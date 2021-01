1Su nuevo cargo.

Fue una completa sorpresa para mí. Yo estaba a mis cosas, con mis alumnos. De repente me citaron en la Federación y me dijeron que me habían elegido. Lo acepto con humildad y con muchísimas ganas de aportar”.

Salud de la hípica a nivel nacional.

"No pasamos, ni mucho menos, por un buen momento. Estamos en la Liga de Segunda División y el objetivo es alcanzar la Primera tras esta temporada. España tiene muy buenos jinetes, pero es necesario que todos rememos en la misma dirección".

La pandemia en el deporte.

"Para nosotros ha sido nefasto porque se suspendieron casi todos los torneos europeos. Estuvimos mucho tiempo sin saltar y se hizo duro. Se lleva difícil, porque hay jinetes que tuvieron miedo, se quedaron en casa y es normal. Mucha gente dice que la competición regresará como tal cuando todo esto pase, esperemos volver pronto a una actividad normal”.

La hípica en Asturias.

"No pasa por un gran momento. Asturias, históricamente, siempre fue una cuna de jinetes tremenda, pero nos ha afectado enormemente la crisis económica de la región. La hípica va a la par del entorno”.

Los retos en la región.

"Están saliendo una serie de jinetes importantes, que tienen mucha proyección y posibilidades. Ahí está, por ejemplo, Alejandro Álvarez, que está en edad juvenil. Tenemos grandes promesas con mucho futuro por delante y lo que tenemos que hacer es apoyarlas para triunfar. En Asturias tenemos una cantera de excelentes jinetes”.

Gijón Horse Jumping.

"Es un torneo magnífico que aglutina a varios concursos internacionales y que es un orgullo para Asturias. Fomenta la hípica y pone en el escaparate a nuestra región. Asturias entiende de caballos, la hípica gusta y la afición sabe de lo que habla. Todo lo que sea situar a Asturias en el panorama internacional hípico es maravilloso y hay que seguir por ese camino”.

El Asturcón y su futuro.

"Es un tema que daría para escribir un libro. Lo principal es que es una pena que, teniendo una instalación como El Asturcón, no se pueda hacer nada. Desde LA NUEVA ESPAÑA aprovecho para lanzar el guante y aportar mi granito de arena. Asturias demanda ese centro porque tiene todas las posibilidades: salto, disciplinas, doma, caballo español, árabe... Se podría hacer una gran escuela hípica, incluso una competición unida al Gijón Horse Jumping y también hacer concursos de invierno que fuesen atractivos para mucha gente. El Asturcón tiene logística suficiente como para albergar una Liga Norte por sus impresionantes instalaciones”.