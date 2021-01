El entrenador del Real Avilés, Abraham Albarrán, tuvo unas duras palabras hacia el técnico del Navarro tras perder por 2-0 en Tabiella. Abraham dijo de él, entre otras cosas, que "se cree Mourinho" y que "se ofrece a otros equipos teniendo club": "Hay otros detalles de gente que ve mucho la tele, critican actitudes mías y Héctor, el entrenador contrario, tirando cortes de manga hacia nosotros. Este chico vino cuando yo era jugador a entrenar el cadete y piensa que es Mourinho o no sé lo que piensa que es. Pero bueno, para ofrecerse a todos los equipos cuando tiene club para eso sí va bien”.

Avance rueda de prensa de de nuestro entrenador @abranin14 en el partido de esta mañana en Tabiella. pic.twitter.com/y43fSMg4Rb — Real Avilés Industrial (@RealAvilesind) 17 de enero de 2021

El técnico también se quejó de la actuación arbitral: "Lo vivó como lo vivió todo el mundo, no se nos han pitado tres penaltis; pero antes de esos penaltis el primer gol no puede existir, entonces existe y a partir de ahí es un quiero y no puedo, llegar muy fácil a tres cuartos porque ellos defienden con acumulación de gente” En cuanto a la acción del gol tras el penalti que les anularon, el técnico de los blanquiazules señala la posición del portero: “En el penalti de Natalio la regla mete lo que quiere: la para el portero, pega en el palo y hay que repetir; y sino hay que repetir, el portero, Piquero, que hizo una buena intervención, se adelantó dos metros de la línea, comió el campo y se tiró; al final, es lo que hay, pierdes, felicitas a los jugadores, les da la enhorabuena como se la di y no hay más".

Justificó Abraham las expulsión de dos de sus jugadores precisamente por lo que sucedió en el encuentro: "El partido está colgado en 'youtube' y en 'footers' y es para ver: todas las faltas… Nunca me ha pasado esto en 20 años jugando, pero es fútbol; pierdes y ya está. Perdimos una oportunidad de ponernos segundos, tenemos tres puntos menos que nuestro rival”.

En cuanto a las bajas: "Las bajas condicionan, entre que estamos justos de plantilla y tener dos expulsiones; pero el que los reemplace lo va a hacer bien. Todo el mundo estaba agitado con la actuación arbitral, pero a mí no me sorprende".