Los supervivientes del play-off guían al Ceares

“Como aquella temporada, nuestro objetivo es mantener la categoría”, explica Juan Carlos, el único que se mantiene en el club desde entonces, ya que tanto Aitor Cañedo –jugó dos temporadas en el Club Deportivo Choco gallego– como Kike –tras cuatro temporadas en el Siero– volvieron este año al Ceares. “Cada semana trabajamos para llegar bien al partido del domingo y una vez que logremos el objetivo, si podemos seguir como hasta ahora, genial”, incide el capitán. “No tenemos presión, porque nuestro objetivo es la salvación”, remarcando que “a partir de ahí, todo lo que consigamos es un premio para nosotros, para el cuerpo técnico y para la afición, que no está pudiendo disfrutar como debería a causa del covid”.

Así lo ve también Aitor Cañedo. “Nuestro punto a favor es que no tenemos ninguna presión, nadie nos exige nada, simplemente tenemos que disfrutar y hasta donde nos llegue”, explica el defensor, “estamos trabajando, compitiendo, queremos ganar todos los partidos, pero no pasaría nada si no ganamos más hasta fin de año, y eso nos da mucha tranquilidad para afrontar todo”.

Ese mismo mensaje lo firma Kike. “Presión no tenemos, partiendo de esa base, todo lo que venga, bienvenido sea”, explicita el portero, “el año es muy largo, y más este, que no sabemos si en quince días o mañana mismo nos van a cerrar, así que vamos partido a partido y disfrutando todo lo que venga”.

Esa es la fórmula principal, a sus ojos, para mantenerse en lo alto de la clasificación. A ello se suma que la plantilla está muy metida. “Somos un equipo que compite muy bien”, valora Aitor Cañedo, “no somos especialistas en nada, pero somos un equipo muy serio y estamos sacando muy buenos resultados gracias a nuestro trabajo y al de los técnicos”. “Este año, está todo de cara”, asegura Juan Carlos, “con esta buena dinámica, al que está fuera y le toca entrar, es mucho más fácil, te empuja la marea”, que alaba que “somos una plantilla completa, el que juega rinde y compite y nos están saliendo los resultados”. Para Kike, “es una mezcla de todo, desde el buen rollo que hay en el vestuario hasta el trabajo diario, que hace mejorar cada día al equipo”. Ese buen ambiente es, precisamente, la mayor similitud con aquel plantel que en la temporada 2013-14 logró la gesta. “Es muy importante”, concede el capitán. “Ese buen ambiente da muchos puntos a lo largo de la temporada”, confirma el portero. “La fuerza del vestuario es muy importante, estamos todos aquí porque queremos y eso se nota entrenando, la gente viene con muchas ganas, da igual quién juegue, que el equipo responde”, rubrica el defensa. Respecto a aquella plantilla, en la que prácticamente todos los jugadores estaban entre los 25 y 30, en el mejor momento de su carrera futbolística, este año se nota un cambio. “Se junta gente con mucha experiencia en Tercera, con jugadores jóvenes que nos dan esa frescura”, analiza Juan Carlos.

Y aunque el mensaje del “partido a partido” ha calado en el vestuario, ninguno se reprime a recordar los momentos vividos hace más de un lustro. “Es algo que le deseo a cualquiera que juegue al fútbol”, remarca Juan Carlos, “llegar al primer partido a Murcia, bajarse del autocar y ver otros dos autocares llenos de gente animando es algo increíble, igual que llenar dos estadios en Murcia y Madrid, con más gente de Ceares que de allí, son recuerdos que no se me van a borrar nunca”.

Así lo revive también Kike. “Para gente que no somos profesionales, que hacemos esto como un hobby y disfrutamos de ello, ver toda esa gente que nos acompaña en los viajes es una pasada”, explica el portero: “Jugar un play-off es una fortuna, viendo todos los que te apoyan, es algo que todo el mundo debería vivir”. Y, de los recuerdos, el anhelo de volver a vivirlo. “La Cruz, y el club en general, es un entorno único para estos eventos”, enfatiza Aitor Cañedo, “si normalmente cuentas con toda la afición, imagínate en un play-off”. Una imagen que podría volver a repetirse a final de temporada.