Unión Financiera Balonmano Base Oviedo: Sedano busca la estabilidad

La estabilidad presupuestaria del Base en medio de la pandemia fue clave para realizar los fichajes de esta temporada, incluido el de Dani Sedano. Tras estar durante tres años en la órbita de la Liga Asonal y otro ejercicio jugando en Bélgica en buenas condiciones, la temporada pasada no fue la mejor para el pivote. “La experiencia en Santoña me dio grandes amigos, pero se nota que es un club bastante amateur que, por ejemplo, Oviedo. Para empezar, el Base se movió muy rápido, la oferta me llegó durante la pandemia, cuando el futuro era incierto”, explica Sedano. Cosas de tener un patrocinador fuerte que se mantengan firme mientras todo parece desmoronarse alrededor.

Mediada la temporada, el jugador tiene claro que acertó: “El club está respondiendo incluso más de lo que esperaba. Estoy a gusto y las condiciones no pueden ser mejores: comida de menú siempre, todos los gastos del piso pagados, ropa... igual hay equipos de Asobal que están peor”.

Deportivamente, el Unión Financiera es serio aspirante a dar el salto de categoría hacia la División de Honor Plata. De momento, es líder de su grupo, aunque el sábado tuvo un pequeño susto en la cancha del Balopal de Palencia, donde tuvo que conformarse con un empate. Sedano admite que "íbamos con un poco más de confianza, pensábamos que iba a ser más fácil, pero la verdad es que ellos jugaron un balonmano de alto nivel que o refleja su clasificación”.

Tal y como se pusieron las cosas, el pivote da por bueno el empate: “Llevamos diferentes bajas, Maxi (Cancio, que está jugando el Mundial con Uruguay) y Magnol en la portería, y perdió el Gijón, así que en teoría ganamos un punto. Esto nos tiene que servir como aprendizaje, hay que luchar todos los partidos con intensidad, que ahora viene una recta difícil contra los equipos de arriba”.

La responsabilidad de Dani Sedano es grande ahora mismo, ya que se trata del único pivote con el que cuenta el Base. El compañero con el que compartía demarcación, Charly, trabaja como enfermero y decidió apartarse por responsabilidad. “Al recibir la segunda dosis de la vacuna esperamos que vuelva, estar solo en un puesto es mucha responsabilidad, no te puedes romper. Aunque la verdad es que me encuentro mejor que nunca”.

El covid siempre está acechando, y en el Base lo saben. “Debemos estar bien concentrados hasta el final porque en cualquier momento podemos parar y ponernos en cuarentena, hay que estar preparados física y psicológicamente y para eso creo que tenemos una plantilla larga”.

Malla: “En 3 meses el punto será muy bueno”

El entrenador del Unión Financiera, Toni Malla, cree que el punto obtenido el sábado en Palencia se va a mirar con buenos ojos cuando haya perspectiva. “De aquí a tres meses lo vamos a dar por muy bueno, aunque es cierto que hay que trabajar y espabilar, porque es necesario corregir muchas cosas”, opina el técnico de los ovetenses. Esas correcciones tienen que pasar necesariamente por recuperar las señas de identidad que Malla trata de inculcar al equipo, sobre todo en lo que se refiere a la defensa. “Salimos sin intensidad y un poco dubitativos. Nuestra gran baza es la defensa y no hemos estado sólidos en los contactos ni en las ayudas, y la portería no ha estado acertada. A nosotros nos cuesta más cuando se llega a este número de goles”, explica el entrenador del Base, líder de Primera Nacional. El aspecto positivo, aclara Malla, es la reacción que vio en sus jugadores en la segunda mitad: “Tras el descanso yo creo que hemos estado muy bien, sobre todo en la faceta de actitud y de intensidad, pero hay veces que las cosas no salen y hay que aprender a sacar cosas. Por ejemplo, un punto que al final sirve para estar arriba”.