Así es el derbi femenino desde dentro: Lorena Reina y Natalia Sobero cuentan sus impresiones

Lorena Reina

“Estaba muy a gusto en el Atlético de Madrid, era mi equipo y lo tenía todo. Pero a veces hay que salir de la zona de confort y por eso fiché por el Madrid CFF. Allí cumplí el sueño de debutar en Primera, algo que ni imaginaba cuando empecé en el fútbol”. Lo cuenta Lorena Reina, central del Oviedo Femenino. Y prosigue: “El Oviedo se interesó por mí en verano y el equipo me gustó desde el principio. Lo asumí como una gran oportunidad para seguir creciendo. No me equivoqué. El Oviedo es un club serio, respaldado por un equipo masculino que tiene nombre a nivel nacional y vine para dar un gran paso en mí carrera. Me he encontrado a un gran grupo a nivel futbolístico y sobre todo a nivel personal, algo muy difícil de conseguir”.

“Haber jugado todos los minutos posibles es un privilegio y una responsabilidad, porque hay mucha competencia. También se lo agradezco a mis compañeras, porque si estoy aquí es gracias a ellas. Para el derbi voy con las mejores sensaciones. Me llamó la atención el de la primera vuelta porque es algo distinto y se vive con mucha intensidad. Aunque no hubo público, sí percibes esa tensión. Las jugadoras asturianas nos mentalizaron a las de fuera de la importancia del partido. Ojalá ganemos y creo que estamos capacitadas. Pronostico un 1-0”.

Natalia Sobero

Para una sportinguista de cuna como Natalia Sobero, derbis como el de mañana son inigualables: “Fue muy bonita la victoria del año pasado en Oviedo. Esperamos repetir”. Nacida en Trescares (Peñamellera Alta) hace 19 años, Natalia ya es una de las capitanas del equipo y fija en las alineaciones de Segunda División, como extremo izquierdo y últimamente también como lateral. “Son puestos distintos, pero se trata de ayudar al equipo”.

Llegó hace cinco años al Sporting, procedente del Urraca, donde se formó tras empezar a jugar en el colegio. La rivalidad entre los equipos femeninos no tiene nada que ver con los derbis masculinos, pero Natalia reconoce que “son partidos con más tensión y siempre hay piques”. Además, con el Sporting en situación complicada, los puntos son muy necesarios. “Esperamos quedar por encima de las cuatro últimas para olvidarnos del peligro del descenso”, señala Natalia, que reconoce que el empate en Oviedo sería un buen resultado, “aunque espero un 0-1 o 0-2”.