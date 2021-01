“En Asturias hay poca ayuda de las instituciones para proyectos de élite”

–¿Qué retos se marca como presidente de la Federación?

–El primero, contra pronóstico y a diferencia de si se me pregunta hace un año y medio, limitar los efectos que está teniendo la pandemia en la práctica de baloncesto de niños y niñas en edad escolar y en las propias competiciones. Tanto en número de licencias como en equipos. No sabemos aún el impacto real cuál será. Ahora mismo estamos haciendo trámites para empezar la Primera Nacional masculina, aunque sabemos que las inscripciones para la temporada 2020-21 probablemente no tengan nada que ver con las que hemos tenido hasta ahora. Hay varios equipos que, pase lo que pase, no van a competir esta temporada. La pandemia lo cambia todo, así que el reto es mantener todo lo que teníamos: a nivel de selecciones autonómica, de árbitros y de clubes.

–¿Qué le gustaría mejorar?

–Tenemos que intentar mejorar en el apartado de las nuevas tecnologías y en nuestra imagen de marca. Es algo que teníamos pendiente y hay que ponerse a ello. Tenemos un nuevo programa informático de gestión integral, que lleva desde el ámbito administrativo, de facturación, a la propia competición, que nos va a permitir tener actas digitales para todas las categorías federadas, con lo que se podrán seguir los partidos en vivo. Cada vez que el oficial de mesa manipule un dato, se podrá ver en el ordenador. Se está haciendo ya en Nacional femenina.

–¿Qué puede decir del legado que le deja su predecesor en el cargo, Juan José Cachero?

–La diferencia entre cómo estaba la Federación cuando llegó y cómo está ahora que se ha ido es abismal. Se ha mejorado todo en lo deportivo y en lo económico. Los resultados de los equipos asturianos no tienen nada que ver y nunca tuvimos tantos árbitros nacionales. En cuanto a licencias, hay más del doble. El problema que tengo es que me lo pone muy difícil.

–¿Cómo están afrontando una época tan difícil como esta?

–Las medidas que se adoptaron para los clubes de devolver el importe de las licencias y las cuotas de inscripción han sido importantes, unas medidas que se mantienen para los que salgan a competir esta temporada. Y en cuanto la pandemia lo permita intentaremos que la gente que se haya podido desenganchar vuelva, siempre con la ayuda de los clubes.

–¿Se les ha puesto más difícil seguir creciendo?

–Evidentemente, ahora el primer objetivo tiene que ser mantener lo que teníamos, pero lo siguiente es seguir creciendo todos los años. Eso no va a cambiar.

–¿Por qué cuesta tanto ver a jugadores asturianos en la élite?

–La Federación lo que pretende es hacer cada vez mejores competiciones de formación. El problema para llegar arriba es que, aunque hubiese condiciones, es difícil mantener equipos en la élite y los jugadores se tienen que ir fuera. En Asturias hay poca ayuda institucional para proyectos de élite. Aún así, hay árbitros de élite, entrenadores de élite y los jugadores empezarán a salir en unos años. Lo ideal sería que además pudieran quedarse a jugar en Asturias.

–¿Con qué equipo cuenta para esta etapa?

–Habrá cuatro vicepresidentes: Carlos Torío será el responsable de eventos, se trata de una persona que lleva muchos años vinculado al baloncesto y colaborando con nosotros, es alguien de confianza; Gonzalo de Castro llevará el área económica y el trabajo de formación continua de entrenadores, un proyecto nuevo que lanzamos; María Isabel González, que será la nueva responsable de competiciones; y José Manuel González, que llevará el área institucional, también nueva. Juanjo Cachero será vocal y nos ayudará con su experiencia, Alfredo Riera sigue como director deportivo, Ignacio Ciudad estará al frente del comité de árbitros, Diego Piccardo será el responsable de las escuelas y Alfonso Alonso llevará el tema de prensa.