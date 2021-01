L’Entregu-San Martín: un derbi por el primer puesto del subgrupo B

José Luis Cueva, presidente de L’Entregu, equipo entrenado por Marcos Suárez, reconoce que “no es normal”: “Es muy interesante para los dos equipos, para Sotrondio y para El Entrego”, dice. Todo ello en un año muy complicado: “Desde marzo los ingresos son mínimos, no hicimos ni el 50% de los socios, no sé cómo lo hacemos porque los chavales quieren cobrar, como es normal, y si tenemos que volver a cerrar no sé qué va a pasar; afortunadamente el de hoy será el segundo partido que vamos a jugar con público”, dice Cueva, que espera reunir a unas 300 personas hoy en el Nuevo Nalón.

El presidente de L’Entregu no esconde que el objetivo de su equipo este año es ambicioso: “Hemos apostado fuerte para jugar la promoción y en esas estamos, las cosas están saliendo bien. Si subiéramos a Segunda B saldríamos a competir”, añade. De su rival dice que “lo tienen que estar haciendo muy bien porque no es fácil estar donde están”.

El presidente del San Martín, Juan Carlos Pérez Miranda, se siente cómodo con el papel de revelación que todo el mundo le pone al equipo que entrena Chiqui de Paz: “Lo nuestro es un poco sorpresa, nadie pensaba que íbamos a estar tan arriba a estas alturas de la temporada”. En cuanto a terminar disputando la promoción de ascenso es algo que aún ve lejano: “Eso queda lejos, ahora lo primero es ganar el derbi y después ir paso a paso”.

Asegura que L’Entregu ha tenido “más suerte” porque va a poder disputar este partido de rivalidad con público en las gradas. Reconoce también que este año estuvieron acertados con los fichajes y no solo por lo que aportan dentro del campo: “Son gente comprometida y han formado un grupo que se lleva muy bien, somos conscientes de que son jugadores que están de paso, que prueban aquí, en un club humilde. Nosotros no le podemos ofrecer mucho como en otros sitios”. Ahora bien, es consciente el presidente del San Martín de que si logran meterse en promoción “será un buen escaparate para ellos de cara al futuro”.