectivos sacaremos otros. No me voy a quejar si se van y no me voy a quejar si no viene nadie. Con lo que tenemos podemos tirar hacia adelante”, señaló el preparador del equipo de las Cuencas.

Rodríguez prefiere mirar hacia dentro y preocuparse por los que están y se van a quedar. Y uno de ellos es Adrián Llano. El mediocentro sigue recuperándose de la lesión que se produjo en el partido contra el Burgos de la primera vuelta. “No tenemos claro cuándo va a empezar con el grupo”, reconoció, para añadir: “Está en el tramo final de su recuperación. No vamos a forzar por una semana después de todo el calvario que ha pasado por esta lesión”.

Así que Llano no será de la partida esta domingo frente al Vetusta. “Es un filial que juega muy bien al fútbol y que está haciendo las cosas muy bien. Es un rival complicado. Ya nos puso las cosas muy difíciles en su campo y seguramente aquí va a suceder lo mismo”, advirtió el preparador leonés. Rodríguez no se fía del 4-0 que la pasada jornada el Burgos le endosó a los de Emilio Cañedo: “Es el primer resultado de esta temporada tan abultado en un grupo tan parejo. Por tener un día malo no se puede pensar que va a ser así todas las semanas”.

Y en cuanto a lo que espera en la segunda vuelta, que el Langreo inicia en puestos de play-off, Rodríguez afirmó: “El vestuario es muy ambicioso. Salimos todos los partidos a ganar. Otra cosa es que luego consigamos los resultados que pretendemos porque enfrente hay un rival que te complica todo. Ojalá en la segunda vuelta seamos igual de ambiciosos que fuimos en la primera”.

Traspasado al Atlético de Madrid. Davo Fernández se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid después de que el Langreo y el club colchonero hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del extremo. El atacante mierense de 21 años se incorpora a las filas del filial atlético, hundido en la clasificación de su grupo en Segunda B. Davo era una pieza fundamental para los de Ganzábal, con los que logró marcar dos goles en Liga y uno en la Copa Federación. El Langreo ingresará una pequeña cantidad en concepto de traspaso. Davo se había unido al proyecto del Langreo a comienzos de la temporada y tenía contrato hasta junio de este año.

Rescinde su contrato. Otro que deja el club langreano es Toquero. El Langreo anunció ayer que “ambas partes han pactado el final de la relación contractual que unía al delantero y a nuestro club hasta final de temporada”. Alejandro Montes, Toquero, jugó en el filial del Sporting y fue máximo goleador del equipo rojiblanco de División de Honor. Ha fichado por el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza. Curiosamente, el director deportivo del club maño es Miguel Torrecilla, anterior responsable de la política deportiva del Sporting.