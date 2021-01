“Es mi último Mundial, es un momento para vivirlo y disfrutarlo”

–La selección comenzó la competición con alguna duda ¿está ya en su mejor momento?

-Mas que empezar con dudas es que era el inicio del campeonato y veníamos de una preparación atípica. Normalmente tienes un torneo previo en España en el que juegas tres partidos y que te ayuda mucho a coger ritmo de competición, y este año no lo tuvimos. Además, comenzamos contra una selección fuerte como es la de Brasil. Creo que cumplimos con el objetivo de ir afianzándonos en el juego, porque si no hubiera sido así no estaríamos en semifinales.

–¿La evolución del equipo la ha dado la propia competición?

–Creo que sí. Hay partidos con más importancia por lo que aclaran el futuro a lo largo del campeonato, pero ya sabíamos que cada partido era fundamental. Comenzamos con un empate ante Brasil y sabíamos que cada partido era importante tanto por los puntos como por nuestra propia confianza.

–¿Ve algún favorito claro?

–A estas alturas estando en semifinales cualquier selección tiene posibilidades, puede pasar de todo. Se está viendo que hay mucha igualdad con partidos que van a la prórroga o se resuelven en los penaltis y eso refleja la dificultad que supone ganar.

–Dinamarca se ha clasificado para las semifinales al vencer en los penaltis a Egipto. ¿Cómo ve el partido?

–Será muy duro, pero al igual que otros que tuvimos a lo largo del campeonato. Estamos en semifinales y todos queremos estar en esa final. Es obvio que Dinamarca es un gran equipo y ya antes de empezar estaba en ese grupo de selecciones aspirantes a luchar por las medallas. Y lo ha confirmado.

–¿Cómo se está viendo?

–Me encuentro bien, pero el campeonato es duro, hay poco descanso y eso se nota. Creo que es un momento para disfrutar y para vivirlo. Es mi última temporada en activo, mi último Mundial y no deja de ser especial.

–Prolongó un año más su vida deportiva para poder estar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué sensación tiene ahora que se vuelve a hablar que igual tampoco se celebran este año?

–No me paro mucho a pensar en esa posibilidad. La pandemia lo trastornó todo. Quiero cerrar mi vida deportiva en la pista y luchar por estar en el equipo para los Juegos Olímpicos, pero viviendo el día a día. Si algo nos ha demostrado esta situación es que no puedes hacer planes a largo plazo porque el panorama es muy cambiante. Si tengo la suerte que se jueguen, muy bien. Y si no puede ser, pues no puede ser, no puedo hacer otra cosa.

–Habrá sido una desilusión grande el haber perdido la final de la Champions con el Barcelona, su equipo en Asobal.

–Fue un golpe duro para todo el equipo porque todos teníamos puestas muchas expectativas en poder conseguir un título como ese, trabajamos mucho y al final no pudo ser. En una final a cuatro cualquiera puede ganar y el Kiel fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo. Hay que levantarse y seguir trabajando y volver a intentarlo en la siguiente edición.

–Usted sigue el balonmano asturiano desde la distancia. Esta temporada los equipos masculinos están dominando su grupo en Primera. ¿Ve futuro a alguno de estos proyectos?

–Ojalá. Es fundamental que haya balonmano en la máxima categoría en Asturias. Hay una gran cantera de jugadores, pero por desgracia no tienen la oportunidad de tener esa continuidad. Lo pudimos tener unos años en Gijón y fue muy bueno, personalmente porque pude ir a jugar, pero también para todo el balonmano asturiano. Tener un equipo arriba ayudaría sin duda al balonmano regional.

España y Dinamarca buscan la final

España, que eliminó a Noruega en cuartos de final, y Dinamarca, que se clasificó por penaltis ante Egipto, se jugarán esta tarde (20.30 horas) su pase a la final del Campeonato del Mundo que se está disputando en Egipto. El partido se podrá seguir por Teledeporte. Previamente (17.30 horas), el gran favorito Francia, que superó a Hungría, y Suecia, que eliminó a Qatar, jugarán la otra semifinal.