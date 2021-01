Speight, el “rookie” con galones del Oviedo Baloncesto

Natxo Lezkano ha conseguido roles para todos, y mientras Frey está centrado en el tiro y Ferreiro en la defensa, cada vez emerge con más fuerza Speight como el timón de los momentos decisivos. “Mis compañeros creen en mí y yo en ellos, y el cuerpo técnico ha puesto su confianza en mí. Estoy muy agradecido por esta oportunidad”, subraya el jugador.

El mejor ejemplo ocurrió en el partido del sábado ante el Ourense, un triunfo vital que puede valer su peso en oro en la segunda fase. Los gallegos combinaron presión y zona para sacar de su ritmo al Oviedo, enjugando la diferencia que tanto le había costado construir y amenazando seriamente el resultado final. La vuelta a pista de Speight fue como un bálsamo. Su buena lectura y su acierto fueron determinantes en la victoria, y cada jornada parece ir a más.

Estamos ante otro desconocido que se abre paso en el profesionalismo en las filas del Oviedo. Nacido en Oklahoma City el 26 de junio de 1998, enseguida se enamoró del baloncesto, pero no consiguió beca de ninguna universidad de primera división y se enroló en una cerca de su hogar, la Southern Nazarene de la localidad de Bethany. “Una gran experiencia”, apunta Speight: “Hay una gran diferencia entre high school y college, el juego es más rápido, hay jugadores más fuertes... haciendo ese ajuste te va bien. Es divertido, pero ya es más negocio y tienes que hacerlo bien”.

La etapa universitaria del jugador de Oklahoma se cerró con unos números brillantes y con importantes reconocimientos, como el de mejor jugador del torneo de su conferencia o el mejor defensor del año. Llegados a ese punto, Speight tenía claro que daría el salto al profesionalismo. “Siempre ha sido mi objetivo, tanto mi familia como mis amigos más cercanos allí me han apoyado mucho. Siempre he podido contar con ellos, tanto cuando jugaba bien como cuando lo hacía mal. Me decían las cosas que podía hacer mejor”, destaca el jugador.

El Liberbank, con un importante recorte presupuestario, decidió apostar por los “rookies” y puso sus ojos en Speight. Un base menudo, pero con buenos recursos, al que Héctor Galán, director general del club, auguró en su fichaje como “una grata sorpresa, porque a pesar de ser algo desconocido puede ser atractivo de ver en cuanto a su juego y su forma de entender el baloncesto”. Premonitorias palabras.

Lo primero era conocer el tipo de baloncesto que se practica a este lado del charco. De modo que Lezkano le hizo llegar vídeos de partidos de la LEB Oro. “No sabía mucho del juego de aquí, y en los vídeos me pareció algo bastante diferente. Pero no basta con verlo, hay que sentirlo. Me di cuenta de verdad cuando disputé el primer partido de pretemporada, asegura Speight, que describe sus cualidades: “liderazgo, rapidez y comunicación con el equipo. Trato de ayudar y de estar siempre a disposición del entrenador”.

El Liberbank, plagado de jóvenes no solo primerizos en la categoría, sino incluso debutantes en su carrera profesional, ha sabido despejar las dudas iniciales y, ya inmerso en la segunda vuelta, mantiene su candidatura a entrar en el grupo de la zona alta. El base estadounidense cree que “hasta ahora lo hemos hecho bien, es verdad que en ocasiones el equipo no ha jugado a su mejor nivel, pero hemos visto señales de qué debemos hacer para crecer. Estoy súper entusiasmado por lo que podemos hacer en el resto de la temporada”.

Micah chequea a menudo a su familia y a sus amigos para comprobar que siguen bien y esquivan la pandemia: “Es duro estar lejos de casa, pero esta es mi familia ahora, siempre están pendientes de mí y estoy muy agradecido. No querría estar en ningún otro sitio”.