La historia de cómo llegó Julio Alberto a director deportivo de La Piloñesa: el Alcalde se lo pidió

“Me lo propusieron hace pocos días y acepté por amor al fútbol. Me gustan mucho las personas que hacen que este gran club funcione: son gente amable y sencilla que dedica casi todo su tiempo libre al fútbol sin cobrar dinero. Creo que es un proyecto que me va a llenar en lo profesional. No vamos a cobrar nada y lo dejaremos todo. Desde preparar entrenamientos a vender papeletas”, explica Julio Alberto a LA NUEVA ESPAÑA.

La competición en regionales está parada por la incidencia del covid. El candasín, de momento, dice que tratará de ponerse al día sobre su nueva ocupación y además la compaginará con su trabajo en una empresa de gestión deportiva. “He estado informándome de todos los detalles a través de la Federación Asturiana. Creo que mi función será transmitir todo lo que he aprendido en tantos años en el fútbol a nuestros excelentes jugadores y al entrenador. Tengo experiencia de sobra y la intentaré utilizar”, explica Julio Alberto, que hasta 2017 fue el responsable de las escuelas formativas del Barcelona hasta su salida por desavenencias con el club.

El candasín reside desde hace tres años en Villamayor, un pequeño pueblo del concejo de Infiesto. “Aquí hay ocho habitantes y todos intentamos ayudar en lo que se pueda. De hecho, el alcalde del pueblo, Andrés Rojo, fue el que me vino a buscar para ser el director deportivo y yo estoy encantado. Mis vecinos ya me han mandado algún mensaje”, explica.

Julio Alberto recalca que está encantado de haber aceptado el puesto por el apego que siente hacia el pueblo y al concejo. “Aquí soy feliz. Me gusta mucho la montaña y ya llevaba años viniendo de vacaciones antes de venir a vivir. Estoy tranquilo y tengo la calma que necesito. Trabajo en casa desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y el resto del tiempo lo dedico a escribir. Ahora estoy trabajando en una novela que se desarrolla en la época medieval. ¡A ver si algún día se publica!”, finaliza el flamante director deportivo de la Piloñesa.